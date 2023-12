Uvnitř je tisíc stupňů, z doutnající haldy Ema může být turistická atrakce

„Pro veřejnost je odval prakticky volný a je teď na dohodě mezi účastníky řízení, tedy státním podnikem Diamo a statutárním městem Ostrava, jak s ním naloží a jak jej budou nadále využívat,“ doplnil Machek.

Halda Ema ve Slezské Ostravě je se svou výškou přibližně 313 metrů nejvyšším bodem města a už nyní je hojně vyhledávanou vyhlídkou. I přes rozhodnutí Báňského úřadu o jejím vyjmutí ze seznamu aktivních hald však bude i nadále pod dohledem odborníků.

„Haldu budeme stále monitorovat, a to po dobu dalších deseti let. Pokud by se její stav zhoršil oproti momentálně předpokládaným skutečnostem, může se automaticky zařadit zpět mezi aktivní či dále sledované haldy,“ popsal náměstek primátora Ostravy Aleš Boháč. Doplnil, že v takovém případě by správu nad místem znovu převzal státní podnik Diamo.