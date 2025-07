Jak jste se vůbec dostal k vodíkovému autu? Co vás k tomu vedlo?

K vodíku jsem se dostal už někdy v sedmé třídě... (směje se) Ale ta opravdová cesta začala před pár lety, kdy mi majitel Brana Pavel Juříček vyprávěl, že koupil část fabriky v Americe. Tehdy jsem mu říkal: „Blázníš? Vodík? “ A on mi vysvětloval, jak to funguje. To mě začalo zajímat. S tím souvisí i fakt, že jsme asi před osmi lety koupili divišovskou Jawu, která vyráběla plochodrážní motorky. Protože značka Jawa měla kvůli dřívějším majitelům ve světě ploché dráhy špatné jméno, rozhodli jsme se motorky přeznačit na Eso.

Takže už to nejsou Jawy?

Na ploché dráze už ne. Dnes vyrábíme nové stroje pod značkou Eso. Zlatou přilbu teď každý rok vyhrává jezdec, který kromě trofeje dostává i motocykl Eso. Letos to bude čtvrtý rok, co to takto děláme.

Jak to všechno souvisí s vodíkovým náklaďákem?

Chtěli jsme tehdy zkusit elektrickou motorku. Vyvinuli jsme projekt elektrické Jawy – ještě se to tak jmenovalo. Pak jsme si ale řekli, že chceme udělat něco nového. Vzpomněl jsem si na vodíkový pohon, který mi někde utkvěl v hlavě – palivový článek. Tak jsme si sedli a připravili projekt právě s palivovým článkem.