Renovace vnitřních prostor Galerie výtvarného umění v Ostravě - Domu umění za téměř devět milionů se blíží ke konci. Malíři začišťují a bělí stěny provrtané kilometry nových kabelů.
Galerie výtvarného umění Ostrava prošla rekonstrukcí. Na snímku ředitel JIří Jůza. (18. prosince 2025)

„Podstatnou částí rekonstrukce byla modernizace zabezpečovacího systému,“ uvedl ředitel galerie Jiří Jůza.

V menší z přízemních místností už visí fotografie Viktora Koláře, Fedora Gabčana, Jiřího Davida či Romana Poláška, které na výstavě Syrová přitažlivost přiblíží hornickou Ostravu.

Návštěvníky Domu umění, od jehož otevření uplyne v roce 2026 sto let, čekají změny ve vestibulu, který se hlavně díky speciální výmalbě a novým svítidlům více přiblíží původnímu stavu.

„Věřím, že návštěvníci ocení renovaci a nové uspořádání pokladny, galerijního obchodu, šatny a toalet,“ uvedl Jůza.

Slavnostní znovuotevření galerie, která bude v příštím roce vystavovat především poklady ze svých depozitářů, bude 13. ledna.

Oslavy století

V roce 2026 Dům umění v Ostravě oslaví sto let od svého otevření. „Při této příležitosti připravujeme bohatý výstavní a doprovodný program,“ řekl ředitel.

S oslavami jubilea se pojí také ukončené úpravy budovy. „Cílem bylo přiblížit její vzhled původní podobě z roku 1926 a zároveň zvýšit pohodlí pro návštěvníky,“ vysvětlil Jůza.

„Po více než patnácti letech bylo obměněno vybavení vestibulu a přilehlých prostor. Vznikl nový vstup s pokladnou, obchod s publikacemi a drobným designem i dětská zóna. Obnovy se dočkaly toalety, zadní schodiště i zabezpečovací systém,“ nastínil ředitel.

Obnova ostravského Domu umění končí, interiér provrtaly kilometry kabelů

19. prosince 2025  8:22

