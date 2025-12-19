Obnova ostravského Domu umění končí, interiér provrtaly kilometry kabelů

„Podstatnou částí rekonstrukce byla modernizace zabezpečovacího systému,“ uvedl ředitel galerie Jiří Jůza.
V menší z přízemních místností už visí fotografie Viktora Koláře, Fedora Gabčana, Jiřího Davida či Romana Poláška, které na výstavě Syrová přitažlivost přiblíží hornickou Ostravu.
Návštěvníky Domu umění, od jehož otevření uplyne v roce 2026 sto let, čekají změny ve vestibulu, který se hlavně díky speciální výmalbě a novým svítidlům více přiblíží původnímu stavu.
„Věřím, že návštěvníci ocení renovaci a nové uspořádání pokladny, galerijního obchodu, šatny a toalet,“ uvedl Jůza.
Slavnostní znovuotevření galerie, která bude v příštím roce vystavovat především poklady ze svých depozitářů, bude 13. ledna.
Oslavy století
V roce 2026 Dům umění v Ostravě oslaví sto let od svého otevření. „Při této příležitosti připravujeme bohatý výstavní a doprovodný program,“ řekl ředitel.
S oslavami jubilea se pojí také ukončené úpravy budovy. „Cílem bylo přiblížit její vzhled původní podobě z roku 1926 a zároveň zvýšit pohodlí pro návštěvníky,“ vysvětlil Jůza.
|
Rozšíření ne, rozsáhlé opravy ano. Dům umění v Ostravě se do konce roku uzavře
„Po více než patnácti letech bylo obměněno vybavení vestibulu a přilehlých prostor. Vznikl nový vstup s pokladnou, obchod s publikacemi a drobným designem i dětská zóna. Obnovy se dočkaly toalety, zadní schodiště i zabezpečovací systém,“ nastínil ředitel.