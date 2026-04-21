Město do obnovy reprezentativního sídla a jeho zahrady investovalo celkem přes 140 milionů korun a návštěvníkům nyní nabízí autentický pohled do soukromí jednoho z nejvýznamnějších stavitelů meziválečné Ostravy.
Interiér zrekonstruované rodinné vily významného stavitele nedaleko krajského úřadu v Ostravě je nově vybaven nábytkem, textiliemi, tapetami, koberci, závěsy a dalšími předměty, které odpovídají stavu před sto lety.
Dochovaly se totiž dobové fotografie jednotlivých pokojů, plány i podrobný soupis veškerého vybavení z roku 1933, které to umožnily.
Vzácné koberce, mistrovský nábytek. Skvostnou Grossmannovu vilu odívají do luxusu
„V případě pánského pokoje v patře, kde spával stavitel Grossmann, i ložnice jeho ženy, jsme vycházeli z původních fotografií, které jsou součástí expozice,“ říká kurátor památkově chráněné vily Tomáš Rusek.
Zástupci města Ostravy budovu koupili ve velmi špatném stavu a před dvěma roky dokončili její rekonstrukci, která přišla na více než sto třicet milionů korun. Deset milionů korun stálo následné vybavení.
Velké částky stály vzácné koberce pocházející například z íránského města Kášán. Mimořádně cenný je také koberec z Pákistánu z ovčí vlny, který je protkaný hedvábnou nití.
Svatby i speciální akce
Kurátoři vily nabízejí zájemcům klasické prohlídky interiéru a přilehlé zahrady, kde pořádají kulturní akce včetně svatebních obřadů.
„Myslím si, že nejvíce se bude líbit ložnice paní Grossmannové, kterou jsme nechali vyrobit podle fotografie,“ prozrazuje kurátor Rusek.
Za jeden z nejstarších a nejcennějších předmětů ve vile považuje hrací stolek umístěný v pánském pokoji v přízemí.
„Víme, že pan Grossmann skupoval věci ze zámků, jezdil také třeba na aukce umění do Drážďan, takže je pochopitelné, že v jeho vile byly i starší věci,“ vysvětluje Tomáš Rusek, který je zaměstnancem městské společnosti Černá louka spravující Grossmannovu vilu.
Jedním z cenných exponátů je obraz někdejší štrambersko-vítkovické cementárny, na jejíž výstavbě se stavitel František Grossmann na počátku minulého století podílel.
Ve třicátých letech ho dluhy spojené s podnikáním dovedly k sebevraždě, kterou spáchal v Ostravě v listopadu 1933.
27. března 2024