Grossmannova vila se vrátila v čase, unikátní interiér vybavili podle starých fotek

Petra Sasínová
  13:29
Ostrava vrátila historický vzhled památkově chráněné vile stavitele Františka Grossmanna. Díky dochovaným fotografiím, plánům a detailním soupisům ze 30. let se podařilo interiéry vybavit přesnými replikami nábytku, vzácnými perskými koberci i dobovými textiliemi.
Nejpozoruhodnějším pokojem ve vile je ložnice paní Grossmannové. „Zde upoutá...

Nejpozoruhodnějším pokojem ve vile je ložnice paní Grossmannové. „Zde upoutá pozornost zejména postel s řezbovanými prvky a nočními stolečky zasunutá v nově vymalované nice s nebesy přesně tak, jako na fotografii z 20. let minulého století,“ vysvětluje Tomáš Rusek, kurátor vily. (20. dubna 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Jedním z exponátů v rekonstruovaném domě stavitele FrantiškaGrossmanna je model...
Nejpozoruhodnějším pokojem ve vile je ložnice paní Grossmannové. „Zde upoutá...
Město investovalo do dovybavení vily novým mobiliářem za více než deset milionů...
Město investovalo do dovybavení vily novým mobiliářem za více než deset milionů...
17 fotografií

Město do obnovy reprezentativního sídla a jeho zahrady investovalo celkem přes 140 milionů korun a návštěvníkům nyní nabízí autentický pohled do soukromí jednoho z nejvýznamnějších stavitelů meziválečné Ostravy.

Interiér zrekonstruované rodinné vily významného stavitele nedaleko krajského úřadu v Ostravě je nově vybaven nábytkem, textiliemi, tapetami, koberci, závěsy a dalšími předměty, které odpovídají stavu před sto lety.

Dochovaly se totiž dobové fotografie jednotlivých pokojů, plány i podrobný soupis veškerého vybavení z roku 1933, které to umožnily.

Vzácné koberce, mistrovský nábytek. Skvostnou Grossmannovu vilu odívají do luxusu

„V případě pánského pokoje v patře, kde spával stavitel Grossmann, i ložnice jeho ženy, jsme vycházeli z původních fotografií, které jsou součástí expozice,“ říká kurátor památkově chráněné vily Tomáš Rusek.

Zástupci města Ostravy budovu koupili ve velmi špatném stavu a před dvěma roky dokončili její rekonstrukci, která přišla na více než sto třicet milionů korun. Deset milionů korun stálo následné vybavení.

Nejpozoruhodnějším pokojem ve vile je ložnice paní Grossmannové. „Zde upoutá pozornost zejména postel s řezbovanými prvky a nočními stolečky zasunutá v nově vymalované nice s nebesy přesně tak, jako na fotografii z 20. let minulého století,“ vysvětluje Tomáš Rusek, kurátor vily. (20. dubna 2026)
Jedním z exponátů v rekonstruovaném domě stavitele FrantiškaGrossmanna je model kostela Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských Horách. „Jeho firma ji dostavěla v roce 1908,“ vysvětluje Tomáš Rusek, kurátor vily. (20. dubna 2026)
Nejpozoruhodnějším pokojem ve vile je ložnice paní Grossmannové. „Zde upoutá pozornost zejména postel s řezbovanými prvky a nočními stolečky zasunutá v nově vymalované nice s nebesy přesně tak, jako na fotografii z 20. let minulého století,“ vysvětluje Tomáš Rusek, kurátor vily. (20. dubna 2026)
Město investovalo do dovybavení vily novým mobiliářem za více než deset milionů korun. Návštěvníci mohou obdivovat vzácné koberce z íránského města Kášán, pákistánský koberec Jaldar z ovčí vlny, nebo vlněný a přírodně barvený Mauri. Přibyly malby, vitráže, replika mříže či nový nábytek, které zajišťovala společnost L.E.V. O zpracování textilních výrobků zahrnujících záclony a závěsy se postaral tým Taťány Terezie Gärtnerové. Na snímku kurátor vily Tomáš Rusek. (20. dubna 2026)
17 fotografií

Velké částky stály vzácné koberce pocházející například z íránského města Kášán. Mimořádně cenný je také koberec z Pákistánu z ovčí vlny, který je protkaný hedvábnou nití.

Svatby i speciální akce

Kurátoři vily nabízejí zájemcům klasické prohlídky interiéru a přilehlé zahrady, kde pořádají kulturní akce včetně svatebních obřadů.

„Myslím si, že nejvíce se bude líbit ložnice paní Grossmannové, kterou jsme nechali vyrobit podle fotografie,“ prozrazuje kurátor Rusek.

Za jeden z nejstarších a nejcennějších předmětů ve vile považuje hrací stolek umístěný v pánském pokoji v přízemí.

„Víme, že pan Grossmann skupoval věci ze zámků, jezdil také třeba na aukce umění do Drážďan, takže je pochopitelné, že v jeho vile byly i starší věci,“ vysvětluje Tomáš Rusek, který je zaměstnancem městské společnosti Černá louka spravující Grossmannovu vilu.

Grossmannovu vilu opravili do původní podoby, v dubnu se otevře návštěvníkům

Jedním z cenných exponátů je obraz někdejší štrambersko-vítkovické cementárny, na jejíž výstavbě se stavitel František Grossmann na počátku minulého století podílel.

Ve třicátých letech ho dluhy spojené s podnikáním dovedly k sebevraždě, kterou spáchal v Ostravě v listopadu 1933.

27. března 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Opilá řidička BMW srazila na chodníku dvě školačky. Utekla a přežila střet s vlakem

Premium
Místo nehody v obci Čeladná na Frýdecko-Místecku. (15. dubna 2026)

Nejprve lhostejnost a hazardování, pak zoufalství s touhou ukončit svůj život. Opilá řidička ve středu odpoledne v obci Čeladná na Frýdecko-Místecku při riskantním předjíždění srazila ve velké...

OBRAZEM: Lány narcisů lákají na samosběr, za pár korun máte plnou náruč jara

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka

Pardubičtí hráči slaví gól ve druhém finále proti Třinci.

Také druhé finále hokejové extraligy zvládly vítězně Pardubice, Třinec tentokrát přetlačily výsledkem 4:2. Triumf dvěma trefami a jednou asistencí dirigoval Roman Červenka. Série bude za stavu 2:0...

Emoce ve finále: Sikora se rval, Růžičku trefili diváci. Žabka hodil lahev na tribunu

Petr Sikora po bitce s Patrikem Poulíčkem v závěru druhého extraligového finále.

Z obličeje mu kapala krev, červené skvrny měl i na bílém dresu. Cestou do kabiny ještě gestikuloval směrem k domácímu kotli, od pardubické střídačky si také leccos vyslechl. Jakmile bylo jasné, že...

Pardubice - Třinec 3:2. Úvod finále patří domácím. Duel obrátili Červenka a Smejkal

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v prvním extraligovém finále proti Třinci.

Vypjatý první zápas extraligového finále zvládli lépe hokejisté Pardubic, kteří porazili na domácím ledě Třinec 3:2. Dynamo otočilo zápas dvěma góly za 16 sekund ve třetí třetině. Ve 47. minutě...

Grossmannova vila se vrátila v čase, unikátní interiér vybavili podle starých fotek

Nejpozoruhodnějším pokojem ve vile je ložnice paní Grossmannové. „Zde upoutá...

Ostrava vrátila historický vzhled památkově chráněné vile stavitele Františka Grossmanna. Díky dochovaným fotografiím, plánům a detailním soupisům ze 30. let se podařilo interiéry vybavit přesnými...

21. dubna 2026  13:29

Pardubicím hrozí uzavření sektorů, Žabka musí za hozenou lahev platit pokutu

Třinecký trenér Boris Žabka.

Emotivní závěr druhého finále hokejové extraligy má dohru u disciplinární komise. Ta potrestala pořádající Pardubice za chování fanoušků a klubu podmínečně uzavřela dva sektory. Třinecký trenér Boris...

21. dubna 2026  10:28,  aktualizováno  12:41

Manželé si namíchali smrtící koktejl, za podíl na jejich sebevraždě soudí dealera

Premium
Obžalovaný Petr Vašenda (vpravo) v jednací síni Krajského soudu v Ostravě. (21,...

Krajský soud v Ostravě začal projednávat počínání devětačtyřicetiletého Petra Vašendy, který je obžalován z dlouhodobého prodeje fentanylových náplastí. Loni v březnu drogou získanou od Vašendy...

21. dubna 2026  12:24

OBRAZEM: Novojičínští mají svou vlastní květinovou směs. Září jako dukáty

V ulicích Nového Jičína rozkvetl unikátní „Novojičínský dukát“. Vlastní...

V ulicích Nového Jičína rozkvetl unikátní „Novojičínský dukát“. Vlastní květinovou směs, kterou pro město na míru vyšlechtili nizozemští odborníci, slavnostně představili zástupci radnice. Název...

21. dubna 2026  12:19

Amulety plodnosti i zub dinosaura. Zámek ve Slezských Rudolticích otevře poslední sály

Zámek ve Slezských Rudolticích na Osoblažsku a jeho kastelán Tomáš Zemba. (17....

Socha čínského bojovníka, zub dinosaura, egyptská pohřební soška, ale také amulety plodnosti. Poslední dva sály se lidem od května otevřou na zámku ve Slezských Rudolticích na Osoblažsku.

21. dubna 2026  6:32

KOMENTÁŘ: Sestup Baníku by byl totálním fiaskem, ani pohár bídnou sezonu nespasí

Premium
Pohled do kotle Baníku při zápase se Slavií.

Je to už trochu ohrané téma. Zároveň čím dál víc fascinující. Jak může Baník, chlouba Ostravy, trnout, jestli se udrží ve fotbalové lize? V domácím poháru se sice bude v úterý proti Karviné rvát o...

20. dubna 2026

Nemocnicím chybí miliony od pojišťoven, pomohla Ostrava i kraj

Ilustrační snímek

Finanční obtíže musí nyní řešit část nemocnic v Moravskoslezském kraji. Těm totiž některé zdravotní pojišťovny nevyplatily za odvedenou lékařskou péči plnou částku, jakou nemocnice vykázaly. Často se...

20. dubna 2026  18:04

Senior si při řezání dřeva amputoval ruku v předloktí, silně krvácel

Ilustrační snímek

Velmi těžké zranění si na Novojičínsku způsobil senior při řezání dřeva na cirkulárce. Poté, co si amputoval ruku v předloktí, ho záchranáři vrtulníkem převáželi do Ostravy.

20. dubna 2026  16:05

Zloděj se podhrabal do kolárny. Chtěl jsem tam jen přespat, lhal potom policii

Důkaz, jak se zloděj dostal do kolárny v Orlové. Pohrabal se. (20. dubna 2026)

Poměrně hodně úsilí vyvinul mladý muž v Orlové na Karvinsku, aby vnikl vniknutí do uzamčené kolárny. Když to nešlo jinak, tak se podkopal. Jenže pak policistům tvrdil, že uvnitř chtěl jen přespat. Se...

20. dubna 2026  11:20

Bojíme se snad úspěchu? ptá se ostravská kapitánka. Její tým zase musí dohánět

Michaela Vacková (vpravo) z SBŠ Ostrava se snaží zastavit Valentýnu Veselou z...

Pod tíhou historicky prvního boje o medaile se basketbalistkám SBŠ Ostrava podlomily nohy. Byly rozklepané, zbrklé, měly hodně ztrát a nepřesných střel, načež první utkání o třetí místo v nejvyšší...

20. dubna 2026  8:52

Hasiči likvidovali požár skládky v Bohumíně. Bojovali s ním celý den, nasadili i pásové rypadlo

Hasiči od noci zasahují u požáru skládky v Bohumíně, lidé by neměli větrat....

Hasiči v noci dokončili likvidaci požáru skládky v Bohumíně na Karvinsku, sdělila mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová. Požár nezpůsobil žádnou škodu, ani při něm nikdo neutrpěl zranění....

19. dubna 2026  15:37,  aktualizováno  20. 4. 7:25

Vondráčková si v Ostravě zastřílela a Královopolanky míří pro ligový bronz

Jesika Maud Hibalová z KP Brno v zápase s SBŠ Ostrava

Basketbalistky KP Brno zvítězily v úvodním utkání o třetí místo 72:64 na hřišti SBŠ Ostrava a přiblížily se třetímu ligovému bronzu za sebou. Sérii na dvě výhry budou moci ukončit v úterý doma, kde...

19. dubna 2026  19:52,  aktualizováno  23:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.