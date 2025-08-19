Vzácné koberce, mistrovský nábytek. Skvostnou Grossmannovu vilu odívají do luxusu

Náměstek primátora Břetislav Riger poznamenal, že rekonstrukcí a zpřístupněním vily projekt vzkříšení tohoto skvostu stavebního dekorativismu nekončí.
„Jako město chráníme naše architektonické a historické dědictví, jež v sobě právě Grossmannova vila propojuje. Tento objekt si zaslouží vyniknout v plném lesku a my jsme si toho vědomi,“ vysvětlil.
„Rád bych připomenul, že Grossmannova vila není jen oblíbenou a hojně navštěvovanou památkou. Kromě prohlídek se zde konají nejrůznější společenské, kulturní a vzdělávací akce,“ upozornil.
Vila podle politika přispívá i ke zvýšení úrovně komunitního života v Ostravě.
„Nejdále zatím pokročila dodávka textilií. V místnostech již došlo k položení koberců. Je mezi nimi také mimořádně vzácný koberec z íránského města Kášán, pákistánský koberec Jaldar z ovčí vlny, protkaný hedvábnou nití nebo vlněný a přírodně barvený Mauri, pocházející z afghánské a pákistánské produkce,“ vysvětlil Havránek.
Nové textilie a prvky obohatí i jedno z oken hudebního salonu. „Zde dodávka zahrnovala mosaznou dvojitou garnýž, mosazné úchyty závěsů, samotné závěsy a záclonu. Namontovány byly také ostatní mosazné garnýže,“ popsal mluvčí.
VIDEO: Projděte se kdysi honosnou Grossmannovou vilou v Ostravě
Odborníci se nyní chystají doměřit délky záclon a závěsů. „Pracuje se na kopii dřevěné garnýže a na cestě jsou další záclony a závěsy. Dodavatelská firma Hlavi-ing Group by měla celou dodávku dokončit během října,“ přiblížil Havránek.
Stolky, židle a křesla
Co se nábytku týče, aktuálně je zpracovávána výrobní dokumentace pro postele do ložnic.
„Dodavatelská společnost L.E.V. spol. s r.o. také připravuje vzorky dalšího interiérového nábytku. Dodány budou stoly, stolky a sedací nábytek jako židle, křesla a lavice, dále přibude ratanová sestava nábytku, skříně a příborníky,“ uvedl mluvčí.
Nábytkáři by svou práci měli dokončit do března 2026. „Už v září by měly být hotové dílčí restaurátorské malby stropu v pánském pokoji a jídelně,“ podotkl Havránek.
K novinkám patří také ostění postele v dámské ložnici, vitráže okna v pánském pokoji nebo ozdobná mosazná mříž. „Momentálně probíhá vzorkování šablon, podle kterých budou malby provedeny. Toho se účastní rovněž zástupce Národního památkového ústavu. Výběr obrysů a barev je badatelskou prací a trvá déle než samotné zhotovení maleb,“ upozornil mluvčí s tím, že interiérové úpravy si vyžádají přes osm milionů korun bez DPH.
Grossmannovu vilu si jako reprezentativní rodinné sídlo nechal postavit ostravský architekt a stavitel František Grossmann v letech 1922–1924.
„Již ve své době budila vila velkou pozornost pro luxusní provedení a byla nazývána pohádkovou. Po tragické smrti manželů Grossmannových v roce 1933 vila několikrát změnila majitele. V 60. letech 20. století sloužila potřebám školy a školní družiny. Od roku 2005 zůstávala opuštěna, což urychlilo její chátrání. Rozsáhlá rekonstrukce skončila na jaře 2024,“ připomněl Havránek.