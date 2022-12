Legenda brazilské hudby Gilberto Gil zahraje na Colours of Ostrava

„Koncert Gilberta Gila na našem festivalu se stane první a vzhledem k rozlučkovému charakteru turné také poslední příležitostí vidět na vlastní oči tuto žijící hudební legendu, navíc v doprovodu početné kapely složené ze členů jeho rodiny. Gilberto Gil ovlivnil celé generace hudebníků, kulturu Brazílie a zanechal zásadní stopu na globální scéně,“ vysvětluje ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová.

Gilberto Gil je také nositel francouzského Řádu čestné legie, člen Brazilské literární akademie, autor desítek alb, ale i sociální aktivista, ochránce životního prostředí a politik.

Na Colours of Ostrava se představí ve třináctičlenné sestavě včetně slavných dcer Prety, Flor a Nary nebo syna Bema.

„Věděl jsem s jistotou, že hudba je mým jazykem. Že mi hudba ukáže svět a zavede mě do cizích zemí,“ říká Gilberto Gil. Rodák ze Salvadoru, hlavního města brazilského státu Bahia, spojuje ve své tvorbě tradiční brazilské styly s rockem, reggae, funky či popem.

K první hvězdě, americké kapele OneRepublic, přibyla vedle Gila další nově potvrzená jména Colours of Ostrava. V létě tak do areálu Dolních Vítkovic zavítají například také britská elektropunková dvojice Sleaford Mods, výjimečný klavírista ukrajinského původu Lubomyr Melnyk, britská jazz-psychedelická formace The Comet is Coming, britský zpěvák Tom Grennan, polská neoklasická klavíristka Hania Rani, mexická cumbia formace Son Rompe Pera nebo německá technodechovka LaBrassBanda. Čtyřdenní vstupenky na příští rok jsou v prodeji na webu colours.cz a v síti GoOut.

Celkově festival Colours of Ostrava nabídne od 19. do 22. července program plný velkých hvězd, strhujících kapel všech žánrů z celého světa. Na dalších scénách se bude odehrávat nehudební program včetně fóra Meltingpot.