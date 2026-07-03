Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Obří průmyslová zóna v Dolní Lutyni počítá s kácením lesů i likvidací šesti řopíků

Darek Štalmach
  12:04
Plocha, nyní pole, kde by měla v katastru Dolní Lutyně na Karvinsku stát...

Plocha, nyní pole, kde by měla v katastru Dolní Lutyně na Karvinsku stát gigafactory. (8. června 2024) | foto: Jaroslav Ožana, ČTKČTK

Veřejné projednání aktualizace zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje,...
Veřejné projednání aktualizace zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje,...
V Dolní Lutyni na Karvinsku se konala několikahodinová beseda o plánech na...
Poblíž Věřňovic na Karvinsku má vzniknout obří gigafactory. Místní se bojí, že...
12 fotografií
Příprava strategické průmyslové zóny pro plánovanou gigafactory v Dolní Lutyni postupuje. Veřejnost má necelý měsíc na podání připomínek k vlivu stavby na životní prostředí EIA. Projekt na 371 hektarech počítá s masivním kácením zeleně a odstraněním šesti vojenských řopíků, takže naráží na odpor místních spolků a obcí. Lidé se mohou vyjadřovat také k modernizaci ostravské Nové huti, kde má vzniknout ekologičtější elektrická oblouková pec.

Hned dvě sledované stavby moravskoslezského regionu byly nedávno představeny. Už jen měsíc mají na podání připomínek příznivci i odpůrci stavby průmyslové zóny v Dolní Lutyni, k nové ostravské obloukové peci se mohou vyjadřovat i lidé žijící v okolí Nové huti.

Především v Dolní Lutyni se dá očekávat zájem veřejnosti. Už souběžně běžící změna krajských zásad územního rozvoje, jejíž součástí je posouzení SEA (řeší vlivy koncepcí na životní prostředí, pozn. red. ), přinesla téměř 700 podání.

„Nejčastěji se týkala povodňových rizik, záboru zemědělské půdy, bezpečnosti v území nebo hlukové a dopravní zátěže Dolní Lutyně,“ uvedla mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Plocha, nyní pole, kde by měla v katastru Dolní Lutyně na Karvinsku stát gigafactory. (8. června 2024)
Veřejné projednání aktualizace zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které se týká i stavby plánované průmyslové zóny v Dolní Lutyni na Karvinsku. (14. leden 2026)
Veřejné projednání aktualizace zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, které se týká i stavby plánované průmyslové zóny v Dolní Lutyni na Karvinsku. (14. leden 2026)
V Dolní Lutyni na Karvinsku se konala několikahodinová beseda o plánech na vznik gigafactory. (28. dubna 2025)
12 fotografií

Podobnou odezvu lze čekat i nyní. „Zase se trefují do prázdnin. Je tam třicetidenní lhůta do 27. července, takže zase náhodička. Nejsou to tentokrát Vánoce, ale letní prázdniny,“ srovnal termín zveřejnění oznámení EIA (posuzuje dopady staveb na životní prostředí, pozn. red.) se zveřejněním SEA Martin Bohoněk ze spolku Zachovejme Poolší, který proti vzniku zóny dlouhodobě vystupuje a i nyní připomínky podá.

„Určitě se do toho opřeme. Obec, v nějaké koordinaci s Bohumínem, tak učiní bezesporu taky,“ dodal.

Spor o Dolní Lutyni přitom není nový. Nezastavilo jej ani to, že původně zvažovaná gigafactory zatím nemá známého investora. Stát převedl pozemky na Státní investiční a rozvojovou společnost a pokračuje v přípravě strategické plochy.

Gigafactory škrtli, průmyslová zóna se v Dolní Lutyni chystá dál. Investor nejasný

Veřejnost, dotčené obce, úřady i spolky mohou posílat vyjádření do třiceti dnů od zveřejnění informace na úřední desce kraje, tedy od 26. června.

Zóna má být určena pro výrobu a skladování bateriových článků, projekty spojené s elektromobilitou, výrobu technologických částí pro obnovitelné zdroje energie nebo výrobu polovodičů.

Rozsah záměru je mimořádný. Celkové zájmové území má 371 hektarů, samotný průmyslový areál 278 hektarů. Dokument počítá až se 7 290 zaměstnanci, záměr se má dotknout 418 parcelních čísel ve vlastnictví 158 vlastníků.

Kritika i obavy. O plánech na gigafactory na Karvinsku se hodiny debatovalo

Podle oznámení má být vykáceno 230 tisíc metrů čtverečních lesních porostů a dalších 84 tisíc metrů čtverečních mimolesní zeleně, solitérních stromů a porostů.

Počítá se také s odstraněním šesti řopíků budovaných za první republiky jako součást československého pohraničního opevnění.

„Už před dvěma roky jsme žádali o zařazení dolnolutyňských řopíků mezi kulturní památky. Ministerstvo kultury nám odpovědělo až letos, s tím, že podobných objektů je na území Česka dost a tyto konkrétní není třeba památkově chránit,“ doplnil Bohoněk.

Změna výroby

Druhé nové zjišťovací řízení se týká modernizace ocelárny v areálu ostravské Nové huti. V tomto případě nejde o novou průmyslovou plochu na zelené louce, ale o změnu výroby uvnitř existujícího hutního areálu.

Krajský úřad obdržel oznámení záměru 22. června, informaci vydal 29. června a na úřední desce byla vyvěšena 30. června. Vyjádření lze posílat po dobu 30 dnů od zveřejnění.

Podstatou změny je náhrada původně uvažovaného kyslíkového konvertoru elektrickou obloukovou pecí. Ta má umožnit využití až 100 procent ocelového šrotu. Kapacita má být 1,75 milionu tun oceli ročně a podle oznámení nemá dojít k navýšení výrobní kapacity povolené integrovaným povolením z dob, kdy ocelárna fungovala.

Výroba i propouštění. Snem je elektrická oblouková pec, říká generální ředitel Nové huti

Nová huť připravuje i rozvoj svého areálu. V současnosti řeší první etapu přípravných a demoličních prací na území o rozloze zhruba 250 hektarů, kde se dříve nacházely provozy hutní prvovýroby včetně vysokých pecí, ocelárny a koksovny.

„Připravujeme území pro jeho nové využití. Naším cílem je vytvořit prostor pro investice a průmyslový rozvoj,“ uvedl generální ředitel Nové huti Radek Strouhal.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy

Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta...

Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...

Montér nepodcenil ticho za dveřmi. Policie vyrazila dveře a ženě zachránila život

Montér dveří zachránil v Ostravě-Přívoze život 65leté ženě, která po mozkové...

Duchapřítomný montér dveří zachránil v Ostravě-Přívoze život pětašedesátileté ženě, která zůstala po mozkové příhodě ležet bezmocně na zemi v kuchyni. Muž to oznámil na linku 158 a policisté do bytu...

Karviná stáhla odvolání a zamíří do druhé ligy. Kdo ji nahradí mezi elitou?

Fanoušci Karviné během finále poháru s Jabloncem.

Den poté, co si vyslechla verdikt o vyloučení z první ligy, oznámila, že se proti němu odvolá. Teď fotbalová Karviná mění názor. Trest Etické komise FAČR přijala a bude v příští sezoně hrát druhou...

Udivený primátor Karviné přišel na policii. Ta jej zadržela, žalobce žádá vazbu

Primátor Karviné Jan Wolf.

Primátor Karviné Jan Wolf, který je obviněný v korupční fotbalové aféře, se dnes dostavil po návratu z dovolené na policii. Pátrání po něm skončilo. Policie jej po výslechu zadržela, státní...

Karviná zvažuje stažení odvolání. Liga? Je to cesta na popravu, tuší Táborsko

Fanoušci Karviné během finále poháru s Jabloncem.

Když se první liga zeptá, kdo do ní chce, co adepti na administrativní postup odpoví? Pokud odvolací komise fotbalové asociace ještě před startem nového ročníku potvrdí vyloučení Karviné, zapletené...

OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy

Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta...

Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...

3. července 2026  10:19

Lidé mohou hlasovat pro počiny památkářů. Od objevu zaniklé vsi po slavnou vilu

Jedním z nominovaných památkářských počinů je obnova Grossmannovy vily v...

Vedení ostravské pobočky Národního památkového ústavu oznámilo tři nominace do celostátní soutěže Památky děkují. O ceně veřejnosti za nejlepší počin památkové péče minulého roku rozhodnou zájemci...

3. července 2026  6:58

Za Hyským míří i Boháč. Plzeň si v Karviné ukázala na nadějného záložníka

Karvinský záložník Sebastian Boháč se po pádu snaží zasáhnout míč.

Sebastian Boháč přestoupil z fotbalové Karviné do plzeňské Viktorie. Třiadvacetiletý záložník podepsal v novém působišti tříletou smlouvu. Oba kluby o tom informovaly na svých webech.

2. července 2026  19:54

Kvůli horku kolabovaly stovky lidí. Záchranáři si sáhli na dno svých sil

Značný nárůst práce zaznamenali kvůli horku také operátoři tísňových linek.

Rekordních více než pět set událostí, tedy nárůst o 39 % oproti dlouhodobému průměru, zaměstnalo v pondělí krajské zdravotní záchranáře. Posádky vyjížděly k téměř 120 pacientům s kolapsovým stavem,...

2. července 2026  15:22

Senzace v Beskydech. Vědci tam našli nejstarší buk Česka, je mu bezmála 500 let

Půl tisíciletí starý buk v Beskydech objevili odborníci náhodou.

Unikátní objev hlásí vědci Výzkumného ústavu pro krajinu. Odborný tým Modrá kočka našel v CHKO Beskydy dosud nejstarší známý buk v České republice. Padlo tím prvenství buku rostoucího na Mostecku,...

2. července 2026  11:11

Kopřivnice prodala pozemky za 47 milionů, developer postaví novou čtvrť s byty

Takto by měla vypadat nová kopřivnická čtvrť v lokalitě Západ.

Kopřivnická radnice prodala pozemky za 47 milionů korun společnosti JTA Exclusive, která v ulici Obránců míru vybuduje novou obytnou čtvrť se sedmi bytovými domy a 141 byty. Projekt, zahrnující také...

2. července 2026  6:12

Agresor bodal policistu, druhý ho zastřelil. Zákrok v pořádku, uzavřela inspekce

ilustrační snímek

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) odložila případ loňské střelby v Českém Těšíně, při které policista zastřelil agresivního muže útočícího nožem. Podle vyšetřovatelů byl zákrok hlídky...

1. července 2026  14:18

Pře o benzinky na dálnici D1: stát chce podle firem majetek za desítky milionů

Dálniční tunel v Klimkovicích u Ostravy čeká několik uzavírek. (26. září 2024)

Čtyři čerpací stanice na dálnici D1 ve Vražném a Klimkovicích v Moravskoslezském kraji čelí nejisté budoucnosti po ukončení nájemních smluv Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) k 30. červnu. Hrozí...

1. července 2026,  aktualizováno  12:58

Montér nepodcenil ticho za dveřmi. Policie vyrazila dveře a ženě zachránila život

Montér dveří zachránil v Ostravě-Přívoze život 65leté ženě, která po mozkové...

Duchapřítomný montér dveří zachránil v Ostravě-Přívoze život pětašedesátileté ženě, která zůstala po mozkové příhodě ležet bezmocně na zemi v kuchyni. Muž to oznámil na linku 158 a policisté do bytu...

1. července 2026  10:39

Kauza zmanipulované zakázky v Karlově Studánce. Soud exmanažerku lázní osvobodil

Horské lázně Karlova Studánka, které disponují 468 lůžky.

Okresní soud v Bruntále ve středu zprostil obžaloby bývalou manažerku státních Horských lázní Karlova Studánka Soňu Köhlerovou. Podle obžaloby se pokusila zmanipulovat veřejnou zakázku na výměnu oken...

1. července 2026  8:52,  aktualizováno  10:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Ostravě začíná Beats for Love. Festival zahájí skotský kouzelník Calvin Harris

Skotský DJ a producent Calvin Harris.

Čtyřdenní svátek elektronické taneční hudby Beats for Love startuje ve středu odpoledne v industriálním areálu Dolních Vítkovic. Organizátoři si pro letošní 12. ročník nachystali nejdražší a...

1. července 2026  9:33

Davy turistů na oblíbených trasách v Jeseníkách. Ochranáři radí, jak se jim vyhnout

Turisté na Bílé Opavě tvoří řady, aby se vůbec dostali přes jednotlivé mostky....

Návštěvnost Pradědu a Bílé Opavy láme rekordy. Už v květnu padla historická čísla návštěvnosti a správci oblasti čekají totéž i teď o prodlouženém červencovém víkendu. Kdo si chce nejvyšší vrchol...

1. července 2026  6:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.