Konec gigafactory v Dolní Lutyni? Babiš projekt odmítl, chce tam jinou investici

  12:02aktualizováno  12:52
Premiér Andrej Babiš definitivně zamítl stavbu továrny na baterie v Dolní Lutyni s ohledem na odpor místních, který vyjádřili jak ve veřejných debatách, tak v referendu. Místo toho plánuje investice do nájemního bydlení a spolupráci se Slovenskem. Zdůraznil také, že odmítá vojenskou pomoc Ukrajině a klíč k míru vidí v jednání s Donaldem Trumpem.

Továrna na výrobu baterií do elektroaut v Dolní Lutyni na Karvinsku postavena nebude, oznámil v neděli premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl to v příspěvku na sociální síti. Poukázal na nesouhlas místních obyvatel. Výstavbu plánovala bývalá vláda Petra Fialy (ODS). Starosta obce Pavel Buzek (STAN) řekl ČTK, že pro něj jde o novou informaci, ale obyvatelé podle něj zřejmě na pozemcích nebudou chtít žádnou továrnu.

Videoposelství Andreje Babiše (11. ledna 2026)
V Dolní Lutyni na Karvinsku se konala několikahodinová beseda o plánech na vznik gigafactory. (28. dubna 2025)
Plocha, nyní pole, kde by měla v katastru Dolní Lutyně na Karvinsku stát gigafactory. (8. června 2024)
V Dolní Lutyni na Karvinsku se konala několikahodinová beseda o plánech na vznik gigafactory. (28. dubna 2025)
„Žádná gigafactory tam nikdy nebude,“ prohlásil Babiš. Uvedl, že na pozemcích o rozloze 278 hektarů chce připravit jinou investici, s níž budou místní obyvatelé souhlasit.

Stavbu gigafactory na Karvinsku investor odložil, doprava musí mimo obec

Bývalá vláda loni v říjnu schválila převod státních pozemků v okolí plánovaného podnikatelského parku v hodnotě 200 miliard korun, kde by mělo vzniknout 7000 pracovních míst. Nejmenovaný investor do gigafactory loni na jaře kvůli zpomalení trhu své rozhodnutí o příchodu do Česka ale odložil.

Místní obyvatelé se obávají negativních dopadů podobného záměru na komunitu a přírodu, vadí jim znehodnocení zemědělské půdy. V referendu velká většina hlasujících zavázala vedení Dolní Lutyně, aby projektu bránilo.

Nejsem od toho, abych od rána do večera komentoval Turka či Okamuru, řekl Babiš

„Pro mě to je úplná novinka, ještě se s námi nikdo nespojil. Myslím si ale obecně, že lidé na těch pozemcích nechtějí jakoukoliv továrnu, ať je to gigafactory nebo nějaká jiná továrna. Jedná se o 280 hektarů plochy v blízkosti chráněného území Natura 2000, o stavbu, která vesnici rozdělí na dvě části. Vůbec netuším, jestli jsme schopni nějakým způsobem vstřebat takovýto obrovský projekt. Takže o to asi půjde teď,“ uvedl Buzek.

Kritika i obavy. O plánech na gigafactory na Karvinsku se hodiny debatovalo

Člen spolku Zachovejme Poolší Martin Bohoněk řekl, že je s premiérem v kontaktu a spolek také posílal dopis nové vládě. „Pan premiér zmínil, že do kraje chce přijet a že lokalitu chce vidět. A že chce o dalším možném využití území jednat, což samozřejmě platí stále - že pozemky jsou v zákoně uvedené jako strategická plocha pro investice státu,“ řekl Bohoněk.

Pro gigafactory na Karvinsku uděláme vše, říká Kaňa ze SPOLU v duelu s Němečkem

Připomněl plánovanou stavbu obchvatu a blízkost pozemků k dálnici D1. „Umím si představit po nějaké širší diskusi zpřístupnění části území kolem těchto dvou liniových staveb. Takový projekt tady ale zatím není. Bavíme se o velkých stavbách, anebo o ničem. Takže to říkáme ne, takhle velký projekt prostě do toho území nepatří. Cokoliv dalšího může být k nějaké diskusi,“ dodal Bohoněk.

Premiér v nedělním příspěvku dále uvedl, že ministři jeho vlády mají za úkol navštívit své slovenské protějšky do začátku března tak, aby 2. března informovali kabinet o tom, co dojednali. Jako příklad uvedl projekt státem podporované výstavby nájemních bytů. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) se má 17. února na Slovensku zúčastnit příslušného semináře. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových má podle Babiše 33 míst, kde lze stavět 1000 bytů.

Setkají se koncem března „někde na Moravě“

Koncem března se mají sejít vlády obou zemí „někde na Moravě“ kvůli uzavření memoranda o spolupráci mimo jiné v energetice, uvedl Babiš. Toto pondělí se má premiér také setkat s generálním ředitelem společnosti OKD Romanem Sikorou, který vede společnost v době transformace těžby a plánovaného konce těžby černého uhlí.

Babiš dále zopakoval, že Česko nepošle vojáky na Ukrajinu a nebude financovat její vyzbrojování. Připomněl i svůj vánoční telefonát s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, s nímž mluvil mimo jiné o ruské agresi proti Ukrajině. „Mír na Ukrajině nebude bez Donalda Trumpa a bez Spojených států,“ řekl.

