Doly i muzea. Těžbu břidlice v Moravskoslezském kraji připomene geopark

Do podzemí, na mořské dno a do jícnu sopek, do muzeí i na rozhledny zve návštěvníky kraje nový geopark, který vznikl v oblasti Nízkého Jeseníku na území hned tří okresů Moravskoslezského kraje - Novojičínska, Opavska a Bruntálska.