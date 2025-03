Psychiatrička: Vytlačili jsme bolest ze života, sebepoškozování je následek

„Lidská psychika v pubertě hledá bolest, aby si dokázala, že ji zvládne. Ale dnes se s ní mladí lidé téměř nesetkají. Stejně tak je těžké najít způsob, jak se vyrovnat s vlastní agresí. A v sebepoškozování se obě tyto tendence potkávají,“ přibližuje Almássy, podle níž jde ve většině případů o seberegulační mechanismus mladých lidí. V rozhovoru vypráví nejen o příčinách sebepoškozování, ale i o tom, jak je lze řešit v rámci rodinných vztahů.

Nevzpomínám si, že by se někdo, když jsem byl mladý, sám poškozoval tak jako dnes mladí lidé. Přitom je to poměrně rozšířený jev – podle statistik přiznala zkušenosti se sebepoškozováním až pětina teenagerů. Proč se tedy tak rozšířilo?

V naší generaci jsme měli mnohem více příležitostí zažít bolest jiným způsobem. Nebylo tak automatické, že by v rámci zdravotnických procedur bylo vše znecitlivěné jako dnes, třeba zub, když nám ho vrtali. Bolest byla v životě více přítomná. A bolest je růstový impulz, je to něco, na čem sílíme. Není žádný jiný způsob, jak se stát silnějším, než překonat bolest.