Umím zjistit, co měla vaše babička na vysvědčení, říká genealožka

Když loni kvůli protipandemickým opatřením muzea zavřela, přesunula se poradna do online prostředí a tehdy ji začali sledovat lidé z celé republiky i ze zahraničí. „Měla jsem sledující i ze Slovenska, Polska nebo Nizozemska,“ uvedla Petra Nevelöšová.

Jak se vlastně zrodila myšlenka založit při Muzeu Těšínska genealogickou poradnu?

Tím, že jsem vystudovaný historik – archeolog, tak se genealogii věnuji od vysoké školy. A když jsem nastoupila do archeoparku v Chotěbuzi, začala jsem dělat na toto téma různé přednášky a kurzy, až jsem si řekla, že by bylo fajn to lidem zpřístupnit pravidelně. Když chtějí začít, tak jim poradit, co dělat, nebo jim pomoci přečíst nějaký text, se kterým si nevědí rady.

Co vás osobně ke genealogii přitáhlo?

Studium na vysoké škole. Když jsme v prváku dostali za úkol přečíst text z matriky, myslela jsem si, že z té školy vyletím rychlostí blesku, protože jsem nebyla schopna přečíst vůbec nic. Tak jsme si našly s kamarádkou kurz čtení starých písem, který dělala Blanka Lednická v Havlíčkově Brodě, a nakonec jsme tomu obě propadly. Začala jsem rodokmenem vlastní rodiny, ale ten ještě nemám celý hotový.