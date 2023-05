Osud ostravské firmy Gearworks v insolvenci dále nejistý, rozhodne až soud

Složitá situace firmy by se podle manažerů měla vyřešit reorganizací. Na té se ale věřitelé na své schůzi neshodli. „O způsobu řešení úpadku tak bude rozhodovat soud,“ konstatovala soudkyně poté, co vyšly najevo výsledky hlasování.

Proti reorganizaci byli hlavně zástupci Reiffeisenbank a podniků ze skupiny Vítkovice vlastněné Janem Světlíkem.

„Gearworks sídlí v areálu Cylinders Holding, což je součást Vítkovic. Ten by v rámci konkurzu mohl získat pozemky a haly levněji. Firma totiž nemá dostatečně zajištěna věcná břemena pro přístup do svých hal,“ přiblížil insolvenční správce Jan Langmeier možné důvody hlasování proti schválení reorganizace v případě věřitelů z vítkovického holdingu.

Přihlášené pohledávky jsou za asi 240 milionů

„V případě Reiffeisenbank si to vysvětluji spíše nepříliš dobrými vztahy mezi firmami. Zřejmě nevěří té snaze o záchranu,“ připojil insolvenční správce.

On sám by upřednostnil řešení problému reorganizací. „Pokud by měla jít firma do konkurzu, znamenalo by to propustit všechny zaměstnance, prodat stroje i halu, což by kvůli absenci příjezdových cest mohlo být složité. Navíc mnoho zájemců o odkoupení haly z již zmiňovaných důvodů není,“ vysvětlil správce.

Celková výše přihlášených pohledávek je v rámci insolvenčního řízení Gearworks asi 240 milionů korun, popřena byla jejich jen relativně malá část, v řádu jednotek milionů korun. Zakázky má firma zatím do listopadu.