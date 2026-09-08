Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ceny garáží v Moravskoslezském kraji vzrostly o více než čtyři sta procent

Martin Pjentak
  6:51
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Plačko, MHD živě

Ceny garáží v Moravskoslezském kraji raketově rostou a za posledních deset let vylétly o 426 procent, což je třetí nejvyšší nárůst v Česku. Zatímco v roce 2016 stál metr čtvereční necelých 4,7 tisíce korun, dnes přesahuje 24 tisíc a garáž v nabídce vydrží v průměru jen 52 dní. Až devět z deseti kupujících přitom podle makléřů tvoří investoři, které láká rychlá návratnost vložených peněz i vysoký nájem.

Ještě více než ceny bytů vzrostly v posledních letech ceny garáží. V Moravskoslezském kraji se za posledních deset let jejich hodnota téměř zpětinásobila. Výrazně vyšší nejsou jen prodejní ceny, ale také výše pronájmů - ten se na sídlištích vyšplhal ze stovek korun na více než tři tisíce měsíčně.

Na dramatický růst cen má vliv nejen nedostatek parkovacích míst a rozšiřování modrých zón, ale také využití garáží jako skladů či dílen.

Podle statistik společnosti CEMAP – cenové mapy a portálu Reality. iDNES.cz byl růst ve zdejším regionu třetí nejvyšší v Česku. Od roku 2016 se v Moravskoslezském kraji zvýšila cena garáží o 426 procent. Vyšší nárůst zaznamenaly pouze Pardubický a Liberecký kraj.

Devítiletá prodleva stála město dvacet milionů korun

Zatímco v roce 2016 byla průměrná nabídková cena garáží na severu Moravy a ve Slezsku 4 676 korun za metr plochy, nyní už je to 24 611 korun. O zájmu svědčí také podstatně kratší průměrná doba, jak dlouho se garáže udrží v nabídce. Před deseti lety to bylo v Česku 159 dní, nyní je to pouhých 67 dní, v kraji ještě méně, jen 52 dní.

„Garáže jsou segment, který vyletěl ještě více než byty. Ten růst je zřetelný zejména v posledních pěti letech a týká se zejména velkých měst, Ostravy, Frýdku-Místku, Opavy a Nového Jičína,“ komentoval situaci Jan Kunz, regionální manažer Sting reality.

Pořízení není drahé

Vyhledávanou nemovitostí se garáže staly především díky relativně nízké pořizovací ceně. „V podstatě jde o jednu z nejlevnějších nemovitostí, do kterých lze na realitním trhu investovat. Následný pronájem je navíc poměrně bezstarostný, s minimálními provozními náklady a náklady na správu,“ vysvětlil Richard Kurko z frýdecko-místecké Kurko reality.

Investoři jsou podle jeho slov hlavními zájemci. „Letos jsme se téměř nesetkali s tím, že by někdo kupoval garáž výhradně pro vlastní potřebu. Odhadem až 90 procent kupujících pořizuje garáž jako investici s cílem ji následně pronajímat,“ řekl Kurko.

Frýdecko-Místecko je podle statistik i jedním z okresů z celého Česka, kde se prodejní ceny zvedly nejvýše. „Před zhruba deseti lety bylo možné některé garáže koupit přibližně za 100 tisíc korun. Dnes se běžná cena pohybuje kolem 700 až 750 tisíc korun,“ informoval Kurko. Výrazně roste také nájemné.

„Zatímco ještě nedávno dávali lidé měsíčně za pronájem garáže řádově stovky korun, teď jsme například v Opavě zprostředkovávali pronájem za 2,5 tisíce, to byla před časem ještě nemyslitelná částka,“ podotkl Kunz.

U zoo i univerzity. O parkovací domy v Ostravě je zájem, přibudou další

Ceny pronájmů se však podle jeho slov mohou vyšplhat ještě výše. „Když jde o garáže na sídlištích, kde to mají lidé opravdu blízko, tak platí klidně i tři, tři a půl tisíce měsíčně,“ dodal.

Zajímavá investice

Relativně nízké ceny garáží v kombinaci s vysokými cenami nájmů z nich pak činí vysoce návratnou investici. Zatímco u bytů je návratnost vložené částky okolo 30 let, u garáží to může být polovina tohoto času.

Jedním z důležitých faktorů, které ženou ceny garáží nahoru, je i nedostatek parkovacích míst. „Největší cenový tlak vzniká tam, kde je parkování dlouhodobě obtížné, či tam, kde přibývají rezidentní zóny,“ popsal Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz.

„Všude se rozrůstají placené modré zóny, takže jestli se lidé mají rozhodnout, zda platit za parkování na parkovišti, nebo v bezpečné garáži, tak dají raději peníze do garáže,“ přiblížil další z faktorů Jan Kunz.

Mění se způsob využití garáží, které už dnes neslouží pouze k parkování automobilů. Současná auta jsou přitom větší a do řady starších garáží se pohodlně nevejdou. Stále častěji proto garáže slouží také jako skladovací prostory, dílny či zázemí řemeslníků.

„Z 90 procent všech námi letos prodaných garáží je jejich majitelé nevyužívají k parkování, ale jako sklady pro vlastníky bytů či jako provozní sklad firmy, dílny a podobně,“ uvedl Kurko.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Tatra slaví 40 let na Dakaru. Model T 815 a Karel Loprais se stali legendami

Letos je to již 40 let, co se vozy značky Tatra poprvé postavily na start dnes...

Letos je to již 40 let, co se vozy značky Tatra poprvé postavily na start dnes již legendární Rallye Paříž–Dakar. V africkém písku se poté zrodila slavná vítězství Karla Lopraise, ale i úspěchy...

Matka dvou dětí v ohrožení. Odešla z domova a zmizela, hledá ji policie

Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z...

Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku, která je pohřešovaná od čtvrtka 3. září. Žena odešla ráno ze svého bydliště, do zaměstnání v Ostravě však nedorazila a...

Z nádraží v Karviné ujelo osmnáct vagonů. Soupravu zabrzdila statečná strojvedoucí

Hlavní nádraží v Karviné

K železničnímu neštěstí se minulý týden schylovalo na trati mezi Karvinou a Bohumínem. Z karvinského nádraží se totiž rozjela souprava nákladních vagonů a nebýt pohotové reakce strojvůdkyně z jiného...

Na Opavsku našli nebezpečnou Váňušu. Raritní raketa obsahuje téměř 30 kilo trhaviny

Při výkopových pracech v katastru obce Malé Hoštice na Opavsku byla nalezena...

Policejní pyrotechnici dnes vyrazili do Malých Hoštic na Opavsku, kde dělníci při výkopových pracech narazili na munici z období druhé světové války. V zemi tam ležela neřízená sovětská raketa Váňuša...

Platí, že Turek do vyšetření nehody zmocněncem nebude, řekl Babiš v Havířově

Andrej Babiš s primátorkou Havířova Ivetou Kočí Palkovskou a ministrem práce a...

Nic se nemění na tom, že se Filip Turek (Motoristé) nevrátí do funkce vládního zmocněnce pro Green Deal do vyřešení své nedávné dopravní nehody. Řekl to premiér Andrej Babiš po mítinku v Havířově na...

Ceny garáží v Moravskoslezském kraji vzrostly o více než čtyři sta procent

ilustrační snímek

Ceny garáží v Moravskoslezském kraji raketově rostou a za posledních deset let vylétly o 426 procent, což je třetí nejvyšší nárůst v Česku. Zatímco v roce 2016 stál metr čtvereční necelých 4,7 tisíce...

8. září 2026  6:51

Třinečtí fotbalisté stále čekají na výhru. Trenér věří, že to brzy zlomí

Tomáš Hejdušek

Po tom, co fotbalisté Třince v sedmém kole národní ligy prohráli ve Vlašimi 1:2, si jejich trenér Tomáš Hejdušek vyrazil vyčistit hlavu na Ondřejník. „Ne, že by to byla nutnost, ale chtěl jsem....

7. září 2026  18:35

Program Dnů NATO 2026: Německo ukáže unikáty, Češi představí novinky

Na mošnovském letišti pokračují Dny NATO v Ostravě. (21. září 2025)

Návštěvníci letošních Dnů NATO se mohou těšit na téměř osm desítek vrtulníků a letadel ze čtrnácti zemí. Česká armáda o třetím zářijovém víkendu v Mošnově představí zaváděnou výstroj, ukázky unikátní...

7. září 2026  16:11

Demolice Slezanky v Opavě pokračuje. Archeologové našli sklepy i jímku

Při demolici bývalého obchodního domu Slezanka v centru Opavy archeologové pod...

Čtyřměsíční archeologický výzkum v prostoru po zbourané části opavské Slezanky nabídl archeologům svědectví o historii vnitrobloku Horního náměstí. Zmapovali šest původních středověkých parcel a v...

7. září 2026  14:32

Sliboval obří výnosy z letadla, lidi obral o 1,5 miliardy, soudí jednatele Growing Way

Policie zabavila v kauze firmy J. O. Investment a jejího jednatele Jakuba...

Jednatel investičního fondu Growing Way Ondřej Janata u Krajského soudu v Ostravě odmítl obžalobu z podvodu a prohlásil se za nevinného. Podle státního zástupce Alexandra Dadama připravil fond s...

7. září 2026  12:25

Tatínkové porodníci. Zvládli přivést děti na svět doma i v autě u dálnice

ilustrační snímek

Tři neplánované porody mimo nemocnici v rozmezí týdnu zaznamenali moravskoslezští záchranáři. Ani v jednom případě novorozenci s příchodem na svět na příjezd posádek nepočkali. První porod se odehrál...

7. září 2026  11:08

Motorkář po střetu na Novojičínsku bojoval o život, krvácení zastavovali svědci

Při nehodě na pomezí Moravskoslezského a Zlínského kraje utrpěli těžká zranění...

Vážná nehoda auta a motocyklu nedaleko Hostašovic na Novojičínsku si v neděli ráno vyžádala zásah tří posádek záchranářů i letecké služby. Při nehodě na pomezí Moravskoslezského a Zlínského kraje...

7. září 2026  7:57,  aktualizováno  9:43

Přípravu rekonstrukce dráhy na mošnovském letišti protahují dotazy stavitelů

Odbavovací hala mošnovského letiště

Miliardová oprava vzletové a přistávací dráhy na letišti v Mošnově naráží na časové průtahy. Moravskoslezský kraj musel kvůli desítkám dotazů od zájemců a úpravám dokumentace opakovaně posunout...

7. září 2026  6:59

Mlotek vzal v Kopřivnici roli matadora a pomohl k výhře nad svým bývalým klubem

Frýdecko-místecký Nicolas Noworyta brání kopřivnického Slavomíra Mlotka.

Před touto sezonou Ivan Bystrický přestoupil z Kopřivnice do Frýdku-Místku. Opačným směrem se vydal Slavomír Mlotek. A hned v neděli na úvod extraligy házenkářů stáli proti sobě, přičemž Kopřivničtí...

6. září 2026  21:06

Minulost bez lidských příběhů je jen frází. Badatel vrací jména vězňům pochodu smrti

Premium
Badatel Vladimír Nevlud hledá zapomenuté osudy lidí z pochodu smrti, který v...

Vrací jména, tváře i životní příběhy obětem nacistů za druhé světové války. Rozsah jeho výzkumu je široký, stěžejním tématem však zůstává pochod smrti, který v lednu 1945 prošel Opavskem. „Mé předky...

6. září 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Boleslav - Baník 4:0, domácí udělili hostům lekci z produktivity a jdou na druhé místo

Sestřih zápasu
Fotbalisté Mladé Boleslavi slaví druhý gól Martina Šuberta proti Baníku Ostrava...

Fotbalisté domácí Mladé Boleslavi v sezoně ještě neprohráli, což platí i po sedmém kole české nejvyšší soutěže. Proti ostravskému Baníku slavili hned čtyřikrát, dvakrát se trefil Šubert, po pauze...

6. září 2026  12:45,  aktualizováno  14:58

Řidič na Novojičínsku přejel opilého chodce a ujel. Pátrá po něm policie

ilustrační snímek

Policisté pátrají po řidiči, který v pátek v noci přejel na Novojičínsku podnapilého chodce. Od nehody ale ujel. Sedmačtyřicetiletý chodec byl letecky transportován na urgentní příjem Fakultní...

6. září 2026  10:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×