Sedmdesátiletý recidivista dostal za bodnutí nožem šest let. Zdá se mu to moc

Krajský soud v Ostravě v jeden den zahájil i uzavřel případ těžkého ublížení na zdraví, za které poslal na šest let do vězení 70letého recidivistu Františka Gánošku z Kopřivnice. Ten loni v červenci po předchozí hádce bodl zavíracím nožem jiného muže do hrudníku. Rozsudek se však obžalovanému zdál příliš vysoký a hned se odvolal.