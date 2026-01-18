Část unikátní gotické památky ležela v suti, další díl okna přinesl občan Fulneku

Martin Pjentak
  7:19
Unikát evropského významu nyní vystavují ve Světě Komenského, fulnecké pobočce Muzea Novojičínska. Jedná se o restaurované gotické okno, které bylo původně součástí kostela v Jerlochovicích, dnes místní části Fulneka.
Fotogalerie4

Ve Fulneku sestavili z nalezených dílů cenné gotické okno. (12. ledna 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Přitom chybělo málo a část památky mohla skončit na skládce. „Základní myšlenkou výstavy bylo ukázat návštěvníkům, co se děje za oponou muzea, a přiblížit jim profese a činnosti, které nejsou tolik vidět, v tomto případě naši restaurátorskou a konzervátorskou dílnu,“ uvedl vedoucí Světa Komenského Zdeněk Orlita.

Další snahou bylo ukázat sbírkové předměty spojené s regionem, v tomto případě padla volba na gotické okno z kostela v Jerlochovicích.

Ve Fulneku sestavili z nalezených dílů cenné gotické okno. (12. ledna 2026)
Ve Fulneku sestavili z nalezených dílů cenné gotické okno. (12. ledna 2026)
Ve Fulneku sestavili z nalezených dílů cenné gotické okno. (12. ledna 2026)
Ve Fulneku sestavili z nalezených dílů cenné gotické okno. (12. ledna 2026)
4 fotografie

Pískovcové okno s největší pravděpodobností pochází někdy z období konce 14. století, tedy z doby, kdy ve Fulneku a okolí začal působit augustiniánský řád.

V depozitáři Muzea Komenského se přitom původně nacházelo jen několik kamenných fragmentů, avšak bez bližšího popisu. „Podařilo se mi dát dohromady dva středověké kamenné prvky, které jsme měli v depozitáři, a pasovaly k sobě. Nebylo však tehdy jasné, o co konkrétně jde,“ přiblížil restaurátor muzea Stanislav Kľučik.

Vzácný nález v evropském měřítku

Začal pátrat po tom, z čeho by fragmenty mohly pocházet, a přišel na to, že by se mohlo jednat o středověkou kružbu, výplň oken tehdejších sakrálních staveb. Další poznatky ukazovaly na kostel v Jerlochovicích. „Vydali jsme se tedy do Jerlochovic, zda se nám nepodaří nalézt další části,“ řekl Kľučik.

A výprava byla úspěšná. Dalších několik fragmentů gotického okna našli v hromadě suti u kostelní zdi. „Byly to další tři prvky, které se nám podařilo dopasovat ke dvěma našim. A jeden fragment nám pak přinesl i jeden fulnecký obyvatel, který se k němu kdysi nějak dostal. “

Díky tomu se nakonec podařilo seskládat rekonstrukci okna, k šesti původním prvkům bylo nutné přidat čtyři nově vyrobené.

„Z hlediska celé Moravy se jedná o unikát a vzhledem ke vzoru na kříži uprostřed okna, který odpovídá symbolice používané augustiniánským řádem, jde i o vzácný nález v evropském měřítku,“ podotkl Kľučik.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

OBRAZEM: Zamrzlé železárny, nečekaný titul. V čem byl český šampionát speciální?

Cyklokrosové mistrovství republiky se konalo v industriálním komplexu Dolních...

V průmyslovém areálu Dolní oblasti Vítkovic, proslulém vysokými pecemi na zpracování železa, už nepanuje neúprosné horko. Právě naopak. Nezaměnitelný symbol Ostravy se stal dějištěm mrazivého 75....

Jak se zrodila podoba Nových Bazalů. Ostrava pořádá výstavu návrhů stadionu

Ostrava připravilo výstavu architektonických návrhů stadionu Nových Bazalů....

Jak budou vypadat Nové Bazaly a jaké být mohly, pokud by porotci vybrali jiný než vítězný návrh, mohou zájemci vidět na výstavě ve dvoraně budovy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na náměstí...

Drahá těžba, levné uhlí. Polská „OKD“ má velké problémy, firmě hrozí bankrot

Polská těžební společnost JSW zaměstnávající desítky tisíc lidí má vážné...

Do velice složité situace se dostala největší polská těžební společnost Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), čelící hrozbě insolvence. Firmu z města v podstatě sousedícího s Karvinou a zaměstnávající...

Konec gigafactory v Dolní Lutyni? Babiš projekt odmítl, chce tam jinou investici

Videoposelství Andreje Babiše (11. ledna 2026)

Premiér Andrej Babiš definitivně zamítl stavbu továrny na baterie v Dolní Lutyni s ohledem na odpor místních, který vyjádřili jak ve veřejných debatách, tak v referendu. Místo toho plánuje investice...

Část unikátní gotické památky ležela v suti, další díl okna přinesl občan Fulneku

Ve Fulneku sestavili z nalezených dílů cenné gotické okno. (12. ledna 2026)

Unikát evropského významu nyní vystavují ve Světě Komenského, fulnecké pobočce Muzea Novojičínska. Jedná se o restaurované gotické okno, které bylo původně součástí kostela v Jerlochovicích, dnes...

18. ledna 2026  7:19

Sláva páře! Do Opavy před 170 lety přijel první vlak, železnice změnila tvář města

Sláva železnici! Sláva páře! Opava výstavou v arkádách ve Dvořákových sadech...

Byla to velká událost. Příjezd prvního vlaku do Opavy provázel nejen uvítací ceremoniál na nádraží, ale i slavnostní hostina v minoritském klášteře a speciální program v divadle. Výročí 170 let od...

17. ledna 2026  14:07

Splašený kůň vběhl na Bruntálsku do cesty vlaku, zvíře po střetu uhynulo

Na Bruntálsku vběhl do cesty vlaku splašený kůň, přední náprava lokomotivy...

Splašený kůň vběhl do cesty vlaku na trati mezi Bruntálem a Miloticemi nad Opavou. Lokomotiva po střetu vykolejila, nikdo z cestujících ani z členů posádky se nezranil. Zvíře však po střetu uhynulo....

17. ledna 2026  14:01

Spokojený Varaďa: Hlad po vítězství chyběl, teď ale kluci měli hlavy v zápase

Hokejisté Vítkovic se radují z vítězství.

Věděli, že musí zabrat. A v úvodní třetině utkání 42. kola extraligy bylo znát, že hokejisty Vítkovic série pěti porážek v řadě svazuje. Přesto dokázali poslední Litvínov porazit 4:1. „Tým přestál...

17. ledna 2026  8:29

Filharmonici slibují rok výjimečných zážitků, sezonu zahájili poctou Davidovi Stypkovi

Na pořadu cyklu G v hale Gong bude koncert Janáčkovy filharmonie s hosty jako...

Třemi vyprodanými koncerty nazvanými K poctě Davida Stypky zahájila letošní rok Janáčkova filharmonie Ostrava. Vyprodané byly i tři Novoroční koncerty. Na další měsíce muzikanti chystají ochutnávku z...

17. ledna 2026  6:42

Letiště v Mošnově loni poprvé odbavilo víc než půl milionu pasažérů, cargo kleslo

Odstavená letadla společnosti Wizz Air na mošnovském letišti u Ostravy. Stroje...

O šest tisíc pasažérů překročilo v loňském roce, poprvé v historii, hranici půl milionu přepravených cestujících ostravské Letiště Leoše Janáčka. Celkem jich letiště odbavilo 506 201. Na historický...

16. ledna 2026  13:10

České dráhy uspěly na Moravě. Mezi Brnem a Bohumínem vystřídají RegioJet

Vlaková souprava InterPanter

České dráhy zvítězily v soutěži ministerstva dopravy na provozování tzv. moravských rychlíků. Nabídka Českých drah vzešla ze soutěže jako ekonomicky nejvýhodnější, uvedl dopravce v tiskové zprávě....

16. ledna 2026  12:06

Do hrobky v ostravské novorenesanční katedrále povede cesta ze zlaté kaple

Mluvčí biskupství Ondřej Elbl v rekonstruované kapli. Přímo pod ní vykopou...

Novým srdcem novorenesanční katedrály Božského Spasitele v Ostravě bude zrekonstruovaná kaple se schránkou pro eucharistii ve tvaru kapky krve a stěnami obloženými zlatem. Dělníci na přestavbě kaple...

16. ledna 2026  10:07

Nemocnice začínají omezovat návštěvy, prudce rostou počty respiračních infekcí

Ilustrační snímek

Frýdecko-místecká nemocnice tento týden jako první v Moravskoslezském kraji omezila návštěvy. Důvodem je nepříznivá epidemiologická situace, prudce rostou počty nemocných akutními respiračními...

16. ledna 2026  5:50

Po provozování kamenných pošt charita zkusí nahradit i poštovní doručovatele

ilustrační snímek

Za poštovní přepážkou vydávají a přijímají listovní zásilky či balíky, poskytují peněžní služby. A nově zkusí nahradit i pošťáky v terénu. Charita Hrabyně, která už přes osm let provozuje v Hrabyni...

15. ledna 2026  16:29

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Stará Bělá zřídila senior taxi, ale nemá řidiče. Za volant tak usedá i starosta

V Bohumíně vozí seniory staronový provozovatel. Loni vypověděl kvůli...

Senioři a invalidé z ostravské Staré Bělé mohou od ledna využívat zvýhodněnou přepravu k lékaři nebo na centrální hřbitov. Na rozdíl od okolních radnic si ale tamní úřad pro takzvané senior taxi...

15. ledna 2026  13:30

Kocha nakopla olympijská nominace. Hned se dočkal první branky

Obránce Ocelářů Patrik Koch naráží na mantinel mladoboleslavského útočníka...

Čech Tomáš Kundrátek a Slováci Libor Hudáček, Patrik Koch a Martin Marinčin jsou z třineckých hokejistů v nominaci na únorové olympijské hry. „Doufal jsem a věřil, že to vyjde,“ řekl k nominaci Koch,...

15. ledna 2026  11:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.