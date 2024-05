Elektrifikace a zdvojkolejení trati z Frýdku-Místku do Vratimova se blíží

„Vybraný dodavatel zpracuje projektovou dokumentaci pro povolení a provádění stavby, která zahrnuje kompletní přestavbu čtrnáctikilometrového úseku včetně přidání druhé koleje mezi Vratimovem a Frýdkem-Místkem,“ vysvětlil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. „Modernizace se týká i stanic Vratimov, Paskov, Lískovec u Frýdku a Frýdek-Místek, které budou upraveny pro obsluhu nákladních vlaků o délce až 740 metrů,“ doplnil.

Pokud vše půjde podle plánu, měla by být stavba zdvojkolejnění a elektrifikace trati zahájena v roce 2026. Samotná stavba by měla trvat tři roky. Po dostavbě by se mohla snížit doba jízdy osobních vlaků mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou. V podstatě stejná je už desítky let.

„Po dokončení stavby budeme moci zaměnit vozidla motorové trakce za elektrická,“ zmínil Radek Podstawka, náměstek hejtmana pro dopravu. „Díky tomu zkrátíme cestovní dobu, navíc bude možno zavést nová dopravní spojení.“

Zrychlení spojení by mělo přinést hlavně zvýšení rychlosti na trati na 120 kilometrů v hodině. Vyšší propustnost díky zdvojkolejnění pak přinese další možnosti pro navýšení nákladní dopravy. „Na trati bude zavedeno střídavé napětí, které se v této oblasti zatím nepoužívá, ale s jeho zavedením se počítá,“ doplnil Gavenda.