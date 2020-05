Může nás to zničit, protestují podnikatelé proti vyšší dani z nemovitosti

Například společnost GIFF, která loni platila necelých 443 tisíc korun, má zaplatit téměř 886 tisíc, z toho polovinu nejpozději 1. června. Pro firmu je to po koronaviru další rána.

„Nikdo z nás neví, co bude. V současné situaci je zvýšení daně z nemovitosti na dvojnásobek, u některých podnikatelů i více, neúnosné. Aby firma GIFF vydělala na zvýšenou daň, musela by sehnat nové zakázky asi za osm milionů. V této době ale nemáme šanci, spíš budeme muset v létě na čas zastavit výrobu a ze 150 zaměstnanců se budeme muset rozloučit se všemi patnácti agenturními pracovníky,“ řekl spolumajitel firmy Tomáš Farný.

Je spoluautorem otevřeného dopisu starostce, který podepsalo pět desítek místních podnikatelů.

Upozorňují na těžkou situaci a žádají revokaci loňského usnesení zastupitelů, kteří citelně zvýšili daň.

Výměr může být až likvidační, říkají firmy

Zatímco v Ostravě, Frýdku-Místku i většině měst v zemi platí pro výpočet daně z nemovitých věcí místní koeficient 1, ve Frýdlantu měli do loňska 2 a letos 4.

Navíc tam zastupitelé nově zdanili koeficientem 1,5 stavby a jednotky, za které se dříve neplatilo vůbec nic. Proto se letos části podnikatelů mohla daň vyhoupnout až na trojnásobek.

Podnikatelé tvrdí, že tak vysoká daň je v době koronaviru ohrožuje, přitom právě oni společně s živnostníky z větší části financují města.

„Pro některé to může být i likvidační. Zvýší se nezaměstnanost. Na mzdách místních firem přitom závisí celé rodiny,“ upozornil Farný.

Starostka Frýdlantu Helena Pešatová řekla, že město schválilo vyšší daň, protože staví kanalizační a vodovodní sítě i přístupové komunikace k provozovnám a firmám a buduje i další infrastrukturu pro občany města, tedy i zaměstnance firem.

Město chtělo, aby se na tom firmy více podílely. Obyvatelům kompenzovalo daň zrušením poplatku za odvoz komunálního odpadu.

„Když jsme loni schvalovali vyhlášku, firmy prosperovaly. Mrzí mě, že se k tomu přidala pandemie koronaviru, kterou nikdo nemohl předvídat,“ uvedla Pešatová s tím, že současnou situaci řešila radnice kvůli podnikatelům na krajském i finančním úřadě, ale zákon neumožňuje změnit daň během roku.

„Je nám to líto, ale všichni musí daň zaplatit. Běžně to jde ve dvou splátkách, ale vzhledem k situaci je možný splátkový kalendář. Věřím, že naše firmy to zvládnou,“ dodala starostka.