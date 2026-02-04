Frýdek-Místek získal zpět pozemky, které kdysi město prodalo pod cenou

Kořeny v době před více než 15 lety má spor mezi zástupci frýdecko-místeckého magistrátu a spolkem Scuba FM kvůli prodeji pozemků u sídliště Riviéra. Ty představitelé města tehdy pod vedením sociálních demokratů prodali společnosti založené Alexandrem Čubou, předsedou jedné z místních organizací ČSSD. Podle pozdějších zástupců magistrátu pod cenou.
Frýdek-Místek získal díky rozhodnutí soudu zpět pozemky na sídlišti Riviéra, které někdejší vedení města prodalo výrazně pod cenou. | foto: Město Frýdek-Místek

„Okresní soud ve Frýdku-Místku na základě žaloby statutárního města Frýdku-Místku na určení vlastnictví k pozemkům na sídlišti Riviéra, které byly v roce 2010 prodány za cenu nižší než obvyklou spolku Scuba FM, rozhodl, že kupní smlouva je neplatná a pozemky jsou ve vlastnictví města,“ informovala o rozhodnutí soudu mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Musálková Jeckelová. „Rozsudek navazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu, který vrátil věc okresnímu soudu k novému projednání.“

Spor se týkal téměř čtyř tisíc metrů čtverečních pozemků. Ty zástupci města v roce 2010 prodali za 200 korun za metr čtvereční, přestože obvyklá cena v této lokalitě dosahovala podle města zhruba 800 korun. Dnes se cena pohybuje kolem 3 500 korun za metr. Podle nynějšího vedení města tak jde o majetek v hodnotě téměř 14 milionů korun.

„Nejvyšší soud nám dal za pravdu a vrátil případ k novému projednání. To byl zásadní obrat,“ uvedl náměstek primátora Jiří Kajzar.

Podmínkou původní smlouvy bylo vybudování sportoviště pro veřejnost provozovaného po dobu patnácti let. Podle představitelů města se tak ale nestalo.

Areál je dnes podle mluvčí oplocený a zarostlý. Budova, která na místě vznikla, byla postavena se státní dotací a sloužila jako sídlo spolku.

„Podepsaná smlouva města se spolkem se navíc lišila od podmínek smlouvy, které schválili na svém zasedání zastupitelé,“ doplnila další důvody pro vypovězení smlouvy Jana Musálková Jeckelová.

„Je to dávno, už si ten případ úplně nepamatuju, takže to raději nebudu komentovat,“ reagovala na informaci o rozhodnutí soudu někdejší primátorka Frýdku-Místku Eva Richtrová.

„Pro naše občany je to dobrá zpráva. Jsem rád, že znovunabyté pozemky opět využijeme, a to ve prospěch města,“ uzavřel primátor Petr Korč.

