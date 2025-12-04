Historická přádelna ve Frýdku ožije, šéf Beats for Love tam chce kulturní centrum

Darek Štalmach
  16:51
Nový život čeká někdejší přádelnu bratří Neumannů ve Frýdku, jednu z nejkrásnějších průmyslových budov nejen ve Frýdku-Místku, ale i v celém Moravskoslezském kraji. Objekt, který většina lidí zná pod názvem Závod 8 někdejšího Slezanu Frýdek-Místek získal Kamil Rudolf, pořadatel festivalu Beats for Love. Ten nyní chce proměnit areál v otevřené kulturní a komunitní centrum s přesahem za hranice města.

„Už v příštím roce chceme areál otevřít lidem a nabídnout jim možnost volnočasového a kulturního vyžití. Jdeme opačnou cestou, než je obvyklé – nejdříve chceme naslouchat tomu, co od tohoto místa očekávají obyvatelé, a až poté určovat finální podobu areálu,“ uvedl Kamil Rudolf při představení projektu.

Bývalá přádelnu bratří Neumannů ve Frýdku se promění v kulturní centrum Osmička. Projekt vymyslel organizátor Beats for Love Kamil Rudolf.
Bývalá přádelnu bratří Neumannů ve Frýdku se promění v kulturní centrum Osmička. Projekt vymyslel organizátor Beats for Love Kamil Rudolf.
Bývalá přádelnu bratří Neumannů ve Frýdku se promění v kulturní centrum Osmička. Projekt vymyslel organizátor Beats for Love Kamil Rudolf.
Bývalá přádelnu bratří Neumannů ve Frýdku se promění v kulturní centrum Osmička. Projekt vymyslel organizátor Beats for Love Kamil Rudolf.
7 fotografií

Nové kulturní centrum ponese, s odkazem na historické označení závodu, název Osmička. První etapa počítá hlavně s otevřením venkovní části areálu. „Chceme, aby mohl přijít kdokoli s vlastním nápadem. Jsme otevření podnětům veřejnosti, pro kterou jsme připravili i dotazník, který nám pomůže definovat využití celého areálu,“ doplnil Rudolf.

Program má být přístupný všem. Počítá se sportovními lekcemi, workshopy, koncerty nebo s letním kinem. Více než devadesát procent akcí má být zdarma. „Chceme, aby se obyvatelé města sami podíleli na vytváření programu,“ uvedl vedoucí projektu Pavel Loriš.

Podle primátora Petra Korče je příchod týmu kolem Kamila Rudolfa pro Frýdek-Místek mimořádnou příležitostí. „To, že Osmičku získal tým kolem Kamila Rudolfa, je pro město ta nejlepší zpráva,“ uvedl primátor. Projekt podle něj navazuje na dlouhodobou snahu města využívat bývalé textilní areály.

Bývalá přádelnu bratří Neumannů ve Frýdku se promění v kulturní centrum Osmička. Projekt vymyslel organizátor Beats for Love Kamil Rudolf.

Pozitivně jej hodnotí i Petr Koudela, jednatel destinační agentury MS Tourism. „Je to velká šance nejen pro Frýdek-Místek, ale i pro široké okolí. Takové místo může přitažlivost regionu ještě navýšit.“

Rudolfův tým zatím mluví o dlouhodobém projektu, jehož finální podoba bude vznikat postupně. Už nyní jsou však jasné první odhady nákladů.
„Na příští rok odhadujeme, že stavební a zajišťovací práce, včetně úprav venkovního areálu, budou stát zhruba patnáct milionů korun. A pokud jde o samotný kulturní provoz, tam počítáme s náklady kolem dvaceti milionů,“ shrnul Kamil Rudolf nejbližší plány. Dodal, že jde pouze o první etapu a hlavní budova bude vyžadovat rekonstrukci na řadu let, rozdělenou do jednotlivých projektů.

Marlenka vydražila historickou textilku, kromě pečení dortů tam založí muzeum

Financování má být kombinací veřejných a soukromých zdrojů. Tým podal žádosti do programu Spravedlivá transformace i na město a kraj. Současně počítá s reinvestováním výnosů z provozu.

Do budoucna zvažují organizátoři i využití hlavní tovární budovy, která podle Rudolfa nabízí potenciál stát se jedním z největších kulturních sálů na Moravě. „Mohl by zde vzniknout výjimečný vnitřní prostor, který by svou velikostí umožnil přivést opravdu velké kapely,“ uvedl s tím, že Osmička se má veřejnosti poprvé otevřít už 1. května 2026.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

Podvodníci vybrali špatného taxikáře. Překazil jim plány na okradení seniora

Premium
ilustrační snímek

O obrovském štěstí může mluvit senior ze Suchdola nad Odrou. Ten se stal obětí podvodných telefonátů, úspory mu však zachránila skutečnost, že na schůzku s falešným bankéřem jel taxíkem.

Jako tankodrom. Divočáci ničí beskydské pastviny i golfový areál, ohradníky nestačí

Premium
Pastviny v Beskydech rozrývají divočáci. Pak na nich neroste tráva, porost...

Přemnožená divoká prasata způsobují extrémní škody, říkají zemědělci i úřady v oblasti Beskyd. Ochrana je více než náročná, protože mobilní oplocení ani pachové ohradníky nepomáhají. A náhrada škod...

Nespokojení žáci zaútočili na kabinet ředitele, školou otřásá výběr nového vedení

Vzpoura žáků na moravské škole: Kopání do dveří mělo vyvolat vydírání

Desítky žáků v úterý hlasitě protestovaly na chodbě před ředitelnou základní školy v Hnojníku na Frýdecko-Místecku. Vzpoura vyvrcholila kopáním do dveří kabinetu a na místě musela zasahovat i...

Historická přádelna ve Frýdku ožije, šéf Beats for Love tam chce kulturní centrum

Bývalá přádelnu bratří Neumannů ve Frýdku se promění v kulturní centrum...

Nový život čeká někdejší přádelnu bratří Neumannů ve Frýdku, jednu z nejkrásnějších průmyslových budov nejen ve Frýdku-Místku, ale i v celém Moravskoslezském kraji. Objekt, který většina lidí zná pod...

4. prosince 2025  16:51

Past na vozíčkářku. Podvodník ji balamutil a okrádal, poslal k ní i falešné policisty

Muž opakovaně okradl ženu na vozíku a její matku

Zkušené kriminalisty překvapila bezcitnost podvodníka, který letos v září v ostravských Vítkovicích opakovaně okradl ženu na vozíku a její asi sedmdesátiletou špatně pohyblivou matku. Již dříve...

4. prosince 2025  14:32

Nespokojení žáci zaútočili na kabinet ředitele, školou otřásá výběr nového vedení

Vzpoura žáků na moravské škole: Kopání do dveří mělo vyvolat vydírání

Desítky žáků v úterý hlasitě protestovaly na chodbě před ředitelnou základní školy v Hnojníku na Frýdecko-Místecku. Vzpoura vyvrcholila kopáním do dveří kabinetu a na místě musela zasahovat i...

4. prosince 2025  13:58

Viktoriánské Vánoce. Zámek otevře sváteční trasu, ladí dobové dekorace

Mimořádný prohlídkový okruh na zámku v Hradci nad Moravicí se jmenuje „Vánoce u...

Aranžují šest i osm hodin denně už takřka měsíc a právě jdou do finále. Autorky vánoční výzdoby zámku v Hradci nad Moravicí Iva Přibylová a Stanislava Kvasničková dokončují poslední detaily dobově...

4. prosince 2025  6:52

Nominace na dvacítky, první extraligový gól. Super den, pochvaluje si Kubiesa

Třinecký útočník Matěj Kubiesa (v bílém) v utkání s Hradcem Králové sleduje puk.

Čas 37:47. Třinecký útočník Matěj Kubiesa si najel mezi kruhy a švihem střílel k pravé tyči. Poosmé nastoupil v extralize a vsítil svůj první gól, čímž zvýšil na 3:1. Svou trefou zlomil dohrávku...

3. prosince 2025  21:03

USK překonal stobodovou metu také v Trutnově, Ostrava potvrdila druhou příčku

Natálie Vlčková (vlevo) z Trutnova a Janelle Salaünová z USK Praha bojují o míč.

Basketbalistky USK Praha poosmé z deseti ligových zápasů překonaly stobodovou hranici, v dohrávce v Trutnově zvítězily 109:52. Nizozemka Emese Hofová se v týmu euroligových šampionek blýskla 23 body,...

3. prosince 2025  20:30

Třinečtí deklasovali Hradec, Olomouc prodloužila bídnou sérii Vítkovic

Lukáš Nahodil z Olomouce se raduje z gólu.

Souboj týmů, které v extralize zažívají slabší období, vyzněl jasně pro třinecké hokejisty. V dohrávce 7. kola porazili Hradec Králové 6:1. Trvá bídná série Vítkovic. Bez jediného bodu skončily už...

3. prosince 2025  20:15

Zastupitelé návrhy aktivistů nepřijali. Situace okolo Bedřišky je dál na mrtvém bodě

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Městští zastupitelé ve středu několik hodin debatovali s příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v ostravských Mariánských Horách a Hulvákách o jejím osudu. Ostravský spolek Fiducia vyzval k...

3. prosince 2025  17:20

Vylije se zas. A co dál? Architekt Opavy líčí tři scénáře osudu sídliště v nivě řeky

Premium
Petr Stanjura, hlavní architekt města Opavy

Dvanáct tisíc lidí žijících na místě, které od nepaměti trápí povodně. Opavské sídliště Kateřinky, vůbec největší sídlištní zástavba ve městě, stojí přímo na nivě řeky Opavy. Hlavní architekt města...

3. prosince 2025

Hlučín kupuje sídliště OKD s více než pětistovkou bytů, ty pronajme

Hlučín odkoupí více než padesát domů s bývalými byty OKD, nyní vlastněné...

Poslední kroky k vůbec největšímu majetkovému projektu v novodobé historii města posvětili hlučínští zastupitelé. Město na Opavsku od společnosti Heimstaden Czech odkoupí 527 bytů v 53 bytových...

3. prosince 2025  10:23

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Anarchista a „zlosyn“ z Haliče po vraždě ostravského četníka uprchl

Pomník strážmistra Františka Schenka, kterého v roce 1911 zastřelil lupič....

Málokterému četníkovi, který přišel o život ve službě, se dostalo takové pozornosti jako Františku Schenkovi zastřelenému 16. listopadu 1911 ve Slezské Ostravě. Měl slavný pohřeb, na který přišli i...

3. prosince 2025  6:15

Zaměstnankyni Tatry srazil vysokozdvižný vozík, způsobil jí otevřenou zlomeninu

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

Těžké zranění způsobil dnes ráno v areálu kopřivnické automobilky Tatra Trucks vysokozdvižný vozík třiapadesátileté zaměstnankyni. S otevřenou zlomeninou musela podstoupit okamžitou operaci. Je už...

2. prosince 2025  18:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.