„Už v příštím roce chceme areál otevřít lidem a nabídnout jim možnost volnočasového a kulturního vyžití. Jdeme opačnou cestou, než je obvyklé – nejdříve chceme naslouchat tomu, co od tohoto místa očekávají obyvatelé, a až poté určovat finální podobu areálu,“ uvedl Kamil Rudolf při představení projektu.
Nové kulturní centrum ponese, s odkazem na historické označení závodu, název Osmička. První etapa počítá hlavně s otevřením venkovní části areálu. „Chceme, aby mohl přijít kdokoli s vlastním nápadem. Jsme otevření podnětům veřejnosti, pro kterou jsme připravili i dotazník, který nám pomůže definovat využití celého areálu,“ doplnil Rudolf.
Program má být přístupný všem. Počítá se sportovními lekcemi, workshopy, koncerty nebo s letním kinem. Více než devadesát procent akcí má být zdarma. „Chceme, aby se obyvatelé města sami podíleli na vytváření programu,“ uvedl vedoucí projektu Pavel Loriš.
Podle primátora Petra Korče je příchod týmu kolem Kamila Rudolfa pro Frýdek-Místek mimořádnou příležitostí. „To, že Osmičku získal tým kolem Kamila Rudolfa, je pro město ta nejlepší zpráva,“ uvedl primátor. Projekt podle něj navazuje na dlouhodobou snahu města využívat bývalé textilní areály.
Pozitivně jej hodnotí i Petr Koudela, jednatel destinační agentury MS Tourism. „Je to velká šance nejen pro Frýdek-Místek, ale i pro široké okolí. Takové místo může přitažlivost regionu ještě navýšit.“
Rudolfův tým zatím mluví o dlouhodobém projektu, jehož finální podoba bude vznikat postupně. Už nyní jsou však jasné první odhady nákladů.
„Na příští rok odhadujeme, že stavební a zajišťovací práce, včetně úprav venkovního areálu, budou stát zhruba patnáct milionů korun. A pokud jde o samotný kulturní provoz, tam počítáme s náklady kolem dvaceti milionů,“ shrnul Kamil Rudolf nejbližší plány. Dodal, že jde pouze o první etapu a hlavní budova bude vyžadovat rekonstrukci na řadu let, rozdělenou do jednotlivých projektů.
|
Marlenka vydražila historickou textilku, kromě pečení dortů tam založí muzeum
Financování má být kombinací veřejných a soukromých zdrojů. Tým podal žádosti do programu Spravedlivá transformace i na město a kraj. Současně počítá s reinvestováním výnosů z provozu.
Do budoucna zvažují organizátoři i využití hlavní tovární budovy, která podle Rudolfa nabízí potenciál stát se jedním z největších kulturních sálů na Moravě. „Mohl by zde vzniknout výjimečný vnitřní prostor, který by svou velikostí umožnil přivést opravdu velké kapely,“ uvedl s tím, že Osmička se má veřejnosti poprvé otevřít už 1. května 2026.