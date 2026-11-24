Sotva v úterý 17. listopadu začaly fungovat nové semafory umožňující u bývalého autobusového nádraží v Místku odbočení vlevo směrem na Příbor, už se na ně snesla kritika řidičů. Možnost odbočení se na místo vrátila po letech, a to díky poklesu intenzity dopravy na průtahu městem po otevření obchvatu.
Na sociálních sítích si lidé stěžují především na kolony, které se podle nich po spuštění světelné signalizace vytvářejí na Hlavní třídě. Někteří upozorňují, že provoz se komplikuje třeba i kvůli jedinému autu odbočujícímu vlevo.
|
Místo osmdesátky 227 km/h. Obchvat Frýdku-Místku měl rekord v rychlosti i počtu pokut
Radnice kritiku zaznamenala, situaci ale nepovažuje za až natolik problematickou. „Situace není tak špatná, jak někteří popisují, kolony se vytvářejí jen ve špičkách. Pro případnou úpravu semaforů bude potřeba získat dostatek dat přímo z provozu, což bude nějakou dobu trvat,“ uvedla mluvčí Frýdku-Místku Jana Musálková Jeckelová.
Semafory budou fungovat v testovacím režimu několik týdnů. Po vyhodnocení získaných údajů bude následovat úprava intervalů světelné signalizace.
Málem se staly nehody, tvrdí řidiči
Vedle kolon se však v diskusích objevují také upozornění na možné nebezpečné situace. Někteří řidiči popisují případy, kdy auta projela křižovatkou na červenou. Několik diskutujících uvedlo, že podle jejich zkušeností málem došlo ke střetu vozidel.
Na možný problém s přehledností signalizace upozornil také bývalý náměstek primátora Frýdku-Místku Karel Deutscher. Podle něj může při jízdě od Příbora některé řidiče mást zelená šipka pro odbočení vpravo. Tu si totiž mohou splést se zelenou pro přímý směr a pokračovat v jízdě, přestože mají červenou.
Deutscher zároveň na sociálních sítích připomněl, že semafory jsou podle vyjádření vedení města ve zkušebním provozu a jejich software se upravuje podle skutečné dopravní situace.
|
Studie dopravy zjistila neblahý stav. Nejvíce aut jezdí okolo sídlišť
Zprovoznění semaforů však podle radnice nesouvisí pouze s obnovením možnosti odbočovat vlevo. Město je označuje za nezbytný krok před dalšími plánovanými dopravními stavbami.
V roce 2027 má přijít na řadu úprava křižovatky ulic Hlavní a 8. pěšího pluku. Nově zprovozněná signalizace má umožnit její propojení s další světelnou křižovatkou ulic Hlavní, Ostravské, Frýdlantské a Janáčkovy, známou jako U Vykopnutého.
Oprava podchodů
Na tyto úpravy má navázat generální oprava podchodů pod Hlavní třídou. Samotné podchody patří státu a spravuje je Ředitelství silnic a dálnic, které zajistí část oprav, město má financovat zejména opravy schodišť, vstupů, bezbariérových ramp, případně výtahů a vnitřního obložení.
Právě během těchto staveb bude podle radnice důležité zachovat průjezd městem a zajistit bezpečné odbočování z ulice 8. pěšího pluku i od bývalého autobusového nádraží.
„Vím, že tato situace přináší dočasné dopravní komplikace, na které ale osobně dohlédnu, aby byly průběžně minimalizovány a po vyhodnocení dat vyladěny,“ slíbil primátor Petr Korč.
Dalším cílem modernizace světelných křižovatek je umožnit přednostní průjezd vozidlům záchranných složek. Už v příštím roce by měla vozidla vybavená potřebným zařízením dokázat v dostatečném předstihu ovlivnit signalizaci tak, aby křižovatkou projela plynule a bez zdržení.
„Cílem města bylo a je vrátit Hlavní třídu, nejfrekventovanější komunikaci ve městě, občanům a zároveň ji zachovat obslužnou a plně průjezdnou,“ uvedla mluvčí města Jana Musálková Jeckelová. „Další zneatraktivnění průjezdu městem má napomoct k odvedení tranzitní dopravy, která stále Frýdkem-Místkem projíždí, na obchvat.“