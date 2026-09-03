Nová Osmička bude patřit módě, na molu se objeví i držitelky titulu Miss

„Pro nás je to vrcholná událost, nic dalšího už na Osmičce letos nebude, takže tímto vyvrcholí sezona. Nabídneme to nejlepší. Máme připravenou speciální choreografii, modelky, držitelky prestižních ocenění Miss budou na pódiu vystupovat z letadla,“ láká na program David Matuszek, ředitel a pořadatel akce.
Právě Matuszek má letošní přehlídku poprvé na starost a doufá, že ji posune ještě dál po dvou předešlých ročnících. „Jsem rád, že mě pořadatelé oslovili a dali mi příležitost se této akci plně, profesionálně věnovat. Textil se na molu ve Frýdku-Místku opět dostane do centra pozornosti. Ještě v minulém století tu zněly průmyslové stroje. Dnes se situace sice mění, ale duch místa zůstává.“
Kamil Rudolf, majitel Osmičky, jí zachoval průmyslový ráz. „Něco jako malou formu Dolní oblasti Vítkovice. Město, které bylo po generace vnímáno jako textilní srdce regionu, se symbolicky vrací ke své minulosti i díky nadšení místních patriotů,“ vysvětloval Matuszek.
Akce bude velkolepá. Tovární hluk vystřídá chytlavá hudba, k vidění budou společenské šaty haute couture. „Na mole ve tvaru písmene U se představí kolekce návrhářských značek Anamé, Debbie Brown, Fine Furs, Moliére, Kyréne, Luděk Hanák a SKIMAX. Zajímavá je zejména Anamé, protože připravují kostýmy pro Filmový festival Karlovy Vary. Věřím, že se i díky nim stane pódium nejen předváděcí plochou, ale získá svůj artistní rozměr.“
Dorazí modelky i držitelky titulu Miss
Po novém mole se projdou modelky a držitelky titulů nejen z domácích, ale i mezinárodních soutěží. Dorazí například Karolína Gorylová, držitelka titulů Miss Tourism World 2023, Queen of Poland 2023 a Miss Supranational CZ 2025, Nikola Uhlířová, Miss Czech Republic 2016 a finalistka Miss Grand International, nebo Karolína Surý Kopíncová, Miss Czech Republic 2020 a účastnice světové soutěže Miss World 2021. Na mole se objeví také Natálie Kočendová, Kristýna Malířová, Hana Dědková, Lucie Pisková a další modelky.
„Myslím si, že i v našem kraji je spoustu krásných žen, a také jim chceme dát příležitost. Pozvali jsme ty nejpůvabnější v rámci Moravskoslezského kraje, takže další účinkující mají silnou vazbu na náš region,“ doplnil David Matuszek.
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Historická přádelna ve Frýdku ožije, šéf Beats for Love tam chce kulturní centrum
V jeho očích se areál stal místem poutavým sám o sobě a jeho moderní úprava zachovává dřívější styl. „Přádelna bratří Neumannů vznikla jako součást rychlého rozvoje frýdeckého textilního průmyslu. Monumentální budova dnešní Osmičky byla vystavěna na konci 19. století a patřila k nejvýznamnějším textilním provozům ve městě. City Fashion Show má možnost ukázat, že industriální dědictví nemusí zůstat jen vzpomínkou na minulost, ale může dostat nový život a stát se přirozenou součástí současné kultury a společenského života města,“ dodal ředitel akce.
Módní večer tak nebude jen o šatech. Moderování se ujme Petr Švancara ve spolupráci s DJ Lova, o hudební atmosféru se postará saxofonista Radim Nowak a vystoupí také Marcell Music, tedy Marcel Procházka, který spolupracuje s kapelou Mirai nebo s Ewou Farnou. Pořadatelé počítají i s večerní kombinací živého saxofonu a beatů.