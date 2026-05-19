Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

) { %>

Mladá a těhotná, přesto se obětovala v odboji. Statečná žena zemřela v koncentráku

Darek Štalmach
  13:13
Na chodník ve Frýdku-Místku přibyl další z Kamenů zmizelých. Malá mosazná kostka v Nerudově ulici před domem, kde žila, nově připomíná Marii Pětrošovou. Mladou švadlenu a odbojářku, která pomáhala převádět uprchlíky přes hranice do Polska a v roce 1942 zahynula v koncentračním táboře Ravensbrück.

Odhalení kamene se zúčastnila i její dcera Milena Ručková. Matku si pamatovat nemůže. Narodila se v květnu 1940, tedy v době, kdy Němci její matku nakrátko, jen kvůli porodu, pustili domů. Krátce poté se gestapo pro ni vrátilo.

„Mě vychovala babička. Narodila jsem se 8. května a za deset dnů po porodě gestapo přijelo a maminku odvezli. Už jsme se nikdy neviděly,“ popsala Ručková.

Umístění kamene pro ni bylo silným okamžikem. „Je to něco úžasného, ale všechno přišlo pozdě. Mohlo to být dřív, ale pánbůh zaplať, že jsem se toho vůbec dožila,“ řekla.

Na otázku, co pro ni připomínka matky znamená, dodala: „Byla odvážná. Co k tomu mohu víc říct? Takoví odvážní lidé už se snad dneska ani nerodí.“

Unikátní fotografie z roku 1940 zachycuje Marii Pětrošovou krátce po porodu dcery Mileny. Za pár dnů si pro odbojářku přišlo gestapo a zemřela v koncentračním táboře.
Kamen zmizelých v Nerudově ulici ve Frýdku-Místku připomíná velmi statečnou Marii Pětrošovou. (18. května 2026)
Kamen zmizelých v Nerudově ulici ve Frýdku-Místku připomíná velmi statečnou Marii Pětrošovou. Odhalení se zúčastnila i její dcera Milena Ručková (v červeném kostýmku), zcela vlevo frýdecko-místecký primátor Petr Korč. (18. května 2026)
Kamen zmizelých v Nerudově ulici ve Frýdku-Místku připomíná velmi statečnou Marii Pětrošovou. Odhalení se zúčastnila i její dcera Milena Ručková (v červeném kostýmku). (18. května 2026)
4 fotografie

Marie Pětrošová se narodila v roce 1919. K odboji se dostala prostřednictvím svého otce, železničního zřízence Emila Pětroše, a přes přítele Františka Příborského. S ním se podílela na převádění lidí přes hranice do Polska.

Zatčena byla poprvé už v roce 1939, později znovu, už těhotná. Kvůli porodu byla propuštěna do domácí péče, poté ji gestapo znovu zatklo a byla převezena do Ravensbrücku, kde zemřela 14. dubna 1942 na neléčený zánět mozkových blan.

Příběh její rodiny měl pokračování i po válce. Otec Mileny Ručkové František Příborský válku, v níž bojoval v řadách československých jednotek jak ve Francii v roce 1940, tak i později při obléhání Dunkerque, kde byl těžce zraněn, přežil.

Že má v Československu dceru, se dozvěděl náhodou až po skončení války. Tou dobou už měl v Anglii rodinu. „Můj otec ve šestačtyřicátém pro mě přijel, ale babička mě nedala. Od té doby jsme se neviděli,“ uvedla Ručková.

Až po mnoha letech se díky pátrání podařilo dohledat její nevlastní sourozence v Británii. „Dva roky mě hledali. Teď se navštěvujeme, jsme v kontaktu,“ popsala.

Podle Kateřiny Švarcové, která se podílela na výběru osob připomínaných frýdecko-místeckými Kameny zmizelých, byl příběh Marie Pětrošové mimořádný i tím, že šlo o velmi mladou ženu zapojenou do odboje.

„Měla kolem dvaceti let. Je neuvěřitelné, co v té době byla schopná podniknout a zařídit. Navíc jako žena, která otěhotněla a měla dceru. Pro mě bylo důležité její příběh vyprávět a pozvednout ho tím, že jí bude ve městě položen Stolperstein,“ netajila se Kateřina Švarcová obdivem.

Celkem nových deset Kamenů zmizelých

Ve Frýdku-Místku město nyní odhalilo celkem deset nových Kamenů zmizelých.

Vedle Marie Pětrošové připomínají například členy rodiny továrníka Hermanna Löwa, spjaté s někdejší výrobou likérů a lihovin na Koloredově, nebo členy významné místecké textilní rodiny Landsbergerů.

Nově odhalené kameny v ulici Pionýrů připomínají Alfreda, Heinricha a Rudolfa Löwovy, Heinrichovu manželku Marii a synovce Pavla. Na Příborské ulici pak uchovávají vzpomínku na Sophii, Johannu a Marii z rodiny Landsbergerů.

První Kameny zmizelých byly ve Frýdku-Místku položeny v roce 2022. Po současném odhalení jich je ve městě sedmnáct.

Město tak postupně doplňuje mozaiku příběhů lidí, kteří se z frýdecko-místeckých ulic ztratili v době nacistické okupace.

„Není to první a věřím, že ani poslední připomínka obyvatel, kteří tady s námi žili,“ komentoval odhalování Kamenů zmizelých frýdecko-místecký primátor Petr Korč. „Druhá světová válka překreslila mapu našeho města velmi výrazně a myslím si, že je na místě připomínat si tyto osudy.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Překvapení na letišti. V Mošnově přistál americký transportní obr

Na mošnovském letišti v úterý nečekaně přistál obří americký transportní letoun...

Na mošnovském letišti v úterý nečekaně přistál obří americký transportní letoun C-5M Super Galaxy. Jeden z největších strojů světa zde mimořádně doplňoval palivo mimo termín tradičních Dnů NATO, na...

Šikmý kostel u Karviné mění barvu. Šedý eternit střídá oranžová bobrovka

Pokrývači pracují na střeše kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné, známějšího...

Pro mnohé to bude velký nezvyk. Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, známější pod neoficiálním názvem šikmý kostel, prochází obnovou, přičemž jeho střecha radikálně mění barvu. Eternit, který...

Baník - Zlín 2:0, domácí žijí, pomohl jim vlastní gól i červená pro soupeře

Ostravští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté ostravského Baníku mají záchranu ve svých rukách. Ve čtvrtém kole nadstavby porazili Zlín 1:0 a před závěrečným zápasem na Dukle mají stejně bodů jako pražský konkurent, který prohrál v...

Hantavirus na vlastní kůži: tělo ochromí únava a bolest, následky cítím i po letech

Premium
ilustrační snímek

Běžný člověk o jeho existenci často ani neví. Když se s ním ale setká, pošle jej hantavirus bez varování rovnou k zemi. Nemoc je bolestivá a diagnózu lékaři nezjistí hned, zpočátku se totiž tváří...

Slovácko - Baník 2:1, Rozhodly bleskové trefy. Ostravané mají k záchraně zase dál

Michal Trávník slaví se spoluhráči ze Slovácka gól na 1:0 v 54. minutě utkání...

Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 3. kole nadstavby první ligy ve skupině o záchranu nad Baníkem Ostrava 2:1. O jejich druhé výhře po sobě rozhodly branky Michala Trávníka a Adoniji Ouandy během dvou...

Mladá a těhotná, přesto se obětovala v odboji. Statečná žena zemřela v koncentráku

Kamen zmizelých v Nerudově ulici ve Frýdku-Místku připomíná velmi statečnou...

Na chodník ve Frýdku-Místku přibyl další z Kamenů zmizelých. Malá mosazná kostka v Nerudově ulici před domem, kde žila, nově připomíná Marii Pětrošovou. Mladou švadlenu a odbojářku, která pomáhala...

19. května 2026  13:13

Kde bydlí? Šéf Karviné řešil nepohodlného novináře. Mafiánské praktiky, soudí policie

Jan Wolf, karvinský primátor a zároveň šéf tamního prvoligového klubu MFK...

Po vypjatém souboji se Zlínem (2:2) v květnu 2024 se šéfovi karvinského klubu a zároveň tamnímu primátorovi Janu Wolfovi nelíbilo, jak o zápase referoval Deník Sport. A tak úkoloval své podřízené,...

19. května 2026  12:50

Lyles a Gout si to rozdají na 150 metrech, Zlatá tretra chystá také Síň slávy

Australský sprinter Gout Gout na Zlaté tretře.

Pořadatelé Zlaté tretry, která se v Ostravě letos koná 16. června, jsou pověstní speciálními disciplínami v programu. Tou letošní bude sprint na 150 metrů. Utkají se osminásobný mistr světa a...

19. května 2026  11:16

Dozvuky napadení ve Stodolní. Policie hledá zlatý řetízek za statisíce

Tak vypadá odcizený, nebo ztracený řetízek v hodnotě několika stovek tisíc...

Ztracený, nebo ukradený. Po zlatém řetízku, jehož hodnota dosahuje několik stovek tisíc korun, pátrá ostravská policie. Majitel ho pozbyl po napadení, jehož obětí se stal na známé Stodolní ulici v...

19. května 2026  10:11

Kritické sucho. Zemědělcům škodí klesající výkupní ceny a drahá nafta

Žně 2025 v Bravanticích na Novojičínsku komplikuje počasí. Zemědělci - jako i...

Zemědělci v Moravskoslezském kraji sčítají škody po extrémně suchém podzimu, zimě i jaru. Očekávají propad výnosů až o třetinu. Extrémní nedostatek vody v půdě, který zapříčinila historicky nejslabší...

19. května 2026  7:28

Kraj na opravu letiště v Mošnově nemá peníze. Ať jej převezme armáda, říká Babiš

Ostravské letiště v Mošnově hlásí rekordní zájem jak o osobní, tak i nákladní...

Do složité situace se dostalo vedení Moravskoslezského kraje po návštěvě premiéra Andreje Babiše v Ostravě a jeho následných výrocích k budoucnosti letiště v Mošnově. To v současnosti vlastní kraj a...

18. května 2026  15:48

Po stopách těžby břidlice. Budišovsko protkala nová síť naučných stezek

Starosta Budišova nad Budišovkou Patrik Schramm a autor projektu Lumír Moučka...

Ojedinělou hornickou oblast v okolí Budišova nad Budišovkou protkalo sto kilometrů nových naučných stezek, které turisty provedou přírodou kolem obřích odvalů, starých důlních děl i ruin hornických...

18. května 2026  14:37

Soud s lobbistou Dědicem začíná nanovo. Předseda senátu přečte tři tisíce stran spisu

Martin Dědic u Krajského soudu v Ostravě (13. února 2017).

Po deseti letech opět od nuly. Krajský soud v Ostravě se začal opětovně zabývat případem lobbisty Martina Dědice, který je obžalován z manipulace s veřejnými zakázkami ostravského magistrátu. Jednání...

18. května 2026  12:38

Záchrana zchátralé části Ostravice se přiblížila. Přibudou byty a parkovací dům

Druhá část ikonického obchodního domu Ostravica - Textilia je v žalostném stavu.

Zastupitelé města schválili záměr prodat menší městské pozemky přiléhající k někdejší Obchodní a průmyslové bance v Ostravě podnikateli Michalisi Dzikosovi. Vlastník chátrajícího památkově chráněného...

18. května 2026  7:40

Paměť národa: V Komenského sadech si připomenou hrdiny i olympioničku Tačovou

SETKÁNÍ V PRAZE. S medailemi za Tokio 1964 pózují zleva Jaroslava...

V sobotu 30. května 2026 ožijí ostravské Komenského sady jedenáctým ročníkem charitativního Běhu pro Paměť národa. Běžci svou účastí podpoří dokumentování příběhů pamětníků a pomoc hrdinům, kteří se...

17. května 2026  14:45

Nová lávka pro pěší a cyklisty přes Olši v Karviné má jméno. Bude Sousedská

Nová lávka přes Olši mezi Karvinou a polskou obcí Hažlach už stojí, čeká se jen...

Sousedská lávka. Tak se bude jmenovat nové přemostění pro cyklisty a pěší nad řekou Olší spojující karvinskou místní část Louky s Pogwizdówem, který je součástí polské obce Hažlach.

17. května 2026  9:35

Celou sezonu jsme se chtěli baráži vyhnout a teď za ni budeme rádi, mudruje Frydrych

Ostravský trenér Josef Dvorník a kapitán Michal Frydrych

Až jeho gól hlavou po rohovém kopu Daniela Holzera v první minutě nastaveného času definitivně uklidnil fotbalisty Baníku Ostrava. Kapitán Michal Frydrych rozhodl o výhře 2:0, což i díky výhře Teplic...

17. května 2026  6:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.