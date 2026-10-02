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Hustý porost a trní, nedá se tam ani chodit. Prošli jsme místo nálezu těla ženy

Josef Gabzdyl
  17:37

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Místo nálezu těla osmatřicetileté ženy v lese na okraji Frýdku-Místku. (2. října 2026) | foto: Jan Smekal, MAFRA

Velmi nehostinné místo, byť několik desítek metrů od naučné stezky Frýdecký les. Právě tam policie ve čtvrtek našla tělo téměř měsíc pohřešované osmatřicetileté matky dvou dětí z Frýdku-Místku. Na místo podle kriminalistů přišla pěšky a zemřela ještě v týž den, kdy zmizela. Kvůli nepřístupnému terénu plnému křovisek ji tu ale policisté našli až při opakovaném pátrání s pomocí psa.

Asi hektar a půl rozlehlý porost především jehličnatých stromů ležící u silnice vedoucí k obci Sedliště a dále k Havířovu patří k rekreačním lokalitám Frýdku-Místku, ostatně vede tudy i cyklostezka.

Ale místo, kde policejní pes vycvičený na vyhledávání mrtvol, tělo nakonec našel, patří k těm, kam člověk obvykle nepřijde. „Není to místo vhodné na procházky, procházet se na tom místě takřka nedá, je tam složitý terén,“ konstatoval krajský policejní ředitel Tomáš Kužel.

O kus dál leží komunální skládka, která se původně neoficiálně zmiňovala jako místo nálezu pohřešované ženy. Před čtyřmi lety tam policie našla mrtvého novorozence.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o relativně teplé období, nebyl ještě žádný mráz, a tělo tam leželo měsíc, tak se nyní nedalo zjistit více.

Tomáš Kuželkrajský policejní ředitel

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