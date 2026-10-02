Asi hektar a půl rozlehlý porost především jehličnatých stromů ležící u silnice vedoucí k obci Sedliště a dále k Havířovu patří k rekreačním lokalitám Frýdku-Místku, ostatně vede tudy i cyklostezka.
Ale místo, kde policejní pes vycvičený na vyhledávání mrtvol, tělo nakonec našel, patří k těm, kam člověk obvykle nepřijde. „Není to místo vhodné na procházky, procházet se na tom místě takřka nedá, je tam složitý terén,“ konstatoval krajský policejní ředitel Tomáš Kužel.
O kus dál leží komunální skládka, která se původně neoficiálně zmiňovala jako místo nálezu pohřešované ženy. Před čtyřmi lety tam policie našla mrtvého novorozence.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o relativně teplé období, nebyl ještě žádný mráz, a tělo tam leželo měsíc, tak se nyní nedalo zjistit více.