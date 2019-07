V náklaďáku našli policisté pět běženců, tvrdí, že jsou z Afghánistánu

„Řidič si podle svých slov cestou nevšiml žádných okolností hodných zřetele a až nad ránem slyšel zvláštní zvuky a vyhledal pomoc. Přivolaní policisté pak našli v nákladovém prostoru pět lidí ve věku asi dvaceti let,“ popsala událost mluvčí policie Dagmar Pokorná.

Cizinecké službě následně muži sdělili, že jsou z Afghánistánu. „Policisté zjišťovali jejich totožnost s pomocí tlumočníka a případ dokumetovali. Za jakých okolností se muži dostali do prostoru vozu, dále prověřují,“ dodala Pokorná.

Z dosud zjištěných okolností vyplývá, že cizinci na území ČR vstoupili neoprávněně, bez cestovního dokladu, platného víza či jiného povolení opravňující je k pobytu.

„Běžence s největší pravděpodobností čeká návrat do země, odkud k nám přicestovali, případně do země, kde požádali o azyl. V tomto případě do Bulharska, Řecka, na Slovensko,“ doplnila mluvčí.