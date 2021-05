Plán těžby uhlí je poškozoval, teď obce na Frenštátsku usilují o miliardy

„Neměli jsme na vytvoření té studie příliš času, psali jsme to i po nocích, ale snad by to mohl být základ toho, oč bychom se mohli při dalších jednáních s krajem, státem a státním podnikem Diamo opřít,“ komentoval vznik studie starosta Trojanovic Jiří Novotný.

Tu obce z Frenštátska vytvořily po výzvě krajského úřadu, aby sdělily, co by jim po opuštění plánů na těžbu uhlí nejvíce prospělo. I na Frenštátsku totiž lze využít finance z Fondu spravedlivé transformace využitelné v místech postižených těžbou uhlí.

Do svého návrhu dokázaly obce zařadit konkrétní projekty za 770 milionů korun, spolu s dalšími by mohlo jít až o dvě miliardy korun.

Kolik nakonec na Frenštátsko zamíří, to zatím rozhodnuto není. „Nějaké peníze na Frenštátsku určitě přistanou, kolik to bude, ještě není jasné, ale určitě může jít i o desítky milionů korun,“ komentoval plány obcí náměstek hejtmana Jakub Unucka.

„Za Frenštát je podle mne nejdůležitější, aby se zasypaly těžní jámy a po OKD tady nic nezůstalo,“ představil prioritu města pod Radhoštěm jeho starosta Miroslav Halatin.

Město má podle něj ale jasno i o dalších plánech. „Rádi bychom získali Píšovu dolinu a využívali ji jako přírodní atrakci pro obyvatele i návštěvníky města. Možnost získat tyto pozemky je pro nás nyní stěžejní.“

Pro všechny obce napříč Frenštátskem je pak hlavním zájmem zmenšení a následné zrušení dobývacího prostoru.

„To pomůže firmám i lidem. Nebudou muset třeba u stavby rodinných domků i firemních hal podstupovat složité úpravy, které byly povinné kvůli předcházení problémům s následky těžby,“ dodal Halatin.

Diamo: Všechny návrhy posoudíme

Starosta Trojanovic připomněl, že se jedná zatím jen o první návrh. „Jde nám o to zahájit spolupráci na úrovni stát, kraj, obce a firmy,“ doplnil Jiří Novotný. „Při přípravě nebyl čas udělat setkání se zástupci firem, ale jednal jsem alespoň s těmi, o kterých víme, že chtějí něco tvořit. Další snad půjde doplnit,“ dodal.

„Možnost využít Fond spravedlivé transformace je pro nás důležitá. Pokud by to bylo možné, chtěli bychom jej využít pro podporu bydlení, stavbu komunitního domu, včetně nové knihovny, nebo pro stavbu cyklostezky,“ prozradila plány obce starostka Tiché Michaela Štefková.

Mluvčí Diama vítá, že se starostové aktivně zapojili do diskuze o budoucím využití areálu Dolu Frenštát. „Jeho likvidace se blíží a je potřeba zavčas ujasnit, jestli jsou objekty ještě nějak využitelné. Nejde jen o samotný areál dolu s těžními věžemi, ale také o další budovy, pozemky a inženýrské sítě v okolí. Všechny návrhy posoudíme a budeme se snažit místní samosprávy podpořit v jejich plánech,“ reagovala Jana Dronská.