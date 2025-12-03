Anarchista a „zlosyn“ z Haliče po vraždě ostravského četníka uprchl

Petra Sasínová
Málokterému četníkovi, který přišel o život ve službě, se dostalo takové pozornosti jako Františku Schenkovi zastřelenému 16. listopadu 1911 ve Slezské Ostravě. Měl slavný pohřeb, na který přišli i zástupci města. Četníka zastřeleného ve službě dodnes připomíná socha v životní velikosti.
Pomník strážmistra Františka Schenka, kterého v roce 1911 zastřelil lupič.

Pomník strážmistra Františka Schenka, kterého v roce 1911 zastřelil lupič. Pomník stojí na Ústředním hřbitově Slezské Ostravy.

Císařská policie pak zaplatila pomník na slezskoostravském hřbitově sochu zemřelého strážníka ve stejnokroji v životní velikosti.

„Je to překrásná práce z tyrolského mramoru,“ psal tehdy Opavský týdeník.

„Jde o dílo velkolepé a dosud nevídané,“ pěl chválu novinář z Ostravského kraje, když popisoval odhalení pomníku.

Vražda sedmatřicetiletého četníka a postřelení jeho kolegy, který málem zemřel také, vzbudila velké emoce. Dobový tisk psal, že Ostrava je semeništěm zločinu, a že úřady tomu nevěnují dostatečnou pozornost, jak dokládá slabá objasněnost případů.

„Když zločinná individua vidí, že jejich předchůdci zůstali bez trestu, podněcuje je to k podnikání ještě odvážnějších kousků,“ tvrdil tisk.

Poté, co se ukázalo, že vrahem strážce zákona a živitele tří dětí je lupič, a k tomu anarchista původem z Haliče, vyvolalo to další kritiku bezpečnostní situace.

Lepší život

Historické území Haliče ležící v dnešním Polsku a na Ukrajině patřilo k nejzaostalejším částem rakouské monarchie a lidé odtamtud proudili už od konce 19. století do Ostravy za lepším životem.

Podíl přistěhovalců na vysoké kriminalitě řešily noviny neustále. František Schenk zahynul během noční služby, kterou měl s kolegou Františkem Lubovským v tehdejší Polské Ostravě, do roku 1919 městyse, nyní ostravského obvodu Slezská Ostrava.

Během obchůzky z Hladnova směrem na Zámostí narazili v průjezdu obchodníka Juchelky na podezřelého muže, kterého se ptali, co tam pohledává. Vymluvil se, že byl v domě navštívit děvče, ale četníci mu nevěřili.

Kníratý fešák sváděl vdavekchtivé dívky s úsporami, vlákal je do vražedné pasti

Když se na chvíli rozdělili, protože Schenk šel ověřit tvrzení podezřelého, muž se dal na útěk. Lubovský ho začal stíhat a Schenk se k němu vzápětí připojil.

Jakmile se k útočníkovi přiblížil, ten vytáhl revolver Browning a vypálil na něj dvě rány. Strážník, kterého zasáhl do hrudníku, klesl mrtvý na zem.

Lubovský se na vraha vrhl, ale ten začal střílet i na něj. Vypálil tři rány, které četníka zasáhly do prsou a do ruky.

„Než zlosyn utekl, těžce raněný strážník z něj strhl havelok,“ popisoval novinář Opavského týdeníku. V nemocnici Lubovský stihl popsat, co se stalo a pak upadl do bezvědomí.

Papuče v brašně

Na místě tragédie se našla kromě kabátu, který prý pomohl při ztotožnění vraha, jeho taška. „Bylo tam šest svazků různých klíčů a také papuče, v nichž asi chtěl jejich majitel v noci potichu loupežně pracovat,“ dedukoval autor článku.

Dobový tisk sledoval pátrání po zločinci, které vedlo k závěru, že vrahem je záhadný cizinec potulující se po Ostravsku jménem Michal Dzembinski. Nikde prý nebyl hlášený, přespával v přírodě a žil z toho, co ukradl, jak psaly Národní listy v září roku 1912, když se podezřelý objevil v Itálii.

U vzniku velkého požáru Ostravy v roce 1556 byl soukeník Hunka. Hrozil mu lynč

Na italských hranicích v Pontebě Dzembinského zadržel policejní agent, kterému opět utekl. Při útěku však přišel o vak, ve kterém byly mimo jiné výstřižky politických článků z ostravských novin.

Proto italská policie informovala komisařství v Moravské Ostravě, které požádalo o zaslání jeho věcí.

„Bylo zjištěno zcela jistě, že Dzembinski je pachatelem polskoostravské vraždy. Zejména byly nalezeny patrony onoho kalibru zbraně, jaké byly v těle zastřeleného,“ psaly Národní listy.

Utekl do Ameriky?

Z věcí zločince i dalších indicií dospěli policisté v Ostravě k přesvědčení, že jde navíc o nebezpečného anarchistu. Podle svědků se prý radoval z atentátu na ruského premiéra Pjotra Stolypina v září 1911.

Při čtení článku o události prý zvolal: „To mu dávno patřilo! “ Našel se u něj také lístek s nápisem „Ať žije Bonnot! “ Byl to francouzský anarchista, který se svou tlupou páchal například bankovní loupeže.

Dzembinski dál úspěšně utíkal a vražda strážníka zůstala nepotrestána. Podle některých zpráv zločinec zamířil do Ameriky.

Anarchista a „zlosyn" z Haliče po vraždě ostravského četníka uprchl

