Úsměvy i atmosféra doby. Fotky na zámku dávají přibližují život Lichnovských

Žaneta Motlová
  17:24
Volné chvilky s dětmi i s domácími mazlíčky, momentky z cestování přes oceán či první jízda autem. Pět desítek dobových fotografií rozmístěných po celé prohlídkové trase návštěvníkům zámku v Hradci nad Moravicí na Opavsku umožní nahlédnout do života posledních dvou generací Lichnovských, které v Hradci pobývaly.
Kastelán zámku v Hradci nad Moravicí Radomír Přibyla s některými z vystavených...

Kastelán zámku v Hradci nad Moravicí Radomír Přibyla s některými z vystavených fotografií. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Kastelán zámku v Hradci nad Moravicí Radomír Přibyla s některými z vystavených...
Volný čas Lichnovští trávili také na zámku v Chuchelné, jenž jim rovněž patřil.
Etelka Lichnovská na koni.
Mechtilda Lichnovská s dýmkou.
13 fotografií

„Každý snímek v sobě ukrývá nejen tváře a úsměvy, ale také atmosféru své doby. Radostné okamžiky, tradice i zdánlivě obyčejné chvíle všechního dne, které dohromady vytvářejí obraz knížecí rodiny a jejího domova,“ uvedl kastelán zámku Radomír Přibyla.

Zvětšené dobové snímky z rodinného alba Lichnovských jsou k vidění v jednotlivých místnostech speciální podzimní trasy, jež spojuje nejreprezentativnější zámecké salony se soukromými prostorami i zámeckou kaplí či loveckou Hubertovou světnicí.

Zámek v Hradci nad Moravicí otevřel nové pokoje. Vybavil je loveckými unikáty

„Ukazují momenty ze života Karla Maxe Lichnovského a jeho ženy Mechtildy i jejich syna Viléma, jeho manželky Etelky a jejich dětí,“ konstatoval kastelán.

Právě Etelka a Vilém Lichnovští s dětmi Kristinou, Felixem a Lucií byli nuceni v závěru druhé světové války Hradec nad Moravicí opustit. „Rodina se uchýlila do Bavorska. V roce 1948 odtamtud pokračovali do Brazílie, kde již žil a podnikal Vilémův mladší bratr Michael,“ nastínil jejich další osudy Přibyla.

Kastelán zámku v Hradci nad Moravicí Radomír Přibyla s některými z vystavených fotografií. Ukazují například cestu Etelky a Viléma Lichnovských přes oceán.
Volný čas Lichnovští trávili také na zámku v Chuchelné, jenž jim rovněž patřil.
Etelka Lichnovská na koni.
Mechtilda Lichnovská s dýmkou.
13 fotografií

Na fotografiích jsou k vidění volné chvíle rodiny nejen v Hradci, ale také v areálu zámku v Chuchelné, který Lichnovským rovněž patřil. Hubertovu světlici mimo jiné zdobí snímek kněžny Mechtildy s jezevčíkem Lurchem a s kocourem.

V kuřáckém salonu překvapí Mechtilda pokuřující fajfku, ve velkém přijímacím salonu oslní dvojice portrétních fotek Etelky. „Byla to tanečnice a zpěvačka z Bratislavy, bez ‚modré krve‘. Zprvu nebyla v rodině příliš vítaná,“ prozradil kastelán.

Unikátní zámecké hodiny se vrátily na původní místo. Tikají poprvé od války

Další snímky ukazují, jak se rodina vozila kočárem, i její první jízdy novým automobilem. Zachycují také skotačení dětí, Mechtildu s prozaikem Karlem Krausem, s nímž se přátelila, či Etelku a Viléma na luxusní transoceánské lodi Rex, když v roce 1937 cestovali do Ria de Janeira. „Byla to jejich opožděná svatební cesta,“ dodal kastelán.

Mimořádný okruh je k vidění v říjnu vždy o víkendech a svátku 28. října a o prvním víkendu v listopadu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Metoda z Beskyd na zadržení vody se šíří po Česku. Jámy oslabí sucho i povodně

Stačí bagr, který vyhloubí řadu děr, a voda po dešti místo toho, aby rychle odtékala pryč, se naopak zachytává. Metoda, kterou před pěti lety začali používat ochránci přírody v Beskydech, se začíná...

Uprchlý exposlanec Petr Wolf míří z vězení v Paraguayi do Česka. Požádal o vydání

Jeden z nejznámějších uprchlíků, bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf, který utekl ze země, aby se vyhnul trestu za dotační podvod, by měl být v tuto chvíli na cestě do vlasti. „Letí z Jižní Ameriky....

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Hapal po třech letech končí v Baníku. Přesune se do vedení olomoucké Sigmy?

Další trenérská výměna ve fotbalové lize. Po sérii špatných výsledků z úvodu sezony končí Pavel Hapal v ostravském Baníku. Klub svůj tah oznámil během reprezentační pauzy a o náhradě zatím jedná....

Výroba i propouštění. Snem je elektrická oblouková pec, říká generální ředitel Nové huti

Pracoval už na nejvyšších postech v kopřivnické Tatře nebo ve společnosti Vítkovice Steel. Nyní se Radek Strouhal staví do čela společnosti Nová huť, která chce obnovit výrobu v areálu někdejší obří...

Úsměvy i atmosféra doby. Fotky na zámku dávají přibližují život Lichnovských

Volné chvilky s dětmi i s domácími mazlíčky, momentky z cestování přes oceán či první jízda autem. Pět desítek dobových fotografií rozmístěných po celé prohlídkové trase návštěvníkům zámku v Hradci...

15. října 2025  17:24

Vláda schválila převod pozemků, příprava odmítané gigafactory může pokračovat

Vláda dnes schválila dlouho připravovaný převod státních pozemků v okolí plánovaného podnikatelského parku v Dolní Lutyni na Karvinsku. Krok, který sjednocuje vlastnictví v celé lokalitě, má umožnit...

15. října 2025  15:54

K sýpce a oranžerii na raduňském zámku přibude stodola. Památkáři vybírají stavebníka

Areál zámku v Raduni na Opavsku se rozroste o zcela novou budovu. V místě, kde kdysi stávaly zámecké stáje a v současnosti jen roste tráva, nechá správa zámku postavit stodolu. Poslouží jako...

15. října 2025  15:15

Potvrzeno. Po odchodu Hyského přebírá karvinské fotbalisty Marek Jarolím

Šéfové MFK Karviná potvrdili, že mužstvo po odchodu Martina Hyského do Plzně nově povede trenér Marek Jarolím. Ten přichází z druholigové Jihlavy.

15. října 2025  13:06,  aktualizováno  13:50

Raději zaplatit pokutu, než hrát v azylu. Proč Ostravanky nekývly na Opavu?

Poprvé ve své šestadvacetileté historii se basketbalistky SBŠ Ostrava probojovaly do Eurocupu, druhé nejprestižnější evropské soutěže. Domácí zápasy ve čtyřčlenné skupině K měly původně odehrát v...

15. října 2025  13:13

Místo nakupujících soudci a státní zástupci. Ostravský Bauhaus ustoupí justičnímu paláci

Třicetiletá historie budovy bývalého hobbymarketu v centru Ostravy, kde v předchozích letech dočasně sídlila městská galerie Plato, definitivně končí. Stavbu převzala firma, která zahájila přípravné...

15. října 2025  12:49

Spící bezdomovce mladík okrádal i mlátil nunčaky, jednomu odřezal kus vousů

Z nudy a jen tak pro zábavu útočil devatenáctiletý mladík ve Frýdku-Místku na bezdomovce. Muže bez přístřeší napadal, když spali. Kopal je, útočil takzvanými nunčaky, bral jim věci a jako trofej si...

15. října 2025  8:55

Hyský už je blízko angažmá v Plzni, do Karviné míří Marek Jarolím z Jihlavy

Žádaný fotbalový kouč Martin Hyský ještě v úterý dopoledne vedl trénink v Karviné. S největší pravděpodobností naposled. Podle informací iDNES.cz by se už ve středu měl stát nástupcem Miroslava...

14. října 2025  14:48

Žalobce chce podmínku pro muže, který udeřil holí Babiše. Rozhodne soud

Státní zástupce Miroslav Nogol z Frýdku-Místku navrhl podmíněný trest pro muže, který před volbami napadl v Dobré na Frýdecko-Místecku šéfa hnutí ANO Andreje Babiše francouzskou holí. Případem se...

14. října 2025  12:56,  aktualizováno  14:33

U zrodu vyloučených lokalit v Česku stál v podstatě stát. Kriminolog Walach vypráví

Premium

Nejdražší bydlení, přitom většinou v nejhorší kvalitě, mají často ti nejchudší, říká kriminolog Václav Walach z Ostravské univerzity. Ve výzkumech se dlouhodobě zabývá sociálně vyloučenými lokalitami...

14. října 2025

Opilec vyhrožoval odpálením domu s lidmi. Rozpoutal manévry, pak vše zlehčoval

Odpálením rodinného domu i s jeho obyvateli vyhrožoval v Ostravě jednapadesátiletý recidivista. Uvnitř násilím držel tři lidi včetně dítěte a těhotné ženy. Silně opilý tvrdil, že buď využije...

14. října 2025  12:01

Stále více firem vyrábí vlastní elektřinu, OKD tak využije plyn z uzavřených dolů

Těžební společnost OKD během čtyř měsíců skončí s dobýváním uhlí, a tak se připravuje na další činnost. Firma například investuje dvacet milionů korun do budoucí výroby elektřiny. A v regionu zdaleka...

14. října 2025  9:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.