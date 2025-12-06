Fotograf Viktor Kolář vydal novou Ostravu, mapuje šedesát let jeho tvorby

Autor:
  17:26
Jeho černobílé fotografie nesou všechny rysy hornického a průmyslového města, ale výsledný obraz Ostravy je spíš poetický než popisný. Fotograf Viktor Kolář vydal publikaci, jež mapuje jeho více než šedesátiletou tvorbu. Jádrem knihy Ostrava 1963–2024 jsou snímky ze 70. a 80. let.
Viktor Kolář (vlevo) na křtu knihy v ostravském Antikvariátu Fiducia (4. prosince 2025)

Viktor Kolář (vlevo) na křtu knihy v ostravském Antikvariátu Fiducia (4. prosince 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Viktor Kolář: Ostrava 1963–2024
Viktor Kolář
Viktor Kolář (vlevo) na křtu knihy v ostravském Antikvariátu Fiducia (4....
Viktor Kolář
5 fotografií

Impulzem pro Viktora Koláře, aby vydal novou knihu o rodné Ostravě, která je jeho celoživotním tématem, byl nedostatek jeho knih.

„Antikvární ceny jeho předchozí Ostravy začaly stoupat do mnohatisícových částek. Byly beznadějně vyprodané,“ vysvětloval na čtvrtečním křtu knihy Ostrava 1963 až 2024 v klubu Fiducia jeden z autorů doprovodných textů Jaromír Typlt.

Viktor Kolář: Ostrava 1963–2024
Viktor Kolář
Viktor Kolář (vlevo) na křtu knihy v ostravském Antikvariátu Fiducia (4. prosince 2025)
Viktor Kolář (vlevo) na křtu knihy v ostravském Antikvariátu Fiducia (4. prosince 2025)
5 fotografií

Jádrem knihy jsou Kolářovy fotografie Ostravy ze sedmdesátých a osmdesátých let. „Těch nových fotek tak není moc. Poslední, která se tam dostala, je z roku 2024. Cílem vydavatele bylo ukázat klasického Koláře,“ řekl fotograf Viktor Kolář.

Nejvíce textů, které doprovázejí Kolářovo dílo, pochází od spisovatele Jana Balabána. S autorem se přátelil a jednu dobu byli i sousedé. „Je tam několik esejů od Jana Balabána, které vznikly z jeho úvah nad konkrétními Kolářovými fotografiemi,“ uvedl Jaromír Typlt.

Jde už o třetí publikaci fotografií Viktora Koláře s názvem Ostrava. Ta první, Ostrava – obležené město, vyšla v roce 1995. Druhá s prostým názvem Ostrava pak v roce 2010.

Fotograf Viktor Kolář vydal novou Ostravu, mapuje šedesát let jeho tvorby

Viktor Kolář (vlevo) na křtu knihy v ostravském Antikvariátu Fiducia (4....

Jeho černobílé fotografie nesou všechny rysy hornického a průmyslového města, ale výsledný obraz Ostravy je spíš poetický než popisný. Fotograf Viktor Kolář vydal publikaci, jež mapuje jeho více než...

6. prosince 2025  17:26

