Zděšení v Karviné. Primátor čelí podezření z korupce, na magistrátu se neobjevil

Josef Gabzdyl
Jiří Seidl
,
  8:05
Obrovské překvapení až zděšení zavládlo v úterý v Karviné po oznámení vyšetřování tamního Městského fotbalového klubu a zejména primátora Jana Wolfa (dříve SOCDEM, nyní nezávislý) kvůli fotbalové korupci. Podle zprávy komise Fotbalové asociace (FAČR) údajně primátor nabízel například v březnu 2024 úplatek sto tisíc korun Samuelu Šigutovi, tehdy hráči Českých Budějovic, nyní Karviné.
Primátor Karviné Jan Wolf | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Primátor Jan Wolf nebyl celý den k zastižení. Jeho mobil sice vyzváněl, ale nikdo ho nebral. Podle informací iDNES.cz se na karvinském magistrátu vůbec neobjevil.

Mluvčí města Monika Danková jen sdělila, že jak na magistrátu, tak ani na městském fotbalovém stadionu policisté nebyli a chod radnice nebyl nijak narušen. Rovněž opakovaně upozornila, že město není vlastníkem klubu.

Ve vedení padesátitisícové Karviné je SOCDEM dominantní stranou, byť právě Wolf, který město vede od roku 2018, minulý měsíc kvůli nesouhlasu s republikovým vedením ze strany vystoupil. I s ním má SOCDEM ve jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu většinu 23 zastupitelů.

Karvinský radní Martin Gebauer z koaličního hnutí ANO na dotaz iDNES.cz podotkl, že zatím nemá více informací, než se objevilo v médiích. „To, že je někdo vyšetřován, ještě nemusí nic znamenat. To může být kdokoliv z čehokoliv,“ konstatoval Gebauer.

Jednání městské rady je na programu příští týden. „A tam se rozhodně budeme ptát,“ poznamenal Gebauer. Na dotaz, jestli nebudou chtít svolat mimořádné jednání radních, odvětil: „Zatím není důvod.“

„Potvrzení korupce? Jednoznačně rezignace“

Osm let byl ve vedení Karviné, ale nyní už je Miroslav Hajdušík (KSČM) opozičním zastupitelem. „Mám jen prvotní informace, co se objevují na webech, takže bych zatím vyčkal. Pokud se však podezření korupce potvrdí, není jiná možnost než primátorova rezignace,“ řekl Hajdušík.

Zastupitelstvo Karviné se koná zhruba za měsíc. „Do té doby snad už bude jasno, jak se věci mají. Bohužel tato kauza vrhá velmi špatné světlo na město už nyní. Navíc to asi zamíchá kartami před komunálními volbami,“ poukázal Hajdušík na říjnové hlasování.

Příliš překvapená podle svého sdělení však není bývalá karvinská zastupitelka Zuzana Klusová (Piráti).

„Podezření, které jsme měli a snažili se provázanost fotbalu a radnice řešit i na kontrolním výboru, se po letech potvrdilo. O podivnosti okolo financování karvinského fotbalu a napojení na primátora a přední komunální politiky v Karviné se zajímám od vstupu do politiky a teď to snad bude zajímat i veřejnost a policii mimo region,“ uvedla na sociální síti.

Spadni ve vápně! V korupční aféře figuruje Šigut. Uplatil ho i primátor Karviné?

Z Moravskoslezského kraje jsou z fyzických osob vyšetřováni hráči MFK Karviná Samuel Šigut a Matěj Hýbl, Slezského FC Opava Sebastian Pejša, Filip Štěpánek a Nicolas Tilkeridis, FC Hlučín Jiří Remiáš, TJ Břidličná Tim Kramář, FK Petřvald na Moravě Robert Russmann, rezervy Baníku Ostrava Matyáš Moučka a FC Vratimov Tomáš Bělíček, Zdeněk Novotný a Milan Sasko.

Mluvčí MFK Karviná Adam Januszek uvedl, že na stadionu se v úterý nic nedělo. „Mužstvo normálně trénovalo. Dopoledne jsme měli poradu k pohárovému utkání s Baníkem Ostrava. Čekáme na zprávy, nic nevíme. “ Záložník Samuel Šigut s mužstvem trénoval.

V podezření je i předseda představenstva SFC Opava Martin Latka, jehož firma Football Group je spolumajitelem Slezského FC.

Latka údajně uplácel rovněž vyšetřovaného rozhodčího Jana Petříka při utkání s Varnsdorfem. „Pan Latka zadržený není. Údajně s ním nikdo ani nemluvil. Normálně jsem s ním hovořil po telefonu, celé dopoledne jsme spolu komunikovali,“ řekl výkonný ředitel opavského klubu Filip Labuda.

Nejčtenější

V Ostravě hořela střecha paneláku, před požárem na ní pracovali dělníci

Požár bytového domu v Nádražní ulici v Ostravě. (19. březen 2026)

Záchranné složky ve středu zasahovaly v centru Ostravy v Nádražní ulici, kde hořela střecha panelového domu. Po jejich příjezdu byla uzavřená ulice Nádražní a Bieblova. Tři lidé se nadýchali zplodin...

Spadni ve vápně! V korupční aféře figuruje Šigut. Uplatil ho i primátor Karviné?

Karvinský Samuel Šigut slaví gól do sítě Mladé Boleslavi.

V létě měl podle spekulací přestoupit do Slavie, teď má ovšem obří malér. Jméno Samuela Šiguta se v souvislosti s korupční aférou v českém fotbale objevilo na seznamu, jenž v úterý odpoledne...

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

Mnoho lidí je už na turisty alergických, zní z návštěvníky přetížených Beskyd

Lysá hora v Beskydech je plná turistů.

Stovky tisíc lidí ročně si vyšlápne Lysou horu, nejvyšší horu Moravskoslezských Beskyd. A zatímco pro turisty je výlet povyražením, pro obyvatele okolních obcí je takové množství návštěvníků často...

„Brankář skočí na druhou stranu a oni gól stejně nedají.“ Aféra ve fotbale, díl další

Premium
Pomezní rozhodčí, asistent rozhodčího

Bylo září 2022 a na Moravě v Otrokovicích se hrál fotbal – SK Kvítkovice s FK Třinec. Banální zápas Mol Cupu. Ale spousta lidí na něj měla – nebývale přesně – vsazeno: že Kvítkovice prohrají první...

Je to play off, bez emocí se nedá hrát. Jinak tam nemáte co dělat, říká Hrehorčák

Ke konci druhé třetiny se do sebe pustili útočníci Kevin Klima z Hradce Králové...

Ve třetím čtvrtfinálovém utkání hokejové extraligy se v bitvě mezi Třincem a Hradcem Králové pořádně přitvrdilo. Rozhodčí v úterním duelu dohromady rozdali 76 trestných minut. Domácího Libora Hudáčka...

24. března 2026  22:47

Karvinský klub kvůli šéfovi v nejistotě. V krajním případě mu hrozí vyloučení z ligy

Odveta baráže v Karviné byla plná emocí. Něco si vysvětlovali i karvinský...

Na začátku března senzačně postoupili do semifinále českého poháru. Ve fotbalové lize i přes mizerné výsledky v jarní části nemají potíže se záchranou. Přesto se karvinští fotbalisté - a s nimi i...

24. března 2026  21:39

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Liberec prohrál obě domácí utkání, ale ve třetím duelu přehrál Karlovy Vary na jejich ledě jasně 3:0 a snížil tak sérii na 1:2 na zápasy. O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilovali také...

24. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:27

Šest školáků z Havířova skončilo v nemocnici. Přiotrávili se léky od spolužáka

Sanitka Rychlé záchranné služby v Moravskoslezském kraji.

Šest žáků sedmé třídy jedné z havířovských základních škol rozvezly dnes odpoledne sanitky do nemocnice. V době vyučování začali mít zdravotní potíže a jak vyšlo najevo, stalo se tak poté, co jim...

24. března 2026  18:33,  aktualizováno  18:55

„Brankář skočí na druhou stranu a oni gól stejně nedají.“ Aféra ve fotbale, díl další

Premium
Pomezní rozhodčí, asistent rozhodčího

Bylo září 2022 a na Moravě v Otrokovicích se hrál fotbal – SK Kvítkovice s FK Třinec. Banální zápas Mol Cupu. Ale spousta lidí na něj měla – nebývale přesně – vsazeno: že Kvítkovice prohrají první...

24. března 2026  17:59

Spadni ve vápně! V korupční aféře figuruje Šigut. Uplatil ho i primátor Karviné?

Karvinský Samuel Šigut slaví gól do sítě Mladé Boleslavi.

V létě měl podle spekulací přestoupit do Slavie, teď má ovšem obří malér. Jméno Samuela Šiguta se v souvislosti s korupční aférou v českém fotbale objevilo na seznamu, jenž v úterý odpoledne...

24. března 2026  14:13,  aktualizováno  16:59

Tady se setká Babiš s Ficem. Přípravy v Nové Horce začínají, svíčkovou uvaří studenti

Kastelán Kryštof Hyvnar před zámkem Nová Horka

Nečekané pozornosti se nyní dočkal barokní zámek v Nové Horce, místní části Studénky. Česká vláda Andreje Babiše si jej totiž vybrala pro společné zasedání s tou slovenskou Roberta Fica, které se...

24. března 2026  15:14

Plán na sarkofág padl. Sanaci haldy Heřmanice provedou jiným způsobem

Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025)

Sarkofág, který plánoval státní podnik Diamo, se na haldě Heřmanice v Ostravě stavět nebude. Sanace haldy bude pokračovat zejména budováním vzdušných oddělovacích stěn. Shodli se na tom zástupci...

24. března 2026  14:10

Varaďův konec ve Vítkovicích oficiálně potvrzen. Mužstvo přebírá Treille

Václav Varaďa

V posledních dnech se o tom výrazně spekulovalo, nyní informaci oficiálně potvrdil samotný klub. Václav Varaďa končí na střídačce extraligových Vítkovic už po čtrnácti měsících. Hokejisty z Ostravy...

24. března 2026  11:54

Třinec a neúspěšné přesilovky? Evergreen, mrzí Kovařčíka. Snad nám to začne padat

Ondřej Kovařčík z Třince se raduje z gólu.

Se dvěma góly a čtyřmi asistencemi byl třinecký útočník Ondřej Kovařčík nejproduktivnějším hokejistou v semifinálové sérii Ocelářů s Hradcem Králové v roce 2018. V nynějším čtvrtfinále si zatím v...

24. března 2026  11:20

Bydlení, služby i kreativita. Ostravský Jih hledá investory pro rozvoj čtyř lokalit

Budova radnice v Ostravě-Jihu

Zastupitelé Ostravy schválili na posledním zasedání záměr obvodu Jih prodat případným zájemcům a investorům některé strategické pozemky pro výstavbu bytů, rozvoj služeb nebo zkvalitnění veřejného...

24. března 2026  10:42

