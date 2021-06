Knihovna či laboratoř v šachtě. Kraj vybral projekty pro evropské miliardy

„Schválili jsme projekty v několika kategoriích, třináct schválených je určeno přímo k transformaci kraje,“ přiblížil rozsah doporučených projektů hejtman kraje Ivo Vondrák.

„Dalších šest projektů podaly velké podniky v rámci takzvané zelené ekonomiky, čtyři projekty se věnují takzvaným brownfieldům, aby se území dotčená těžbou vrátila zpět. A jsou tu i projekty, které nebudou čerpat přímo z fondu transformace, ale z jakýchsi sdílených fondů, sem patří například financování koncertního sálu, který se chystá v Ostravě,“ zmínil.

Nejznámějším z projektů doporučených krajem je stavba vědecké knihovny v Ostravě, takzvané Černé kostky, z níž by mělo vzniknout i centrum digitalizace, vědy a inovací.



Hned dva schválené projekty pak míří na území někdejších šachet Dolu Staříč.

Vedle Centra pokročilých technologií, které chtějí na povrchu u šachet Staříč i Chlebovice vybudovat ve spolupráci se státním podnikem Diamo podniky Greengas a Technoprojekt, je to i záměr VŠB-TU vybudovat v šachtě samé hlubinnou laboratoř.

Většina se musí stihnout do pěti let

„Tyto projekty jsou využitím brownfieldů, tady musí být jasně dáno, že podpoříme investice při jejich vzniku, nebudeme ale z těchto peněz hradit například mzdové prostředky. Je to připraveno a nachystáno, ale na provoz si takové projekty budou muset vydělat, nebo najít peníze jinde,“ řekl hejtman.

Děkan hornicko-geologické fakulty VŠB Vladimír Slivka rozhodnutí kraje o doporučení hlubinné laboratoře, byť jen částečném, vítá.



„Nemám to zatím potvrzeno, ale pro mě je důležité, že jsme se dostali do skupiny strategických projektů, které se nebudou soutěžit, ale budou se posuzovat. Rozhodovat se bude na ministerstvu životního prostředí,“ komentoval děkan.

Mezi dalšími navrženými projekty je třeba výzkumný a vzdělávací park Eden v Karviné – jde o obří skleníky simulující různé klimatické podmínky, projekt na vstřikování vodíku do vysokých pecí ostravské hutě Liberty nebo záměr společnosti Veolia vyrábět vodík pro autobusovou dopravu ve Frýdku-Místku a v Krnově.

Mnoho času na přípravu ale není. „První věc je, že se ty projekty musí připravit, na některých se už pracuje,“ popsal Zdeněk Karásek, zmocněnec hejtmana pro projekt.



„Ve druhém kvartálu příštího roku by se pak měly projekty z našeho seznamu, které budou připraveny, přihlásit. Bude mezi nimi probíhat i jakási soutěž, které budou lépe připraveny. Většina zdrojů se musí prostavět do roku 2026, čtvrtina pak do roku 2029, takže to bude docela kvapík,“ řekl.