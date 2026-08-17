Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Roztančené ulice. Festival Folklor bez hranic zpestří soubory z Mexika a Indie

Autor:
  10:57

Festival Folklor bez hranic roztančí ulice Ostravy. (17. srpna 2026) | foto: Folklor bez hranic

Umělci z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Srbska, ale také z Mexika a Indie dnes zahájí osmadvacátý ročník festivalu Folklor bez hranic. Přehlídka zavítá během pěti dnů do pěti ostravských obvodů.

O slavnostní zahájení se postará krojovaný průvod účinkujících centrem města. První koncert bude na Masarykově náměstí.

V úterý se tanečníci a muzikanti přesunou na náměstí v Ostravě-Jih, ve středu vystoupí v Mariánských Horách a ve čtvrtek v Porubě. Zájemci tam mohou sledovat průvod účinkujících z Alšova náměstí na Hlavní třídu u Floridy, kde bude večerní koncert.

Zásadní proměnu oproti předchozím ročníkům přinese páteční program. „Po letech na Slezskoostravském hradě se přesuneme k Národnímu zemědělskému muzeu Ostrava v areálu Dolní oblast Vítkovice, kde bude také závěrečný koncert,“ informoval ředitel festivalu Lukáš Pavlík.

Účastníci vyrazí i mezi seniory

Umělci vyrazí v menším počtu také do ostravských domovů důchodců Slunečnice, Sluníčko, Iris a Korýtko. Navštíví rovněž centrum pro zdravotně postižené Čtyřlístek, zazpívají na lázeňské kolonádě v nedalekých Klimkovicích (podrobný program zde).

„Od počátku festivalu chceme, aby folklor nezůstával jen na pódiích a náměstích, ale potěšil i lidi, kteří za námi nemohou dojít do ulic,“ vysvětlil Pavlík.

Z domácích účinkujících nebude chybět Soubor lidových písní a tanců Hlubina, jeden z nejstarších tuzemských folklorních souborů, který je také pořadatelem festivalu.

Jdeme za lidmi, třeba i do obchoďáku, říká ředitelka folklorního festivalu

Z místní scény se dále představí třeba Slezský soubor Heleny Salichové, působící při Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava.

Členové souboru s názvem Tlukot srdce, kteří přiletí ze západoindického města Ahmedabad, představí lidové tance a hudbu z oblasti Gujarat a předvedou i ukázky z jiných indických států.

„Tanečníky doprovázejí muzikanti hrající na tradiční indické nástroje,“ doplnil ředitel. Dalším očekávaným zámořským hostem je soubor z mexického města Guadalajara.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Ve Slezsku mají středomořskou zahradu, dopřává jim vlastní víno, melouny i fíky

Soutěž
Zahradu ve Slezsku si majitel vlastnoručně vybudoval ve středomořském stylu.

Příběh této zahrady začal někdy před dvaceti lety, když si rodina od Havířova postavila přízemní dům mezi Žermanickou a Těrlickou přehradou.

Babiš a dva ministři vyšli na Lysou horu. Náročnější než loni, hodnotil premiér

Premiér Andrej Babiš při výšlapu na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd...

Premiér Andrej Babiš a ministři průmyslu a obchodu Karel Havlíček a práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (všichni ANO) v sobotu dopoledne vystoupali na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd,...

U lékaře skřeky, pak velké nákupy. Předstíraná retardace bratrům vynesla miliony

Záběr na jednoho z bratrů, kteří takřka devatenáct let předstírali mentální...

Policisté z Opavska odhalili mimořádně rozsáhlý podvod dvojice bratrů, kteří mnoho let předstírali mentální postižení a na jeho základě pobírali sociální dávky. Roky se jim dařilo oklamat lékaře i...

KVÍZ: Šikmý kostel, opučoři, Larischové. Co víte o zaniklém městě Karviná?

Obnova slavného šikmého kostela svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech je u...

Na místě staré Karviné, dříve výstavního města se zámkem, kostely, pivovarem, školami, nemocnicemi i hotely, dnes rostou stromy a tráva. Vyzkoušejte si kvíz historiků Jana Polakoviče a Petra Bindače,...

Konec strašidelného domu. Architektka Jiřičná zahájila proměnu mrakodrapu v Ostravě

V Ostravě začala proměna zchátralého socialistického mrakodrapu. Autorkou nové...

Šťastnější éru má podle architektů, developera i vedení města před sebou někdejší nejvyšší obytná budova v České republice. Slavnostním poklepáním na základní kámen začala přestavba mrakodrapu...

Roztančené ulice. Festival Folklor bez hranic zpestří soubory z Mexika a Indie

Festival Folklor bez hranic roztančí ulice Ostravy. (17. srpna 2026)

Umělci z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Srbska, ale také z Mexika a Indie dnes zahájí osmadvacátý ročník festivalu Folklor bez hranic. Přehlídka zavítá během pěti dnů do pěti ostravských obvodů.

17. srpna 2026  10:57

Problémy polských šachet trvají, stát tam těžbu podpořil pěti miliardami korun

Zatímco v OKD už těžba uhlí skončila, na polské straně hranic se s ní dále pokračuje.

Polská vláda stále bojuje o přežití největšího těžebního podniku v zemi, Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), polské obdoby OKD. Firma se už v minulých letech dostala do ekonomických problémů, z nichž...

17. srpna 2026  6:36

Ve Slezsku mají středomořskou zahradu, dopřává jim vlastní víno, melouny i fíky

Soutěž
Zahradu ve Slezsku si majitel vlastnoručně vybudoval ve středomořském stylu.

Příběh této zahrady začal někdy před dvaceti lety, když si rodina od Havířova postavila přízemní dům mezi Žermanickou a Těrlickou přehradou.

17. srpna 2026

Byl to hrozně zvláštní zápas, komentoval Kohút utkání plné zásahů VAR

Michal Kohút se raduje z branky proti Artisu.

V Hradci Králové vydržel na hřišti 45 minut. Nyní proti Artisu Brno šedesát. A ještě k tomu už v osmé minutě vstřelil vítězný gól fotbalistů Baníku Ostrava. Záložník Michal Kohút je po vleklém...

16. srpna 2026  22:38

Baník - Artis 1:0, domácí výhru ubránili v deseti. Sudí odvolal tři góly a penaltu

Sestřih zápasu
Nákop Dominika Preislera.

Fotbalisté Ostravy ve 4. kole první ligy udolali Artis Brno 1:0. Jedinou branku dal v osmé minutě Michal Kohút. Baník dohrával od 74. minuty bez vyloučeného Vlasije Sinjavského, náskok ale udržel a...

16. srpna 2026  17:01,  aktualizováno  17:23

Návštěvníci Beskyd se umějí v CHKO chovat, pochvalují si letos strážci přírody

V hlavní turistické sezoně letos hlídkují v Beskydech spolu se strážci přírody...

Na společné hlídky policistů a strážců přírody mohou během letní turistické sezony narazit návštěvníci Beskyd. Jejich kontrolní pochůzky pokrývají celé území chráněné krajinné oblasti, nejčastěji...

16. srpna 2026  13:17

Dítě se v bikeparku vážně zranilo po pádu z kola. Zasahovat musel vrtulník

ilustrační snímek

Vážná nehoda nezletilého cyklisty se stala v sobotu v bikeparku Kopřivná na Bruntálsku. Jedenáctiletý chlapec při sjezdu na kole narazil do stromu a utrpěl poranění v oblasti hrudníku. Na místě...

16. srpna 2026  10:36

V Beskydech ráno hořel mladý les, hasiči ještě hledají skrytá ohniska požáru

Zásah hasičů na vrchu Skalka v katastru obce Košařiska na Třinecku. (16. srpna...

Patnáct hasičských jednotek zasahovalo ráno na vrchu Skalka v Beskydech, kde vzplála část mladého lesa. Plameny na katastru obce Košařiska na Třinecku se nakonec podařilo zkrotit.

16. srpna 2026  9:54

Areál Lodičky v Karviné čeká obměna. Práce za takřka 50 milionů začnou na podzim

Vizualizace předpokládané budoucí podoby areálu Lodičky v Parku Boženy Němcové...

Odpočinkový areál Lodičky v Parku Boženy Němcové v centru Karviné čeká nová éra. Zhruba patnáct let po poslední rekonstrukci má už letos na podzim začít rozsáhlá modernizace, a to za téměř padesát...

16. srpna 2026  6:56

Legendární Knížecí cesta na Pustevny. Smrtelné nehody i slavné cyklistické bitvy

Premium
Pohled do cíle 4. etapy Czech Tour na Pustevnách. Pro šokující vítězství si...

Není nejdelší, ani nejprudší. Je pořád stejná, a přitom každým metrem jiná. Denně tudy proudí davy turistů, a hlavně skupiny cyklistů. Tady se proháněly poválečné československé legendy, projížděl...

16. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

August si výhrou v královské etapě upevnil vedení na Czech Tour, Ježek dojel čtvrtý

Vítěz třetím etapy Czech Tour a vedoucí jezdec průběžného pořadí Andrew August...

Americký cyklista Andrew August vyhrál i předposlední 3. etapu Czech Tour. Po závěrečném stoupání na Dlouhé stráně zopakoval páteční triumf na Ještědu a mírně si upevnil průběžné vedení. Nejlepší z...

15. srpna 2026  17:32

Nehoda u Ostravy i požár cisterny ve směru na Prahu komplikovaly dopravu na D1

Vážná dopravní nehoda tří automobilů zablokovala dálnici D1 u Klimkovic...

Od poledních hodin komplikovala provoz na dálnici D1 dopravní nehoda, která se stala zhruba na 350. kilometru u Ostravy směrem na Brno. Na místě se od počátku začala tvořit kolona a místo bylo zcela...

15. srpna 2026  12:57,  aktualizováno  16:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×