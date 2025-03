Telemedicína pomáhá hlavně tam, kde se lidé obtížně dostávají k lékaři

Za dobu své existence pomohlo zjednodušit život tisícovkám pacientů napříč celým krajem. „Nově jsme přidali další služby, vyzvedávání a rozvoz léků a služby terénních sester,“ říká Jakub Doležel, vedoucí realizačního týmu Centra telemedicínských služeb Fakultní nemocnice Ostrava.

Co bylo cílem vzniku Centra telemedicínských služeb v kraji?

Potřeba poskytovat telemedicínské služby pro jednotlivé kliniky a oddělení v rámci Fakultní nemocnice Ostrava, dále rozvoj telemedicínských služeb v rámci Moravskoslezského kraje, se kterým dlouhodobě spolupracujeme, stejně jako se statutárním městem Ostrava. Sledujeme například i zdravotní stav klientů ostravského Domova Slunečnice anebo dětí v rámci Odborného léčebného ústavu Metylovice.

Většinou je o vás slyšet hlavně v souvislosti s TeleMedPointy, jež v kraji vznikly v některých hůře dostupných obcích…

Jeden z našich největších projektů je právě projekt na zvýšení dostupnosti zdravotní péče v obcích, kde je horší dopravní obslužnost. Projekt jsme spustili ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, který jej i financuje. Máme zřízeno pět kontaktních míst, tři jsou v Beskydech, v obcích Bukovec, Bílá a Pražmo, další dvě jsou blízko Jeseníků, jedno je v Široké Nivě na Bruntálsku a druhé v Nových Lublicích na Vítkovsku.

Co nabízejí?

Služba je zaměřena na obyvatele dané obce, případně i obyvatele sousedních obcí. Je určena pro pacienty, kteří se léčí s nějakým chronickým onemocněním a mohou se k nám přijít změřit. Nebo mohou přijít lidé, kteří se zrovna necítí dobře, mají nějaké subjektivní potíže. Pak i pacienti, kteří mají zájem o své zdraví a dochází k nám preventivně, tou čtvrtou skupinou jsou lidé, kterým indikoval lékař, že by měli být změřeni.

Jak konkrétně návštěva TeleMedPointu vypadá?

Do kontaktního místa se dostaví uživatel, který musí být registrován. Je to zdarma, není to omezené počtem návštěv ani počtem měření. Uživatel si tam může změřit fyziologické funkce, máme tam terénního asistenta, který s měřením pomáhá. Nově máme na vybraných místech i terénní sestry, které pacientům změří základní životní funkce a další zdravotní parametry. Všechny naměřené údaje lze sdílet s ošetřujícími lékaři daného uživatele. Jsme schopni zajistit i videokonzultace mezi lékařem a pacientem.

TeleMedPointy budou nově sloužit lidem v beskydských obcích Bukovec a Bílá na Frýdecko-Místecku. (19. října 2023)

Co se děje s naměřenými hodnotami?

Všechny hodnoty se přenáší k nám do zabezpečeného serveru. Každý pacient má v našem systému svou kartu, kde jsou identifikační údaje, anamnéza, lékařské záznamy, jsou tam i všechny záznamy z jednotlivých měření. Lékař tak může vidět, jak se vyvíjí zdravotní stav pacienta. U každého pacienta je možné nastavit plán měření a parametry, tedy co je u něj ještě v mezích, a co ne. Pokud má pacient hodnotu nadlimitní nebo podlimitní, tak systém vygeneruje alarm, který je okamžitě formou SMS či e-mailu zaslán ošetřujícímu lékaři. Cílem je, aby lékař mohl upravit léčbu pacienta, nebo ho poslat do nejbližší nemocnice.

Takže pacient sedí v TeleMedPointu a lékař dostane zprávu. Jak je to s jeho reakcí? Bývá také okamžitá?

Tam záleží na tom, jak jsou lékaři zapojení, zda aktivní, či pasivní formou. Pasivní spočívá v tom, že jednou za čas zašleme lékaři reporty z měření, a aktivní je, když má lékař přímý přístup do našeho systému, který je obdobný jako ty, jež se využívají v nemocničních zařízeních. V něm může online sledovat, jak se pacienti měří. Dalším krokem je i to, že mu můžeme posílat alarmy, když má pacient nadlimitní či podlimitní hodnoty.

Stalo se, že alarm byl takový, že vyžadoval okamžitou reakci?

Určitě. My máme buď alarm varovný, který znamená, že hodnoty jsou zvýšené, a kdy by pacient měl v nejbližší době vyhledat lékaře, a pak kritický, kdy je pacient potenciálně ohrožen na životě a měl by co nejdříve vyhledat zdravotnické zařízení.

Vím, že jste řešili i záchranu života...

Měli jsme několik takových případů. Jeden, kdy naše měření pacientce skutečně zachránilo život, další pacient byl dlouhodobě léčený pro jiné onemocnění a díky našemu měření mu byly nasazeny správné léky, které konečně zabraly. Měli jsme třeba prvozáchyt srdečního selhání, které vedlo k implantaci kardiostimulátoru.

Podle čeho jste vybírali obce, v nichž dnes fungují TeleMedPointy?

Měli jsme při výběru nastavená základní kritéria. Tím hlavním bylo, že v dané obci není ordinace praktického lékaře ani specialisty. Dalším byl vyšší průměrný věk obyvatel obce a třetím horší dopravní obslužnost. Cílem je, aby službu využívali lidé, kteří nedojíždějí do města za prací, tedy převážně senioři, pak lidé, kteří se léčí s chronickým onemocněním, a nakonec i lidé, kteří mají zájem o preventivní měření. V obci Bílá, kde je poměrně velký turistický ruch, je také možnost, že lidé, kteří tam jsou na pobytu a necítí se dobře, se mohou přijít změřit na náš TeleMedPoint. Buď během jeho otvírací doby, nebo si mohou telefonicky domluvit individuální termín.

Je o TeleMedPointy velký zájem?

Počet lidí, kteří využívají služby TeleMedPointů, postupně narůstá. Teď jich bude přes čtyři sta. S tím stoupá i počet měření.

Jedním z impulzů pro vznik centra byla potřeba telemedicínských služeb ve fakultní nemocnici. K čemu slouží tam?

Nejvíce projektů máme právě s Fakultní nemocnicí Ostrava, za těch pět let jsme měli projekty na klinice hematoonkologie, kardiologie, neurologie, alergologie, nukleární medicíny, rehabilitace a na dalších odděleních. Funguje to tak, že nás osloví lékař, že by měl zájem o vzdálený monitoring svých pacientů, my zpracujeme nějaký projektový námět a potom probíhá měření a vyhodnocování.

Kolik těch individuálních sad máte v oběhu?

Za tu dobu, co naše pracoviště funguje, jsme odmonitorovali přibližně čtyři tisíce pacientů. U každého projektu je to jiné. Někdy se pacienti měří půl roku, nebo rok, někdy, když je to u předčasného propuštění z nemocnice, to mají na tři čtyři týdny, je to individuální. V současné době třeba sledujeme 520 pacientů.

A jaké jsou vize do budoucna? Jak chcete vaše služby rozšiřovat? Mají například zájem i další obce?

Evidujeme zájem dalších obcí, které by chtěly TeleMedPointy, ale v současné době se zvyšování počtu kontaktních míst neplánuje. Rozšiřujeme ale nabídku služeb, od loňského podzimu je to vyzvednutí a dovoz léků, kdy nám pacient pošle recept, může jít kromě léků na recept i o volně prodejné léky či doplňky stravy. My je vyzvedneme a dovezeme pacientovi do domácího prostředí.

Druhou novinkou je, že terénní sestry jezdí měřit pacienty po jejich domovech. Týká se to lidí, kteří nejsou schopni dojít na kontaktní místo. Když mají třeba omezenou pohyblivost či jde o seniory vyššího věku. A třetí novinkou je poskytování individuálních sad na domácí měření. Co bychom rádi do budoucna, by bylo rozšíření měřicích sad o další přístroje.

Jaké jsou možnosti telemedicíny globálně? Jak je na tom Česká republika třeba ve srovnání se zahraničím?

Telemedicína je poměrně široký pojem. V našem centru se zaměřujeme na dvě oblasti. Na vzdálený monitoring pacientů, druhou oblastí jsou vzdálené konzultace, takzvané telekonzultace, kdy jsme schopni zajistit videohovor mezi lékařem a pacientem.

Telemedicína toho ale nabízí více. Ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity máme projekty zaměřené na virtuální či rozšířenou realitu, velkým trendem současnosti je umělá inteligence, kde se nabízí automatické vyhodnocování pacientových hodnot a predikce vývoje zdravotního stavu či úprava medikace, ale to je budoucnost. Stále častěji jsou v telemedicíně využívány i biosenzory, nanotechnologie, robotika a další.