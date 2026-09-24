Nemocnice zavádí testy, které mají odhalit Alzheimerovu chorobu už ve středním věku

Odhalit Alzheimerovu chorobu už ve středním věku, tedy dříve než u pacienta naplno propukne, by měly pomoci nové testy, které připravuje Fakultní nemocnice Ostrava. Tamní Centrum pro kognitivní poruchy v současnosti eviduje několik stovek pacientů s touto nemocí.
V celém Česku žije podle odborných odhadů až 120 tisíc lidí s Alzheimerovou chorobou a do roku 2050 se má jejich počet zdvojnásobit. Nemoc je nejčastější příčinou demence. Pro včasnou léčbu je důležitá kvalitní diagnostika.
„Neurologové FN Ostrava v současnosti používají k vyšetření pacientů kombinaci kognitivních a psychologických testů, ale také laboratorních, genetických a zobrazovacích vyšetření,“ uvedla mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
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Ve spolupráci s Ústavem laboratorní medicíny FNO a LF OU (ÚLM) se v indikovaných případech vyšetřuje také mozkomíšní mok a nemoc je možno prokázat i pomocí pozitronové emisní tomografie.
Nově chce nemocnice během několika měsíců začít poskytovat také vyšetření plazmatického biomarkeru z odběru krve.
„Mezi krevními biomarkery má velkou perspektivu a vykazuje vysokou diagnostickou přesnost,“ vysvětlila zástupkyně přednosty ÚLM Pavlína Kušnierová. Test by byl placený a může pomoci odhalit onemocnění ještě předtím, než se u pacienta plně projeví.
Biologická léčba
Onemocnění je nevyléčitelné, podle lékařky Petry Bártové z Neurologické kliniky FNO však nabízí pacientům naději nová forma biologické léčby, antiamyloidová terapie.
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„Pacienti užívají přípravek, který rozpoznává a váže se na konkrétní bílkovinu beta-amyloid. Právě tato bílkovina se podílí na vzniku Alzheimerovy choroby. Lék ji odstraní a významně tím nemoc zpomalí,“ popsala Bártová.
Léčba je ale dostupná pouze pro samoplátce a pro pacienty s lehkou formou Alzheimerovy choroby.