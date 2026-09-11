Břidlicový důl u Oder nově nabízí adrenalinovou trasu. Na konci uvidíte unikát

Novinka navazuje na před šesti lety otevřený okruh, díky němuž se lidé mohli zblízka seznámit s historií těžby břidlice ve zdejším regionu.
„Nyní návštěvníci dostanou možnost vidět pravděpodobně nejstarší část těžebního prostoru, jedná se i o jeho nejkrásnější část, v níž se nachází geologický unikát, odhalená břidlicová vrása, která nemá nejméně ve střední Evropě srovnání,“ přiblížil starosta Oder Libor Helis.
Mohutná vrása připomínající tvarem obrovskou kamennou rouru se vine přes několik těžebních komor. „Je pozůstatkem geologických dějů, kdy v minulosti obrovské tlaky ohnuly břidlici tak, že nebylo možné ji využívat na střešní krytinu, proto zůstala nevytěžená,“ vysvětlil starosta.
„I laik zůstane v úžasu nad tím, že se taková masa horniny ohnula do takového tvaru,“ podotkla průvodkyně Kristýna Schuchová, která učí geologii na ostravské Vysoké škole báňské – Technické univerzitě.
Upozornila i na velké množství zakládek vytvořených z vytěženého materiálu, z nějž vznikly několikametrové stěny chránící před sesuvem stropů či chodby s takřka gotickými klenbami.
„Pouze deset procent vytěžené břidlice se dalo použít na střechy, zbytek byl odpad, který končil v dolech právě na zakládky,“ objasnila Kristýna Schuchová.
Prohlídka na novém okruhu je podle jejích slov adrenalinová. Návštěvníci musejí procházet úzkými, nízkými chodbami vyztuženými hajcmany, často po nezpevněném povrchu.
Od listopadu vystřídají turisty netopýři
V jednom místě musejí prolézt několikametrovou ocelovou rourou o průměru 80 centimetrů, do poslední části pak vystoupají po žebříku. „Pro prohlídky proto platí omezení. Nemůžou tam děti do patnácti let nebo lidé s nějakým fyzickým handicapem či omezením pohybu,“ podotkl starosta.
Odry mají v plánu do budoucna zpřístupnit ještě další část Flascharova dolu. „Důl má celkem tři patra, tady, kde stojíme, je štola Johann, pod našima nohama štola Hortenzie a výše se nachází ještě štola Anna. Právě tu chceme propojit s novou adrenalinovou částí a zpřístupnit,“ řekl Helis.
Šanci podívat se dovnitř mají lidé v letošním roce už jen do konce října. „Na zimu se sem stahují netopýři, takže to musíme uzavřít a znovu začínáme vždy v březnu nebo v dubnu,“ uvedl starosta.
Pro prohlídky dolu je nutná rezervace. Otevřeno je od středy do neděle od 9 do 17 hodin, časy prohlídek jsou v rezervačním systému.
Břidlicový Flascharův důl najdete nedaleko Oder na Novojičínsku, jen kousek od dálnice D1.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz