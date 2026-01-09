Firmy v kraji plánují velké investice do modernizace výroby i ekologie

Třinecké železárny patří opět k největším investorům v regionu. Huť plánuje novinky za bezmála dvě miliardy korun.
„K největším patří stavba železnorudné briketační linky, která umožní náhradu výroby ocelárenského aglomerátu a přinese výrazné omezení emisí oxidu uhličitého,“ uvedla mluvčí Petra Macková Jurásková.
Oceláři zároveň připravují další ekologické projekty zaměřené na snižování prašnosti, pokračují v robotizaci výroby a chystají napojení budoucí elektrické obloukové pece na přenosovou soustavu.
Samotná stavba této klíčové technologie ale zůstává odložena. Generální ředitel Roman Heide už dříve upozornil, že důvodem je mimo jiné nedostatečná státní podpora, bez níž není projekt ekonomicky proveditelný.
Opatrněji mluví o budoucnosti výroby také zástupci Nové huti, nástupkyně Liberty Ostrava, která nyní postupně obnovuje provoz.
Nejvýznamnějším dlouhodobým záměrem je sice příprava projektu elektrické obloukové pece s odhadovaným objemem investice kolem 17 miliard korun, ale v nejbližších letech se firma soustředí spíše na menší investice do obnovy zařízení.
„Konkrétně jde například o instalaci nového defektomatu na rourovně nebo využití odpadního tepla na předehřívacích pecích,“ konstatoval mluvčí Nové huti Ivo Štěrba.
„V roce 2025 jsme do obnovy výrobních zařízení investovali přibližně 65 milionů korun, v roce 2026 by mělo jít o zhruba 150 milionů korun.“ Velká změna letos čeká společnost OKD končící s těžbou uhlí. I přesto plánuje investice přesahující 750 milionů korun.
„K hlavním patří instalace kogenerační jednotky pro výrobu elektřiny a tepla z důlního plynu, rozvoj nemovitostí a pořízení bateriového úložiště,“ sdělila mluvčí Barbora Černá Dvořáková.
Výrazné investice mají nachystané i strojírenské firmy. Například Škoda Group v ostravských závodech plánuje modernizace za zhruba 150 milionů korun.
„Směřují především do rozšíření výrobní kapacity a modernizace,“ konstatoval generální ředitel ostravských závodů Martin Bednarz.
Část peněz půjde například do nové svařovací linky a rozšíření elektrozkušebny, což umožní výrobu vlaků s maximální rychlostí 200 kilometrů za hodinu.
Nové technologie
Do automatizace a robotizace investují také Vítkovice Cylinders.„Instalujeme nové roboty pro manipulaci s ocelovými lahvemi a svařování svazků vysokotlakých nádob. Celkově tyto investice přesáhnou deset milionů korun,“ řekla mluvčí Eva Kijonková.
Firma zároveň zahájila projekt vývoje umělé inteligence pro výrobu vodíkových tlakových nádob s rozpočtem téměř 50 milionů korun.
Novou technologii dokončuje ArcelorMittal Tubular Products Karviná, která rozšiřuje výrobu o za tepla redukované profily. „Klíčovým prvkem je využití nového typu válcovacích stojanů, které nám umožní vyšší přesnost a stabilitu procesu,“ popsal generální ředitel René Fabik.
Investice ale nemíří jen do výroby. Potravinářská společnost Semix Pluso navazuje na loňské rozšíření kapacit a chystá další růst.
„Letos máme za cíl dosáhnout obratu 950 milionů korun a chceme pokračovat v investicích do nových technologií a spojených s rozšířením exportu, nebo prodejních míst,“ konstatoval ředitel Semix Pluso Michal Čižmár.
K největším investorům v kraji se tradičně řadí SmVaK. Společnost letos chce do obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury poslat téměř 1,2 miliardy korun. „Investice míří do kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí i páteřního Ostravského oblastního vodovodu,“ zmínil mluvčí Marek Síbrt.
