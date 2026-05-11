Dvojdomky se zahrádkami zvané finské nebo také fiňoky z padesátých let minulého století měly sloužit horníkům a dělníkům v regionu jako dočasné bydlení. Díky péči a investicím nájemníků, kteří si bydlení postupně modernizovali, jich posledních pár stovek stojí dodnes.
„Žijeme tady pětadvacet let. Do oprav jsme dali šest set tisíc,“ říká Pavlína Hovorková z ulice U Dolu v části Slezské Ostravy Hrušov. „Bojíme se, že to koupí někdo jen kvůli pozemku a zbourá to, anebo drasticky zvedne nájem,“ dodává žena.
S dalšími nájemníky z této a přilehlých ulic chce založit družstvo, vyřídit v bance úvěr a domky odkoupit. „S vlastníkem jednáme, teď čekáme na jeho další krok,“ popisuje Hovorková.
Většinu nájemníků tvoří starší lidé, starousedlíci, kteří tady žijí třeba dvacet, třicet, ale i padesát let. Jsou zvyklí na zahrady, mají zvířata. Spoustě jich hrozí ztráta dostupného bydlení.
„Upřednostňujeme prodej jednomu investorovi, ale jednáme i se zájemci z řad nájemníků,“ potvrzuje mluvčí Heimstadenu Kateřina Piechowicz. Společnost chce více než 250 domků prodat letos nebo příští rok. „Nejvíce, a to 119, jich máme v Horní Suché, přes 70 v Doubravě a zhruba stejný počet ve Slezské Ostravě,“ upřesňuje.
Problémy s potkany
Část dřevostaveb si tam nájemníci v minulosti mohli odkoupit. Ty jsou většinou opravené, ale mnohé nájemní fiňoky jsou zateplené a pod novou fasádou k nepoznání. Zároveň je v rozsáhlé domkařské lokalitě s výhledem na Heřmanickou haldu řada zchátralých baráků v téměř původní podobě.
„Neobydlené domky jsou útočištěm potkanů, takže se neobejdeme bez koček. A protože se tady krade, skoro všichni máme psy ochranáře,“ popisuje asi šedesátiletá žena z ulice Na Vrchu.
Bydlí tam přes třicet roků, domek udržuje, zvelebuje a chce tam zůstat. Stará se o nemohoucí sestru, která je slepá. „Neumím si představit, že bychom se měli stěhovat někam do paneláku. Řešením by snad mohlo být družstvo, ale ještě jsme se nedomluvili,“ dodává žena.
Do lokality zvané Na Liščině dochází sociální pracovnice ze spolku Vzájemné soužití Martina Bubová, která se také zapojuje do jednání s vlastníkem.
„Většinu nájemníků tvoří starší lidé, starousedlíci, kteří tady žijí třeba dvacet, třicet, ale i padesát let. Jsou zvyklí na zahrady, mají zvířata. Spoustě jich hrozí ztráta dostupného bydlení,“ obává se Bubová. Založení družstva řeší podle ní dvě skupiny nájemníků z ulic určených k prodeji. „Pokud by nebylo schůdné klasické bytové družstvo, uvažují o družstvu sociálním,“ doplňuje.
Heimstaden koupil asi 43 tisíc bývalých bytů OKD, které získal podnikatel Zdeněk Bakala výrazně pod cenou při privatizaci dolů, v roce 2020 od firmy Residomo.
Projekty a otázky
„Finské domky jsme převzali ve stavu, který si žádá komplexní strategii. Před pandemií covidu zde byla vize nahradit je postupně novými domky. Pak se ale změnily podmínky na stavebním trhu a rozhodli jsme se je odprodat,“ shrnuje mluvčí Heimstadenu.
Revitalizační projekt firma připravovala v Doubravě, ale i kvůli odmítavému postoji nájemníků od záměru ustoupila a domky s asi 150 byty nabídla v roce 2024 přednostně obci za 113 milionů. Zastupitelé to odmítli s odůvodněním, že vylidňující se obec si to nemůže dovolit.
Zástupci spolku Doubravané pro budoucnost téma nyní opět otevřeli. Na dubnovém zastupitelstvu představili plán, jak by prý mohla obec lokalitu přece jen koupit a později byty prodat obyvatelům.
„Řešme to, dokud je ještě čas. Naši iniciativu už podpořilo padesát nájemníků,“ říká za spolek Luboš Knybel.
Podle starostky Doubravy Jiřiny Ferenčíkové jde však o utopii a předvolební kampaň. „Projekt nebere v potaz právní normy ani finanční možnosti obce, která má rozpočet třicet milionů. Nemáme finanční krytí na takový úvěr,“ zdůrazňuje starostka.
Podle ní Heimstaden jedná s vážným zájemcem. „Obdrželi jsme už dopis od vlastníka, podle kterého budou i po změně majitele pokračovat nájemní vztahy,“ říká. Heimstaden se k probíhajícím jednáním odmítá vyjadřovat.
Horní Suchá také dostala v roce 2024 cenově vstřícnou nabídku, aby asi 130 domků odkoupila. Zastupitelé to vyhodnotili jako příliš rizikové, ale shodli se na pořízení menší enklávy 17 dvojdomků za necelých 23 milionů. Pro ty ostatní rozčleněné do několika celků hledá Heimstaden dál kupce.
„Do dalších odkupů zatím nepůjdeme. Údajně se objevil pražský developer, který by to koupil všechno,“ říká starosta Horní Suché Jan Lipner. I část tamních nájemníků, kteří se obávají, že je nový vlastník připraví o domovy, řeší možnost založení sociálního družstva.
V každé kolonii jsou i neobydlené domky
Slíbený proces prodeje domků zakoupených obcí na nájemníky je podle Lipnera náročný a bude zdlouhavý. „Musíme nejprve zlegalizovat to, co si obyvatelé za těch padesát let přistavěli na černo. Jsou to verandy, garáže, šopy a šopky. Něco se musí strhnout. Perličkou jsou přístavby přímo na kanalizačních přípojkách,“ líčí Lipner.
Teprve u prvního domku se podařilo získat dodatečné stavební povolení. „Pokračujeme na dalších. Dělá na tom spousta lidí,“ doplňuje. Odprodej nájemníkům bude také oříšek. „Jako veřejná správa si nemůžeme dovolit jen tak něco prodávat. Co když přijde někdo s vyšší nabídkou? Řešíme to s právní poradnou. Bude to průzkum bojem,“ říká odhodlaně.
Pokud budou prodeje úspěšné, není podle něj vyloučeno, že by obec za získané peníze dokoupila další část fiňoků.
V každé z kolonií jsou neobydlené domky, které vlastník po odchodu či smrti nájemníka už neobsazuje a stanou se z nich ruiny. „Každý rok u nás tímto způsobem padnou dva nebo tři. Je to škoda,“ míní starosta Lipner.
O zachování zbytku fiňoků, které spravuje obvodní radnice, bojují nájemníci z osady Bedřiška v Ostravě Mariánských Horách.