Obce zvažují, jestli koupí kolonii finských domků. Jejich demolici vyloučily

Na přelomu 40. a 50. let minulého století vznikaly lokality těchto montovaných dřevěných domků jako pomoc při bytové krizi po 2. světové válce. Konstrukce se nejprve dovážely z Finska, odtud jejich název. A na Ostravsku i Karvinsku, kde vlivem rozvoje těžkého průmyslu přibývalo obyvatel nejrychleji, takzvaných „fiňoků“ stojí nejvíce. Původně se počítalo s jejich životností třicet let, jenže mnohé stojí ještě nyní.

Stovky těchto domů vlastní firma Heimstaden, majitel desítek tisíc někdejších bytů a bytových domů těžařské společnosti OKD. „V minulosti byly upřednostňovány rekonstrukce bytových domů a na finské domky se nedostávalo,“ poukázala mluvčí Heimstadenu Kateřina Piechowicz na to, že předchozí vlastníci do finských domků neinvestovali.

„Naše společnost nyní postupně představuje harmonogram a strategii pro jednotlivé lokality. Revitalizace oblasti bude nezbytná, ať už budeme vlastníkem my, nebo kdokoliv jiný,“ řekla mluvčí.

Odmítla obavy z plošné demolice kolonií. „Bourání není a nikdy nebylo na stole,“ zdůraznila. Už v minulosti firma zmínila, že v případě generální rekonstrukce dvojdomků bude dočasné stěhování obyvatel do náhradního bydlení nutné.

Součástí je také nabídka odprodeje celých kolonií obcím, kde stojí. Například v Horní Suché Heimstaden předložila radnici, aby odkoupila 130 dvojdomků v severovýchodní části obce za 240 milionů korun. Pokud by se lokalita kupovala na dvě části, tak o třicet milionů více. V tamních domcích žije přes tisíc lidí, tedy asi čtvrtina obyvatel obce.

Mezi lidmi panuje nejistota

„Koupě domů za tuto cenu by znamenala konec jiných investic na dalších několik let. A to ještě nevíme, jaké náklady bychom museli vynaložit na jejich opravy a údržbu,“ reagoval starosta Horní Suché Jan Lipner, současně i předseda Svazku měst a obcí Karvinska.

Upozornil, že Horní Suchá patří díky například průmyslové zóně mezi bohatší obce. „U těch, co mají třeba pětinové rozpočty, to je pak neřešitelný problém,“ řekl.

Připustil, že za 24 let jeho starostování jde o jednu z největších výzev. „Ale třeba převzetí areálu dolu František nebo bytových domů na Stonavské ulici mohlo skončit ještě větším průšvihem a nakonec se vše podařilo ku prospěchu občanů,“ poukázal na úspěšné zvládnuté projekty. O problému minulý týden jednali hornosuští zastupitelé. A jejich názory na finančně velmi nákladnou pomoc byly velmi různorodé.

Zaznělo například přirovnání k rodině, kde nelze jednomu potomkovi pomoci zadlužením zbylých tří. Naopak jiní poukazovali na to, že stěhování hrozí i lidem, kteří v domcích bydlí čtyřicet let i více a do majetku investovali statisíce korun. „V kolonii panuje velká nejistota, lidé nechtějí z domů do paneláků například do Šumbarku,“ zmínila havířovskou část zastupitelka Jana Sikora, která v kolonii bydlí osm let.

„Požadovaná částka není reálná, lokalita není v dobrém stavu,“ oponoval zastupitel Marian Weiser.

Zastupitelé nakonec jednomyslně schválili, že pověřují starostu a členy finančního výboru dalším jednáním se společností Heimstaden o ceně a nabídce. Současně chtějí mít přehled, v jakém stavu jednotlivé nabízené finské domky jsou a případně kdo z nájemníků má zájem o jejich odprodej.