Hrozby i útěk. Kontrola fotbalového klubu ve Frýdku-Místku vyvolala divočinu

Jednání zastupitelů se místy postupně proměnilo ve výměnu urážek a osobních výpadů.

Odvolání stávajícího předsedy a jeho nahrazení navrhli zástupci hnutí ANO. Odvolávaný Zdeněk Blecha byl přitom nominován právě touto stranou a na její kandidátce figuroval i v posledních volbách.

„Já ten skutečný důvod pro odvolání neřeknu, mohl bych mu způsobit riziko trestního stíhání,“ komentoval poněkud nesrozumitelně důvody odvolání po téměř dvouhodinové diskusi náměstek primátora Radovan Hořínek z hnutí ANO.

Zdeněk Blecha to vidí jinak. „Je to msta za to, že jsem si dovolil navrhnout a provést kontrolu hospodaření fotbalového klubu, který dostává od města ročně přes jedenáct milionů korun a v němž figuruje i pan Hořínek,“ konstatoval. „A to, co se na té kontrole dělo, mi vyrazilo dech. Předseda fotbalového klubu, pan Mamula, s námi odmítl spolupracovat a odjel pryč.“

Předseda klubu kontrolory zamkl

Podle Radima Mamuly, předsedy kontrolovaného klubu MFK Frýdek-Místek, neměli kontroloři ke svému konání oporu v zákoně.

„Měl jsem podezření, že kontrola byla stanovena účelově, a to jako prostředek osobní msty,“ napsal v dopise některým zastupitelům. Na svém trval i poté, co si kontroloři obstarali potvrzení právního odboru města, že je kontrola oprávněná.

„Prostě nás tam zamkl a zmizel,“ potvrdili nečekaný průběh kontroly i její další účastníci. Z osobních důvodů si přáli zůstat v anonymitě.

„Marně si vzpomínám, zda si za posledních šestnáct let někdo dovolil odmítnout kontrolu. Přitom jde v součtu o desítky milionů korun města, jedenáct milionů každý rok. Tady je něco úplně špatně,“ komentoval informace o průběhu kontroly bývalý primátor Michal Pobucký (ČSSD).

Z ní tak vznikl zápis o 67 stranách, ke kterému se ale zástupci fotbalového klubu nevyjádřili.

Odvolání náměstka neprošlo

„Naše zjištění mohla být na místě vyvrácena, bohužel tomu tak kvůli útěku předsedy klubu nebylo,“ komentoval průběh kontroly Zdeněk Blecha. „Těch věcí bylo více, ale zarazil nás třeba nákup klávesnice za 3 800 korun, počítače za 38 tisíc, mobilu za 22 tisíc korun a podobně. Nechápu, k čemu tak drahé věci klub zaměřený na výchovu malých fotbalistů potřebuje.“

Za svého kolegu z fotbalového klubu se postavil Radovan Hořínek. Všechna zjištění zastupitelů ale rozptýlit nedokázal. Naopak. Přímým důsledkem jeho vystoupení byl návrh na jeho odvolání z pozice náměstka primátora. Při hlasování ale opozice nenašla dostatek hlasů.

Ty chyběly i koalici, která kvůli tomu zajistila i vzdálený přístup pro elektronické hlasování nemocných zastupitelů.

Odvolaný šéf komise vystoupil z ANO

Hlavně díky nim, opakovanému oddalování začátku hlasování a vydatné pomoci opozičních zastupitelů z KDU-ČSL, jejichž spolustraníci se minimálně v minulosti ve fotbalovém klubu také výrazně angažovali, nakonec zastupitelé dosavadního předsedu finančního výboru odvolali.

Už v průběhu divoké diskuse pak zástupci ANO stáhli kandidaturu Radima Mamuly, tedy předsedy klubu, který zastupitelům odmítl předat požadované doklady, jenž měl ve finančním výboru odvolaného předsedu nahradit. Nahradil jej jiný kandidát.

K možnému riziku trestního stíhání, zmiňovaného náměstkem Hořínkem, se nakonec vyjádřil i odvolaný předseda finančního výboru Zdeněk Blecha. „Vůbec netuším, co tím pan náměstek myslel, budu na něj podávat trestní oznámení pro pomluvu,“ řekl. „Ze strany jsem vystoupil, před dvěma týdny jsem se dozvěděl, že jsem byl vyloučen z politického klubu ANO. Nebyl jsem u toho, nikdo mi nic neřekl.“