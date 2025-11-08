Filmové hvězdy i parahokejisté. Premiéra filmu Neporazitelní rozzářila Dolní Vítkovice

Po červeném koberci položeném v bývalém plynojemu v ostravské Dolní oblasti Vítkovice se tento týden prošly největší hvězdy nového filmu Neporazitelní. Snad ještě většími hvězdami, byť méně nápadnými, však byli lidé, jimž jejich velký hendikep nezabránil v plnohodnotném životě. A právě o nich snímek pojednává.
Premiéra filmu Neporazitelní v ostravských Dolních Vítkovic byla velkou slávou, nechyběla ani promenáda po červeném koberci. Právě po něm procházejí herec Ivan Trojan (vlevo) s parahokejovým reprezentantem Pavlem Kubešem. (6. listopadu 2025)

Hynek Čermák a Ivan Trojan ve filmu Neporazitelní
Tvůrci filmu totiž vycházeli ze skutečných událostí a inspirovalo je i mistrovství světa v parahokeji konané v roce 2019 v Ostravě, kde také část filmu vznikla.

Vedle Ivana Trojana, Hynka Čermáka, Lenky Vlasákové či německého herce Tila Schwigera tak zažili velké ovace právě členové české parahokejové reprezentace, kteří si ve filmu zahráli. Osud jednoho z nich, Radka Zelinky, který přišel po útoku násilníka o nohu, byl pro autory filmu velkou inspirací.

Jednu ze tří hlavních postav, které řeší nelehké situace a parahokej jim pomůže najít cestu, ztvárnil Ivan Trojan. „Je to film, který nabízí spoustu emocí. A myslím si, že je šance, že když lidé budou odcházet z kina, budou mít chuť něco udělat, někomu pomoct, anebo udělat něco se sebou,“ řekl Trojan.

Všichni tvůrci si pochvalovali ostravské zázemí. Podle režiséra Dana Pánka byli jedineční zvláště komparzisté. „V průběhu natáčení jich bylo více než tisíc osm set a k tomu dva tisíce dětí z ostravských základních škol. Během natáčení vytvořili atmosféru skutečného zápasu a svou energii přenášeli i na nás,“ líčil režisér Pánek.

Během natáčení loni v říjnu zažili filmaři i skutečné zápasy v parahokeji, protože v Ostravar Aréně se zrovna konal světový turnaj. Česká reprezentace tam nesměla chybět.

Skloubit filmování se zápasy bylo podle Radka Zelinky náročné. „Po celodenním natáčení jsme hráli s USA. Dostali jsme pak strašný buchty,“ vzpomínal před světovou premiérou v Gongu, na niž přišly stovky hostů, na porážku 1:7. Film, jehož hlavním motivem je druhá šance a nezdolnost, začnou kina uvádět od 20. listopadu.

