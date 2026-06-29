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Návštěvníci festivalu tančili s Japonci čardáš, neodradilo je ani vedro

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  9:50
Ostrava-Poruba o víkendu ožila dalším ročníkem Festivalu v ulicích, který i...

Ostrava-Poruba o víkendu ožila dalším ročníkem Festivalu v ulicích, který i přes tropická vedra přilákal davy návštěvníků na koncerty, pouliční akrobacii a charitativní zmrzlinu pro sbírku Srdce pro Porubu.(27. červen 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Ostrava-Poruba o víkendu ožila dalším ročníkem Festivalu v ulicích, který i...
Ostrava-Poruba o víkendu ožila dalším ročníkem Festivalu v ulicích, který i...
Ostrava-Poruba o víkendu ožila dalším ročníkem Festivalu v ulicích, který i...
Ostrava-Poruba o víkendu ožila dalším ročníkem Festivalu v ulicích, který i...
7 fotografií
Ostrava-Poruba o víkendu ožila dalším ročníkem Festivalu v ulicích, který i přes tropická vedra přilákal davy návštěvníků na koncerty, pouliční akrobacii a charitativní zmrzlinu pro sbírku Srdce pro Porubu. Horké počasí organizátoři zpříjemnili osvěžováním vzduchu pomocí hasičských stříkaček. Jednou z hvězd víkendu byla japonská skupina Bakurocho Band.

Ačkoli celé Česko svírala o víkendu tropická vedra, v Ostravě Porubě se jimi lidé nenechali odradit. Festival v ulicích opět nabídl skvělou atmosféru a nezapomenutelná vystoupení.

„Ať už šlo o koncerty, nebo pouliční akrobaty, bylo se na co dívat,“ shrnuli pořadatelé.

Zajímavostí akce byla charitativní zmrzlina, jejíž výtěžek podpořil sbírku Srdce pro Porubu. „Vychlazená jahodová chutnala v horkém dni skvěle – a s vědomím, že pomáhá dobré věci, snad ještě o něco lépe. Děkujeme Točené u Floridy za podporu,“ uvedli organizátoři.

Ostrava-Poruba o víkendu ožila dalším ročníkem Festivalu v ulicích, který i přes tropická vedra přilákal davy návštěvníků na koncerty, pouliční akrobacii a charitativní zmrzlinu pro sbírku Srdce pro Porubu.(27. červen 2026)
Ostrava-Poruba o víkendu ožila dalším ročníkem Festivalu v ulicích, který i přes tropická vedra přilákal davy návštěvníků na koncerty, pouliční akrobacii a charitativní zmrzlinu pro sbírku Srdce pro Porubu.(27. červen 2026)
Ostrava-Poruba o víkendu ožila dalším ročníkem Festivalu v ulicích, který i přes tropická vedra přilákal davy návštěvníků na koncerty, pouliční akrobacii a charitativní zmrzlinu pro sbírku Srdce pro Porubu.(27. červen 2026)
Ostrava-Poruba o víkendu ožila dalším ročníkem Festivalu v ulicích, který i přes tropická vedra přilákal davy návštěvníků na koncerty, pouliční akrobacii a charitativní zmrzlinu pro sbírku Srdce pro Porubu.(27. červen 2026)
7 fotografií

„Velké poděkování patří také Ostravským komunikacím a hasičům z Plesné a Martinova, kteří nám během dne pomáhali zpříjemnit tropické počasí osvěžováním vzduchu,“ dodali pořadatelé.

Chválou nešetřili také diváci. „Bylo to nádherné, moc organizátorům i všem účinkujícím děkujeme za super zážitky,“ popsal na sociálních sítích jeden z účastníků.

„To horko sice bylo úmorné pro nás diváky, a což teprve pro umělce stojící na pódiích na slunci, ale ty krásné pocity z jejich výkonů to strádání z horka hravě překonaly,“ doplnil. „Ten nápad s hasičskými stříkačkami byl dobrý, jejich sprchování využily děti i mnozí dospělí.“

Přítomní ocenili i páteční vystoupení japonské skupiny Bakurocho Band. Diváci si totiž s jejich zpěvačkou mohli zatančit čardáš před pódiem u koncertu Therne Čhave.

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