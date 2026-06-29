Ačkoli celé Česko svírala o víkendu tropická vedra, v Ostravě Porubě se jimi lidé nenechali odradit. Festival v ulicích opět nabídl skvělou atmosféru a nezapomenutelná vystoupení.
„Ať už šlo o koncerty, nebo pouliční akrobaty, bylo se na co dívat,“ shrnuli pořadatelé.
Zajímavostí akce byla charitativní zmrzlina, jejíž výtěžek podpořil sbírku Srdce pro Porubu. „Vychlazená jahodová chutnala v horkém dni skvěle – a s vědomím, že pomáhá dobré věci, snad ještě o něco lépe. Děkujeme Točené u Floridy za podporu,“ uvedli organizátoři.
„Velké poděkování patří také Ostravským komunikacím a hasičům z Plesné a Martinova, kteří nám během dne pomáhali zpříjemnit tropické počasí osvěžováním vzduchu,“ dodali pořadatelé.
Chválou nešetřili také diváci. „Bylo to nádherné, moc organizátorům i všem účinkujícím děkujeme za super zážitky,“ popsal na sociálních sítích jeden z účastníků.
„To horko sice bylo úmorné pro nás diváky, a což teprve pro umělce stojící na pódiích na slunci, ale ty krásné pocity z jejich výkonů to strádání z horka hravě překonaly,“ doplnil. „Ten nápad s hasičskými stříkačkami byl dobrý, jejich sprchování využily děti i mnozí dospělí.“
Přítomní ocenili i páteční vystoupení japonské skupiny Bakurocho Band. Diváci si totiž s jejich zpěvačkou mohli zatančit čardáš před pódiem u koncertu Therne Čhave.