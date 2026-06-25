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Festival v ulicích přiveze do Poruby hudbu i akrobaty z celého světa

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  15:37

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K vidění bude v Porubě i pětimetrový drak Josephine. | foto: archiv organizátorů

Na dvě stovky umělců ze šestnácti zemí světa přiveze do Ostravy-Poruby další ročník Festivalu v ulicích, který se koná v pátek 26. a v sobotu 27. června. Návštěvníci uvidí třeba akrobaty z Ghany či Chile nebo ohňovou show z Austrálie. Součástí bude i mezinárodní přehlídka pro vybrané kapely Czech Music Crossroads, díky které dorazí například hudebníci z Japonska.

Pouliční umění, koncerty, nový cirkus, akrobacie, tanec, průvody i letní atmosféra pod širým nebem. Festival na dva dny promění Hlavní třídu i její okolí v živé centrum kultury, setkávání a zážitků pro malé i velké. Dvoudenní program na osmi scénách nabídne desítky vystoupení českých i zahraničních umělců, kreativní workshopy, relaxační zóny i program pro rodiny. A stejně jako každý rok budou všechna představení zdarma.

Africké rytmy přiveze do Poruby Kanazoé Orchestra z Burkiny Faso.

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Letos se program po roční přestávce vrátí do revitalizovaného parku u porubského kruhového objezdu, kde vznikne prostor pro vystoupení pouličních umělců či noční fireshow. Stejně jako každý rok bude festival zdarma.

„Festival v ulicích není jen program na několika scénách. Je to atmosféra, ve které se město na dva dny promění, lidé zpomalí, zůstanou o chvíli déle venku a kultura se přirozeně stane součástí jejich dne. Máme radost, že letos opět ožije téměř každý kout festivalového areálu a že do Poruby přivezeme umělce z různých koutů světa. Chceme, aby si každý návštěvník odnesl svůj vlastní moment překvapení, radosti nebo objevování,“ říká ředitelka festivalu Petra Hradilová.

Špičky pouličního umění z celého světa

Hlavní festivalovou linkou zůstává pouliční umění. Francouzské duo Cie Balades Perdues přiveze akrobatickou show kombinující žonglování, pohyb a velkou obruč. Richard Circus z Ghany nabídne extrémní práci s tělem a ohebnost, která jako by odporovala fyzikálním zákonům.

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České uskupení Long Vehicle Circus dorazí s chůdařskou show a návštěvníci se mohou těšit i na estonskou hadí ženu Annu Ki nebo pětimetrového draka Josephine. Večerní program pak ovládne australský Fire Ninja se svou ohnivou show plnou adrenalinu, triků a dechberoucích wow momentů.

Díky propojení s přehlídkou Czech Music Crossroads zamíří do Ostravy hudebníci z různých koutů světa. „Letos se program soustředí na Japonsko, a tak se mohou návštěvníci těšit například na tokijskou kapelu Billyrrom propojující disco, funk, soul a elektroniku nebo experimentální Bakurocho Band, kteří ukazují, že i tradiční japonská hudba může znít překvapivě současně,“ uvedla Hradilová.

V programu jsou i hudební projekty z Norska nebo Polska a Slovenska. Z české scény přijede romská skupina Terne Čhave, energičtí Circus Brothers nebo písničkářka Beata Bocek, která propojuje folk, world music a příběhy.

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