Pouliční umění, koncerty, nový cirkus, akrobacie, tanec, průvody i letní atmosféra pod širým nebem. Festival na dva dny promění Hlavní třídu i její okolí v živé centrum kultury, setkávání a zážitků pro malé i velké. Dvoudenní program na osmi scénách nabídne desítky vystoupení českých i zahraničních umělců, kreativní workshopy, relaxační zóny i program pro rodiny. A stejně jako každý rok budou všechna představení zdarma.
Letos se program po roční přestávce vrátí do revitalizovaného parku u porubského kruhového objezdu, kde vznikne prostor pro vystoupení pouličních umělců či noční fireshow. Stejně jako každý rok bude festival zdarma.
„Festival v ulicích není jen program na několika scénách. Je to atmosféra, ve které se město na dva dny promění, lidé zpomalí, zůstanou o chvíli déle venku a kultura se přirozeně stane součástí jejich dne. Máme radost, že letos opět ožije téměř každý kout festivalového areálu a že do Poruby přivezeme umělce z různých koutů světa. Chceme, aby si každý návštěvník odnesl svůj vlastní moment překvapení, radosti nebo objevování,“ říká ředitelka festivalu Petra Hradilová.
Špičky pouličního umění z celého světa
Hlavní festivalovou linkou zůstává pouliční umění. Francouzské duo Cie Balades Perdues přiveze akrobatickou show kombinující žonglování, pohyb a velkou obruč. Richard Circus z Ghany nabídne extrémní práci s tělem a ohebnost, která jako by odporovala fyzikálním zákonům.
|
Program plný velkých jmen. Ročník 2026 má být na Beats for Love nejnabitější
České uskupení Long Vehicle Circus dorazí s chůdařskou show a návštěvníci se mohou těšit i na estonskou hadí ženu Annu Ki nebo pětimetrového draka Josephine. Večerní program pak ovládne australský Fire Ninja se svou ohnivou show plnou adrenalinu, triků a dechberoucích wow momentů.
Díky propojení s přehlídkou Czech Music Crossroads zamíří do Ostravy hudebníci z různých koutů světa. „Letos se program soustředí na Japonsko, a tak se mohou návštěvníci těšit například na tokijskou kapelu Billyrrom propojující disco, funk, soul a elektroniku nebo experimentální Bakurocho Band, kteří ukazují, že i tradiční japonská hudba může znít překvapivě současně,“ uvedla Hradilová.
V programu jsou i hudební projekty z Norska nebo Polska a Slovenska. Z české scény přijede romská skupina Terne Čhave, energičtí Circus Brothers nebo písničkářka Beata Bocek, která propojuje folk, world music a příběhy.