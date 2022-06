Festival Slunovrat otevře lidem řadu unikátních opavských památek

Přestěhováním z kouzelných kulis zámku v Hradci nad Moravicí, kde se konaly všechny předchozí ročníky, ztratil festival svůj přívlastek Hradecký, obsahem se ale jeho devátý ročník drží své letité filozofie.

„Chceme lidem nabídnout nejen tři dny plné inspirace, zážitek v krásném prostředí, díky čemuž nám všem bude na světě o trochu lépe a svět bude o trochu hezčí,“ přiblížil cíl festivalu jeho ředitel Václav Müller.

Stěhování festivalu Slunovrat z Hradce do Opavy si vyžádala rekonstrukce hradeckého zámku. Letos se program odehraje v různých lokalitách v centru města, kam se veřejnost běžně nedostane, například v zahradě Minoritského kláštera i v jeho obvykle nepřístupných gotických sálech, na historickém nádvoří sousední Slezské univerzity i v její zahradě.

„Prioritou bylo, aby festival zůstal v historických kulisách, které jsou nakonec vlastně většinově ještě mnohem starší než třeba hradecký Červený zámek. Myslím, že i Opavané se mnohdy podívají do prostorů, kde dosud nebyli. Například velká část dětských programů se odehrává v krásné farní zahradě za kostelem sv. Ducha, o které jsem ani já, pro něhož je Opava koníčkem, neměl tušení,“ prozradil Müller. „A kolik asi Opavanů již bylo na nádvoří Církevní konzervatoře Německého řádu, kde odehraje své představení třeba Simona Babčáková se svým souborem,“ dodal.

Hudebnímu programu letos vévodí francouzská jazzová hvězda Erik Truffaz, ze zahraničních hostů to bude dále špičková makedonská dechovka Džambo Aguševi Orchestra, z českých jmen pak Clarinet Factory, Kill the Dandies! nebo František Skála a Provodovjané, který vystoupí hned ve čtvrtek v první festivalový večer.

Slavný výtvarník zahraje s dechovkou

„Výtvarník František Skála se spojil s klasickou jihomoravskou dechovku Provodovjané a vzniklo pro mě album roku Pojď se mnou děvče mé (do urnového háje). Naživo je to neskutečná jízda, Skála v modrém obleku a s typickými dechovkovými pohyby nejen krásně tančí, ale i leze do výšek po stagi jak rocková hvězda,“ těší se na posledně jmenované účinkující Müller.

K Slunovratu patří také debatní scéna Salon Mechtilde. „Mám velkou radost, že se podařilo rozšířit ‚intelektuální‘ program Slunovratu poprvé o skutečně světová jména, jako jsou světová kapacita na čínské a asijské otázky Melissa Chan nebo autor Skleněného pokoje či Mendelova trpaslíka Simon Mawer, který vystoupí v zajímavé debatě s Markem Orko Váchou a Petrem Vizinou,“ nastínil Müller.

Na programu budou také filmy vybrané šéfkou Letní filmové školy Radanou Korenou, světovou slávou ověnčený Cirk La Putyka nebo divadlo Simony Babčákové.

„Novinkou bude Scéna Joy Adamson, kterou otevře debata s autorkou knih o této slavné opavské rodačce Zuzanou Beranovou,“ doplnil šéf festivalu. Lidé mohou letos navštívit i kostel svatých Janů v centru Opavy, o jehož obnovu se lidé z organizačního týmu Slunovratu snaží. V něm také letošní program skončí, a to mší svatou, kterou bude sloužit vojenský kaplan Kamil Vícha.