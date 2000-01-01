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Náročné pro pořadatele, návštěvníky i účinkující. Ale krásné. Další zastávka 21. ročníku oblíbeného festivalu Hrady CZ se minulý pátek a sobotu konala pod zámkem v Hradci nad Moravicí na Opavsku. Panovalo sice takřka tropické počasí, ale ani to neubralo na radosti, pohodě a atraktivitě přehlídky skvělé muziky. Projděte se oběma festivalovými dny.
Autor: Hrady CZ, MAFRA
Jednotliví interpreti se představili na dvou pódiích: Kooperative stage a Coca Cola stage. Celý festival pak odstartovala skupina Vega Elektra.
Autor: Hrady CZ, MAFRA
Jejich výkon za vskutku horkého počasí byl strhující, ze všech čišela neuvěřitelná energie.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Prostranství pro obecenstvo se postupně zaplňovalo. A rozhodně nechyběl půvab.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Panovalo však úmorné vedro. Proto bylo osvěžovací stanoviště velmi vítané. Vládli na něm místní dobrovolní hasiči a rozprašování vodní mlhy bylo hodně vyhledávané.
Autor: Hrady CZ, MAFRA
Nechyběla ani soutěž o nejlepší masku. Karneval, byť v letním provedení, byl velmi vydařený.
Autor: Hrady CZ, MAFRA
Hned první večer to rozparádila skupina Rybičky 48. A aby toho tepla nebylo málo, přidala kapela pořádně ohňovou šou.
Autor: Hrady CZ
Výborná byla skupina Harlej. Kapela se v Hradci nad Moravicí pořádně vydováděla.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Jejich výkon ocenili i diváci, kteří si jejich koncert náležitě užili.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
V podzámčí vládla tradičně skvělá atmosféra, diváků už se dalo počítat na tisíce.
Autor: Hrady CZ, MAFRA
Vrchol přišel se setměním a s kapelou Mirai. Členové skupiny jsou solidární s kytaristou Tomášem Javůrkem, který při léčbě vážné nemoci přišel o vlasy. A tak šli dohola všichni.
Autor: Hrady CZ, MAFRA
Vystoupení skupiny v čele s frontmanem a zpěvákem Miraiem Navrátilem bylo jedním z vrcholů festivalu.
Autor: Hrady CZ, MAFRA
A vše zakončil naprosto jedinečný zpěvák Daniela Landa, neustále plný energie. Jeho koncert byl správnou tečkou za hradeckými Hrady CZ.
Autor: Hrady CZ
Se setměním se i počasí umoudřilo a vyloženě přálo skvělému hudebnímu prožitku. Letošní hradecká zastávka skončila, těšme se však už na příští rok. Ale Hrady CZ tento rok mají před sebou ještě dvě skvělá místa: už tento víkend hrad Bouzov a o týden později Bezděz. Neváhejte!
Autor: Hrady CZ, MAFRA