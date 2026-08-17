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OBRAZEM: Ani tropy nevadily. Hrady CZ bavily na Opavsku tisíce návštěvníků

Josef Gabzdyl
  14:46
Festival Hrady CZ 2026 v Hradci nad Moravicí na Opavsku Festival Hrady CZ 2026 v Hradci nad Moravicí na Opavsku Festival Hrady CZ 2026 v Hradci nad Moravicí na Opavsku Festival Hrady CZ 2026 v Hradci nad Moravicí na Opavsku Festival Hrady CZ 2026 v Hradci nad Moravicí na Opavsku Festival Hrady CZ 2026 v Hradci nad Moravicí na Opavsku Festival Hrady CZ 2026 v Hradci nad Moravicí na Opavsku Festival Hrady CZ 2026 v Hradci nad Moravicí na Opavsku Festival Hrady CZ 2026 v Hradci nad Moravicí na Opavsku Festival Hrady CZ 2026 v Hradci nad Moravicí na Opavsku Festival Hrady CZ 2026 v Hradci nad Moravicí na Opavsku Festival Hrady CZ 2026 v Hradci nad Moravicí na Opavsku
Náročné pro pořadatele, návštěvníky i účinkující. Ale krásné. Další zastávka 21. ročníku oblíbeného festivalu Hrady CZ se minulý pátek a sobotu konala pod zámkem v Hradci nad Moravicí na Opavsku. Panovalo sice takřka tropické počasí, ale ani to neubralo na radosti, pohodě a atraktivitě přehlídky skvělé muziky. Projděte se oběma festivalovými dny.

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