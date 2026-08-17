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Ve Slezsku mají středomořskou zahradu, dopřává jim vlastní víno, melouny i fíky
Příběh této zahrady začal někdy před dvaceti lety, když si rodina od Havířova postavila přízemní dům mezi Žermanickou a Těrlickou přehradou.
Babiš a dva ministři vyšli na Lysou horu. Náročnější než loni, hodnotil premiér
Premiér Andrej Babiš a ministři průmyslu a obchodu Karel Havlíček a práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (všichni ANO) v sobotu dopoledne vystoupali na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd,...
U lékaře skřeky, pak velké nákupy. Předstíraná retardace bratrům vynesla miliony
Policisté z Opavska odhalili mimořádně rozsáhlý podvod dvojice bratrů, kteří mnoho let předstírali mentální postižení a na jeho základě pobírali sociální dávky. Roky se jim dařilo oklamat lékaře i...
Konec strašidelného domu. Architektka Jiřičná zahájila proměnu mrakodrapu v Ostravě
Šťastnější éru má podle architektů, developera i vedení města před sebou někdejší nejvyšší obytná budova v České republice. Slavnostním poklepáním na základní kámen začala přestavba mrakodrapu...
Baník - Artis 1:0, domácí výhru ubránili v deseti. Sudí odvolal tři góly a penaltu
Fotbalisté Ostravy ve 4. kole první ligy udolali Artis Brno 1:0. Jedinou branku dal v osmé minutě Michal Kohút. Baník dohrával od 74. minuty bez vyloučeného Vlasije Sinjavského, náskok ale udržel a...
Auto stojící v říčce na chráněném území zvedlo vlnu nevole, řidiči hrozí jen malá pokuta
Stovky příspěvků plných převážně kritiky, volání po zpřísnění trestů či nadávek sklidila na sociálních sítích dvojice mužů zachycená v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky při tom, jak zastavila s...
Bídná sezona. Ryby v řekách a v rybnících strádají, chybí jim voda i kyslík
Letošní horko a sucho má devastující vliv také na život ve vodních tocích. Na vině jsou nejen velmi nízké průtoky, ale i skutečnost, že oteplující se voda ve větší míře uvolňuje kyslík, který k...
OBRAZEM: Ani tropy nevadily. Hrady CZ bavily na Opavsku tisíce návštěvníků
Náročné pro pořadatele, návštěvníky i účinkující. Ale krásné. Další zastávka 21. ročníku oblíbeného festivalu Hrady CZ se minulý pátek a sobotu konala pod zámkem v Hradci nad Moravicí na Opavsku....
Roztančené ulice. Festival Folklor bez hranic zpestří soubory z Mexika a Indie
Umělci z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Srbska, ale také z Mexika a Indie dnes zahájí osmadvacátý ročník festivalu Folklor bez hranic. Přehlídka zavítá během pěti dnů do pěti ostravských obvodů.
Problémy polských šachet trvají, stát tam těžbu podpořil pěti miliardami korun
Polská vláda stále bojuje o přežití největšího těžebního podniku v zemi, Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), polské obdoby OKD. Firma se už v minulých letech dostala do ekonomických problémů, z nichž...
Ve Slezsku mají středomořskou zahradu, dopřává jim vlastní víno, melouny i fíky
Příběh této zahrady začal někdy před dvaceti lety, když si rodina od Havířova postavila přízemní dům mezi Žermanickou a Těrlickou přehradou.
Byl to hrozně zvláštní zápas, komentoval Kohút utkání plné zásahů VAR
V Hradci Králové vydržel na hřišti 45 minut. Nyní proti Artisu Brno šedesát. A ještě k tomu už v osmé minutě vstřelil vítězný gól fotbalistů Baníku Ostrava. Záložník Michal Kohút je po vleklém...
Baník - Artis 1:0, domácí výhru ubránili v deseti. Sudí odvolal tři góly a penaltu
Fotbalisté Ostravy ve 4. kole první ligy udolali Artis Brno 1:0. Jedinou branku dal v osmé minutě Michal Kohút. Baník dohrával od 74. minuty bez vyloučeného Vlasije Sinjavského, náskok ale udržel a...
Návštěvníci Beskyd se umějí v CHKO chovat, pochvalují si letos strážci přírody
Na společné hlídky policistů a strážců přírody mohou během letní turistické sezony narazit návštěvníci Beskyd. Jejich kontrolní pochůzky pokrývají celé území chráněné krajinné oblasti, nejčastěji...
Dítě se v bikeparku vážně zranilo po pádu z kola. Zasahovat musel vrtulník
Vážná nehoda nezletilého cyklisty se stala v sobotu v bikeparku Kopřivná na Bruntálsku. Jedenáctiletý chlapec při sjezdu na kole narazil do stromu a utrpěl poranění v oblasti hrudníku. Na místě...
V Beskydech ráno hořel mladý les, hasiči ještě hledají skrytá ohniska požáru
Patnáct hasičských jednotek zasahovalo ráno na vrchu Skalka v Beskydech, kde vzplála část mladého lesa. Plameny na katastru obce Košařiska na Třinecku se nakonec podařilo zkrotit.
Areál Lodičky v Karviné čeká obměna. Práce za takřka 50 milionů začnou na podzim
Odpočinkový areál Lodičky v Parku Boženy Němcové v centru Karviné čeká nová éra. Zhruba patnáct let po poslední rekonstrukci má už letos na podzim začít rozsáhlá modernizace, a to za téměř padesát...