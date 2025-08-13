Hrady CZ se přesouvají na Opavsko. Hvězdy pobaví v podhradí malebného zámku

Martin Jiroušek
  12:25
Letní atmosféra v podhradí, rocková hudba, česká scéna, hudební hity, masky i památky, to vše čeká na návštěvníky oblíbeného putovního festivalu Hrady CZ, který slaví jubilejní dvacetiny. V pátek a sobotu kulatiny v malebně pohádkovém Hradci nad Moravicí oslaví například Divokej Bill, Visací zámek, Kabát, Richard Krajčo, Wanastowi Vjecy s Lucií a další.
Oblíbený festival Hrady CZ se koná i na loukách v podhradí zámku v Hradci nad...

Oblíbený festival Hrady CZ se koná i na loukách v podhradí zámku v Hradci nad Moravicí na Opavsku. (13. srpna 2025) | foto: HRADY CZ

Oblíbený festival Hrady CZ nabízí i tento víkend v Hradci nad Moravicí na...
Oblíbený festival Hrady CZ nabízí i tento víkend v Hradci nad Moravicí na...
Oblíbený festival Hrady CZ nabízí i tento víkend v Hradci nad Moravicí na...
Oblíbený festival Hrady CZ nabízí i tento víkend v Hradci nad Moravicí na...
7 fotografií

Areál se dvěma pódii vyroste na loukách vedle hotelu Belaria. Hudba bude pestrá, od intimních akustických vystoupení přes pop a folk-rock až po tvrdý metal.

Někteří interpreti překvapí změnou stylu. Připravena je tradiční soutěž masek i sobotní vstup do hradu zdarma.

„Hradec nad Moravicí je můj nejoblíbenější hrad z moravské šňůry festivalu Hrady CZ, protože je náš domácí severomoravský,“ přiznává zpěvák Richard Krajčo.

Na festivalu vystoupí v sobotu 16. srpna v poledne v akustickém setu, za doprovodu trumpetisty Nikolaose Grigoriadise. Odpoledne naváže Tomáš Klus, jehož spontánní projev a hravé písně mění koncerty v přátelské setkání..

Festivalový web HRADY CZ

„Energie na festivalu Hrady CZ je konstantě skvělá, je to pro mě srdeční záležitost. Je to jako rodina – lidí, kteří tam jezdí, i ti, kdo festival organizují, považuji za součást své hudební rodiny,“ dodává zpěvák.

Divočejší odpoledne zažijí návštěvníci Hradů v pátek 15. srpna od 16 hodin. Na úvod zahraje formace Highland, známá svou optimistickou energií a chytlavými refrény. Naváže na ni energická zpěvačka Pam Rabitt s písní roku Space, oceněná Andělem.

Hrady CZ bavily už podvacáté. Překvapila kapela Lucie, vzpomínalo se na Ozzyho

Večerní tempo přitvrdí Ben Cristovao, známý český hitmaker a showman. Vizuální zážitek slibuje večerní vystoupení maskované metalové formace Dymytry se svým vlastním stylem zvaným psy-core s výraznými texty v češtině. Po výměně zpěváka se v čele kapely nově objevil Václav „Noid“ Bárta a letošní album V dobrým i zlým ukazuje, že kapela má plno sil.

Ještě dříve se o půl osmé uskuteční tradiční maskovaný karneval. „Hrady a masky patří odjakživa k sobě – zahaluje je tajemství,“ říká organizátor festivalu Viktor Souček a dodává: „Už ve středověku na hradech šlechta pořádala maškarní bály a na festivalu Hrady CZ v této tradici pokračujeme. Ty nejkreativnější maškary navíc oceníme, coby kurátor našich hradních karnevalů mohu potvrdit, že kvalita masek rok od roku stoupá.“

Večer překvapí netradičním country setem rapper Marpo a štafetu po něm převezme Divokej Bill. Folk-rockový náboj nabídne prvky country, punku a big-beatu. Předloni vydal Bill album Bazilišek, které přineslo nové hity a ještě syrovější energii.

Sobotní program zahájí v 10:30 rockové trio Doctor Victor, metalová scéna si přijde na své u vystoupení Henych 666, projektu baskytaristy a zpěváka Vlasty Henycha. Mladší publikum zase ocení energii a moderní zvuk Sofiana Medjmedje, který kombinuje pop, rap a R&B, nebo Grey256, jenž ryze rapovou tvorbu rozvedl do rockovějšího a živého provedení.

Následovat bude dravá Gaia Mesiah s charismatickou frontmankou Markou Rybin, která kombinuje rock s funkovými a rapovými prvky. Naváže na ni punková legenda Visací zámek.

Autobusy pro návštěvníky festivalu zdarma

Také další program se ponese v duchu velkých jmen české rockové scény. Kapela Wanastowi Vjecy vyrostla z punkových kořenů a dnes stojí na pomezí melodického rocku a popu, si přizve exkluzivního hosta – kapelu Lucie. Ta patří k nejvýraznějším ikonám české hudby a její návrat na festivalová pódia vždy přitahuje pozornost.

Závěr festivalu pak obstará hardrocková stálice Kabát – jejich koncerty jsou známé masivní scénografií, mohutným zvukem a hity, které zná několik generací fanoušků.

Po skončení programu v obou dnech budou směrem na Opavu vypraveny autobusy zdarma pro účastníky festivalu.

Platba v areálu bude po celou dobu možná pouze elektronicky s pomocí předem nabitých čipů na náramcích. Lístek na pátek lze ještě do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1 100 korun, na sobotu 1 200 korun, permanentku na oba dny pak za 1 900 korun.

Na místě bude vstupné stát 1 200 korun na pátek, 1 300 korun na sobotu a permanentka 2 100 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zašlá sláva Stodolní. Mizí kluby i návštěvníci, přibývá špína a bezdomovci

Premium

Tatiana má poslední směnu v rychlém občerstvení nabízejícím v ostravské Stodolní ulici kebab. „Nejsou zákazníci. Od nového roku jich týden co týden ubývá. Majitel to tady zavírá,“ říká...

Houkající policejní auto bouralo s jiným vozem, pak srazilo chodce. Pět zraněných

Nedaleko centra Opavy se dnes po poledni střetl policejní vůz se zapnutým majákem s jiným osobním vozidlem. Po střetu se služební automobil navíc dostal mimo silnici, kde srazil člověka. Při nehodě...

Baník - Austria v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Baník Ostrava čekají další bitvy evropském poháru. Ve 2. předkole Evropské ligy sice nestačil na Legii Varšava, ale nyní stojí před další šancí. Po přeřazení do Konferenční ligy bude ve 3. předkole...

Luční bouda se vrací do běžného provozu. Pro turisty otevřela bufet i toalety

Luční bouda v Krkonoších se vrací do běžného provozu, pouze hotelová restaurace zůstává pro neubytované hosty přístupná po předchozí rezervaci. Turistům chata nabízí opět i bufet a toalety. Dosud...

Mladík vjel příliš rychle do zatáčky, po nárazu do stromu zemřel jeho kamarád

Hasiči, policie, záchranka i vrtulník spěchali v pondělí odpoledne do Heřmanovic na Bruntálsku, kde se stala vážná dopravní nehoda. Mladý řidič BMW tam nezvládl ve velké rychlosti projet zatáčku,...

Hrady CZ se přesouvají na Opavsko. Hvězdy pobaví v podhradí malebného zámku

Letní atmosféra v podhradí, rocková hudba, česká scéna, hudební hity, masky i památky, to vše čeká na návštěvníky oblíbeného putovního festivalu Hrady CZ, který slaví jubilejní dvacetiny. V pátek a...

13. srpna 2025  12:25

Z Liberce přijel do Ostravy žirafí samec. Mezi třemi samicemi má jediný úkol

Na rok přijel z Liberce do Ostravy. A úkol má veskrze jediný: zplodit potomka a rozšířit tak chov žiraf. Takové je hlavní poslání nového samce žirafy Rothschildovy, který v ostravské zoologické...

13. srpna 2025  9:49

Neobvyklý parkovací dům. V podzemí budou auta, na střeše moderní sportoviště

Nový trend využití ploch ve městech na stále více nedostatková místa pro auta a zároveň zachování jejich kvality pro jiné účely se podařilo prosadit radním ostravského obvodu Poruba. Na místě...

12. srpna 2025  15:18

Slovák převážel v cessně po Evropě tašky s marihuanou. Nevěděl jsem to, hájí se

Krajský soud v Ostravě začal řešit neobvyklý případ slovenského pilota, který podle obžaloby převážel mezi Španělskem, Slovenskem a Polskem drogy. Přišlo se na to při jeho loňském nouzovém přistání...

12. srpna 2025  12:56

Mladík vjel příliš rychle do zatáčky, po nárazu do stromu zemřel jeho kamarád

Hasiči, policie, záchranka i vrtulník spěchali v pondělí odpoledne do Heřmanovic na Bruntálsku, kde se stala vážná dopravní nehoda. Mladý řidič BMW tam nezvládl ve velké rychlosti projet zatáčku,...

12. srpna 2025  10:45

Vyhláška o vložkách do škol je připravená. Prolomili jsme ledy, říká náměstek

Menstruační vložky by měly být od ledna 2026 zdarma na všech dívčích záchodech základních a středních škol v republice, podobně jako toaletní papír a mýdlo. Vyplývá to z návrhu úpravy zdravotnické...

12. srpna 2025  9:37

Pryč s polskými kamiony. Stavba východního obchvatu Bruntálu rychle pokračuje

Více než stovka stavařů a řemeslníků nyní pracuje na stavbě východního obchvatu Bruntálu. V následujících týdnech a měsících jich bude dál přibývat. Po roce od zahájení prvních prací se už v terénu...

11. srpna 2025  16:49

Sedmdesátitisícová Poruba neměla vlastní hřbitov. Už ho staví u sousedů ve Svinově

Na vyvýšeném místě za městskou zástavbou vedle svinovského hřbitova vzniká nové místo posledního odpočinku určené hlavně pro obyvatele ostravské Poruby, kde žádný hřbitov není. Jedná se o katastr...

11. srpna 2025  15:09

Auto v jednom pruhu zastavilo, vůz v druhém smetl na přechodu dvě seniorky

Vážná dopravní nehoda se stala v neděli večer v centru Havířova. Na Hlavní třídě srazil muž v toyotě na přechodu pro chodce dvě seniorky. Ženy přežily, ale s četnými zraněními skončily v nemocnici.

11. srpna 2025  10:37

Baník tíží program, v lize dál čeká na výhru. Vždy uděláme chybu, mrzí Šmardu

Výsledkové trápení ostravských fotbalistů pokračuje. Po domácí prohře 1:2 v derby s Karvinou dále čekají na první ligovou výhru v letošní sezoně. A do toho se ještě Baník rve v evropských pohárech, v...

11. srpna 2025  8:08

Krčík si po vítězné penaltě proti Baníku oddechl. Pak uznal: Ke konci to byla bitva

Celý zápas dirigoval obranu, ve druhé půli si pak postavil balon na puntík a z penalty rozhodl o výhře karvinských fotbalistů v derby proti Baníku. „Ještěže na tu střelu byl Domino krátký,“...

10. srpna 2025  22:26

Baník - Karviná 1:2, góly až po pauze, výhru v derby vystřelil z penalty Krčík

Ani ve 4. kole fotbalové ligy se Baník Ostrava nedočkal prvního vítězství. Doma podlehl v regionálním derby Karviné 1:2. Tu poslal po změně stran do vedení po zaváhání domácí obrany Labík, pak sice...

10. srpna 2025  16:59,  aktualizováno  19:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.