Hrady CZ se vracejí pod zámek v Hradci nad Moravicí. Vystoupí Landa, Klus i Mirai

Na prvním pódiu zahájí páteční večer kapela Vega Elektra, po níž vystoupí Grey256 a Trautenberk. Vrcholem páteční noci bude koncert skupiny Rybičky 48 od 22.45 hodin.
Druhá stage nabídne vystoupení rappera Rytmuse, tradiční vyhlášení nejlepších festivalových masek a závěr večera obstará kapela MIG 21.
Jubilejní dvacátý ročník hradního karnevalu se uskuteční v pátek od 19.30 hodin hodin. Každá maska získá dárek a její tvůrci se mohou zapojit do festivalové promenády přímo na pódiu.
Program festivalu ZDE
Organizátoři tak pokračují v tradici, která patří k typickým prvkům atmosféry festivalu Hrady CZ.
Sobotní program začne už v 10:30 hodin. Představí se mladší generace interpretů v čele s Adaline, Xindlem X nebo Krucipüskem. Večer tam vystoupí Vypsaná fixa a od 20.45 hodin nabídne svůj prodloužený devadesátiminutový koncert kapela Mirai.
Na druhém pódiu zahrají Tomáš Klus, Lenny, Brixtn a Harlej, festivalový program uzavře od 22:30 hodin velký koncert Daniela Landy.
Mirai přiveze „vlastní obývák“
Skupina Mirai připravila pro letošní ročník speciální scénickou show.
„Bude to skutečně poctivý set dlouhý devadesát minut, takže si to užijeme beze spěchu,“ slibuje zpěvák skupiny Mirai Navrátil. „Dovezeme velkou konstrukci našeho domácího bejváku. Je to obří, takže s tou parádou jezdíme den dopředu, ale věřím, že to bude stát za to. Televize, koberce, knihovny, křesla. Chceme vytvořit iluzi, že vás na chvilku vezmeme až k nám domů.“
V ceně vstupenky je také možnost navštívit během sobotního odpoledne zámek Hradec nad Moravicí. Prohlídky jsou však omezeny kapacitou jednotlivých památek.
Návštěvníci mohou využít také rodinnou zónu, chill-out stan Playhouse, pestrou nabídku občerstvení nebo klasickou festivalovou hospodu s čepovaným pivem do skla.
Ubytování nabízí několik variant – od bezplatného stanového městečka až po komfortní VIP kempy s recepcí, sprchami, cateringem a možností dobíjení telefonů. Platby v areálu budou stejně jako v předchozích letech probíhat bezhotovostně prostřednictvím dobíjecích náramků.
Letošní Hrady CZ při premiéře v Hluboké nad Vltavou
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3. srpna 2026