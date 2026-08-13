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Hrady CZ se vracejí pod zámek v Hradci nad Moravicí. Vystoupí Landa, Klus i Mirai

Martin Jiroušek
  14:49
Další zastávkou festivalu Hrady CZ se stane podzámčí v Hradci nad Moravicí na Opavsku. Vystoupí i skupina Mirai.

Další zastávkou festivalu Hrady CZ se stane podzámčí v Hradci nad Moravicí na Opavsku. Vystoupí i skupina Mirai. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Další zastávkou festivalu Hrady CZ se stane podzámčí v Hradci nad Moravicí na Opavsku. Vystoupí i skupina Mirai.
Další zastávkou festivalu Hrady CZ se stane podzámčí v Hradci nad Moravicí na Opavsku. Vystoupí i skupina Mirai.
Další zastávkou festivalu Hrady CZ se stane podzámčí v Hradci nad Moravicí na Opavsku. Vystoupí i skupina Mirai.
Další zastávkou festivalu Hrady CZ se stane podzámčí v Hradci nad Moravicí na Opavsku. Vystoupí i skupina Mirai.
7 fotografií
Podhradí zámku v Hradci nad Moravicí se v pátek a sobotu promění v centrum letní hudební scény. Festival Hrady CZ nabídne návštěvníkům nejen dva dny koncertů nejvýraznějších jmen české a slovenské populární hudby, ale také jedinečné spojení hudby, historie a zážitku z prostředí jedné z nejkrásnějších slezských památek.

Na prvním pódiu zahájí páteční večer kapela Vega Elektra, po níž vystoupí Grey256 a Trautenberk. Vrcholem páteční noci bude koncert skupiny Rybičky 48 od 22.45 hodin.

Druhá stage nabídne vystoupení rappera Rytmuse, tradiční vyhlášení nejlepších festivalových masek a závěr večera obstará kapela MIG 21.

Jubilejní dvacátý ročník hradního karnevalu se uskuteční v pátek od 19.30 hodin hodin. Každá maska získá dárek a její tvůrci se mohou zapojit do festivalové promenády přímo na pódiu.

Program festivalu ZDE

Organizátoři tak pokračují v tradici, která patří k typickým prvkům atmosféry festivalu Hrady CZ.

Sobotní program začne už v 10:30 hodin. Představí se mladší generace interpretů v čele s Adaline, Xindlem X nebo Krucipüskem. Večer tam vystoupí Vypsaná fixa a od 20.45 hodin nabídne svůj prodloužený devadesátiminutový koncert kapela Mirai.

Další zastávka festivalu Hrady CZ se odehrála v kulisách brněnského hradu Veveří. (8. srpna 2026)
Další zastávka festivalu Hrady CZ se odehrála v kulisách brněnského hradu Veveří. (8. srpna 2026)
Další zastávka festivalu Hrady CZ se odehrála v kulisách brněnského hradu Veveří. (8. srpna 2026)
Další zastávka festivalu Hrady CZ se odehrála v kulisách brněnského hradu Veveří. (8. srpna 2026)
7 fotografií

Na druhém pódiu zahrají Tomáš Klus, Lenny, Brixtn a Harlej, festivalový program uzavře od 22:30 hodin velký koncert Daniela Landy.

Mirai přiveze „vlastní obývák“

Skupina Mirai připravila pro letošní ročník speciální scénickou show.

„Bude to skutečně poctivý set dlouhý devadesát minut, takže si to užijeme beze spěchu,“ slibuje zpěvák skupiny Mirai Navrátil. „Dovezeme velkou konstrukci našeho domácího bejváku. Je to obří, takže s tou parádou jezdíme den dopředu, ale věřím, že to bude stát za to. Televize, koberce, knihovny, křesla. Chceme vytvořit iluzi, že vás na chvilku vezmeme až k nám domů.“

V ceně vstupenky je také možnost navštívit během sobotního odpoledne zámek Hradec nad Moravicí. Prohlídky jsou však omezeny kapacitou jednotlivých památek.

Kofola, léto začíná na festivalech

Návštěvníci mohou využít také rodinnou zónu, chill-out stan Playhouse, pestrou nabídku občerstvení nebo klasickou festivalovou hospodu s čepovaným pivem do skla.

Ubytování nabízí několik variant – od bezplatného stanového městečka až po komfortní VIP kempy s recepcí, sprchami, cateringem a možností dobíjení telefonů. Platby v areálu budou stejně jako v předchozích letech probíhat bezhotovostně prostřednictvím dobíjecích náramků.

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