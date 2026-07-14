Příprava výjimečného multižánrového festivalu Colours of Ostrava v unikátní industriální památce Dolní oblast Vítkovice, kde během čtyř dnů vystoupí více než stovka interpretů z celého světa, je v plném proudu.
„Uprostřed minulého týdne jsme přebrali areál od kolegů z Beats for Love, a od té doby tam intenzivně pracujeme na sedmi hudeních scénách,“ uvedl mluvčí festivalu Ondřej Bambas. Pečlivou přípravu organizátoři věnují také pódiím, na kterých se odehraje diskusní fórum Meltingpot.
O palčivých problémech současnosti a trendech v různých sférách života přijede diskutovat 150 řečníků z celého světa. „Meltingpot se odehraje na krytých scénách, ale i ty je třeba nachystat. Všechny přípravy jdou podle plánu,“ sdělil Bambas.
Na prestižní diskusní scénu míří například český psychiatr a neurovědec Jiří Horáček, novinář a komentátor Dele Olojede, choreograf a kreativní vizionář Yemi A.D. nebo sochař David Černý.
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„Novinkou je možnost zakoupit si Meltingpot Priority Pass, který zajistí držitelům přednostní vstup na diskusní scény i přístup do nového zázemí v areálu bývalého Dolu Hlubina, kde je čekají také pohodlné odpočinkové zóny nebo komfortní toalety,“ dodal Bambas.
S toaletami je na festivalech, jako je tento, tradičně problém, i když jejich počet odpovídá kapacitě areálu. „Když se po koncertě, který sleduje třeba 40 tisíc lidí, všichni najednou nahrnou na nejbližší toalety, tak se zdá, že je jich málo, i když tomu tak není,“ přiblížil Bambas.
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Čekání ve frontě u vstupu do areálu si mohou lidé ušetřit, když si zakoupenou vstupenku ještě před zahájením festivalu vymění za identifikační náramek. Mohou to zařídit i ve vybraných knihkupectvích v Ostravě, Brně a Praze.
Na náramek si návštěvníci mohou nahrát i festivalovou jízdenku na městskou hromadnou dopravu. Podobně jako loni, i letos platí pro celý areál bez výjimky bezhotovostní platební styk.
K preferovaným mimohudebním žánrům festivalu patří také divadlo, které má hlavní scénu v bývalém plynojemu Gong. Vedle Husy na provázku, Klicperova divadla nebo spolku Losers Cirque Company se tam představí také ostravské Divadlo Petra Bezruče s inscenací Baníček, ale, ale, ale.
Speciální vlak i noční autobusy
Zásadní atraktivitou festivalu je autentické prostředí bývalých železáren, koksovny a dolu. „Letos mají návštěvníci mimořádnou příležitost navštívit s průvodcem vysoké pece číslo 4 a 6. Objekty nebudou v původním stavu dlouho, protože se chystá jejich proměna v industriální MUSEum plus,“ uvedla mluvčí budoucí expozice Tereza Leixnerová.
Pořadatelé spolupracují s různými firmami a organizacemi. Třeba České dráhy vypraví z Prahy do Ostravy speciální Colours Expres, kde čeká cestující hudební program i možnost vyměnit si vstupenky za náramky.
Ostrava nabízí mimo jiné sdílená kola s patnácti minutami zdarma. Společnost Heimstaden chystá noční autobusy do Poruby, Karviné, Havířova a Frýdku-Místku.
Například dobrovolníci neziskové organizace ADRA budou na koncerty doprovázet handicapované a také zajišťovat psychickou pomoc. Hotely a festivalové campy jsou až na pár přidaných míst vyprodané.
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23. července 2023