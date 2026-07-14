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Sedm scén, hvězdy i divadlo. Colours of Ostrava láká i na prohlídku vysokých pecí

Petra Sasínová
  5:29
Twenty One Pilots patří mezi hlavní hvězdy festivalu Colours of Ostrava. Vystoupí hned první den, tedy ve středu 15. července.

Twenty One Pilots patří mezi hlavní hvězdy festivalu Colours of Ostrava. Vystoupí hned první den, tedy ve středu 15. července. | foto: Warner Music

Twenty One Pilots patří mezi hlavní hvězdy festivalu Colours of Ostrava. Vystoupí hned první den, tedy ve středu 15. července.
Twenty One Pilots patří mezi hlavní hvězdy festivalu Colours of Ostrava. Vystoupí hned první den, tedy ve středu 15. července.
Twenty One Pilots patří mezi hlavní hvězdy festivalu Colours of Ostrava. Vystoupí hned první den, tedy ve středu 15. července.
Twenty One Pilots patří mezi hlavní hvězdy festivalu Colours of Ostrava. Vystoupí hned první den, tedy ve středu 15. července.
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Potřiadvacáté začne ve středu v ostravských Dolních Vítkovicích hudební festival Colours Of Ostrava. K hlavním hvězdám patří americké duo Twenty One Pilots, novozélandská zpěvačka Lorde nebo americký hudebník a zpěvák Teddy Swims. I letošní ročník bude výhradně bezhotovostní. Mimo jiné nabídne i mimořádnou prohlídku vysokých pecí číslo 4 a 6 v jejich původním stavu před chystanými úpravami.

Příprava výjimečného multižánrového festivalu Colours of Ostrava v unikátní industriální památce Dolní oblast Vítkovice, kde během čtyř dnů vystoupí více než stovka interpretů z celého světa, je v plném proudu.

„Uprostřed minulého týdne jsme přebrali areál od kolegů z Beats for Love, a od té doby tam intenzivně pracujeme na sedmi hudeních scénách,“ uvedl mluvčí festivalu Ondřej Bambas. Pečlivou přípravu organizátoři věnují také pódiím, na kterých se odehraje diskusní fórum Meltingpot.

O palčivých problémech současnosti a trendech v různých sférách života přijede diskutovat 150 řečníků z celého světa. „Meltingpot se odehraje na krytých scénách, ale i ty je třeba nachystat. Všechny přípravy jdou podle plánu,“ sdělil Bambas.

Na prestižní diskusní scénu míří například český psychiatr a neurovědec Jiří Horáček, novinář a komentátor Dele Olojede, choreograf a kreativní vizionář Yemi A.D. nebo sochař David Černý.

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„Novinkou je možnost zakoupit si Meltingpot Priority Pass, který zajistí držitelům přednostní vstup na diskusní scény i přístup do nového zázemí v areálu bývalého Dolu Hlubina, kde je čekají také pohodlné odpočinkové zóny nebo komfortní toalety,“ dodal Bambas.

S toaletami je na festivalech, jako je tento, tradičně problém, i když jejich počet odpovídá kapacitě areálu. „Když se po koncertě, který sleduje třeba 40 tisíc lidí, všichni najednou nahrnou na nejbližší toalety, tak se zdá, že je jich málo, i když tomu tak není,“ přiblížil Bambas.

Kofola: léto začíná na festivalech

Čekání ve frontě u vstupu do areálu si mohou lidé ušetřit, když si zakoupenou vstupenku ještě před zahájením festivalu vymění za identifikační náramek. Mohou to zařídit i ve vybraných knihkupectvích v Ostravě, Brně a Praze.

Na náramek si návštěvníci mohou nahrát i festivalovou jízdenku na městskou hromadnou dopravu. Podobně jako loni, i letos platí pro celý areál bez výjimky bezhotovostní platební styk.

K preferovaným mimohudebním žánrům festivalu patří také divadlo, které má hlavní scénu v bývalém plynojemu Gong. Vedle Husy na provázku, Klicperova divadla nebo spolku Losers Cirque Company se tam představí také ostravské Divadlo Petra Bezruče s inscenací Baníček, ale, ale, ale.

Speciální vlak i noční autobusy

Zásadní atraktivitou festivalu je autentické prostředí bývalých železáren, koksovny a dolu. „Letos mají návštěvníci mimořádnou příležitost navštívit s průvodcem vysoké pece číslo 4 a 6. Objekty nebudou v původním stavu dlouho, protože se chystá jejich proměna v industriální MUSEum plus,“ uvedla mluvčí budoucí expozice Tereza Leixnerová.

Pořadatelé spolupracují s různými firmami a organizacemi. Třeba České dráhy vypraví z Prahy do Ostravy speciální Colours Expres, kde čeká cestující hudební program i možnost vyměnit si vstupenky za náramky.

Ostrava nabízí mimo jiné sdílená kola s patnácti minutami zdarma. Společnost Heimstaden chystá noční autobusy do Poruby, Karviné, Havířova a Frýdku-Místku.

Například dobrovolníci neziskové organizace ADRA budou na koncerty doprovázet handicapované a také zajišťovat psychickou pomoc. Hotely a festivalové campy jsou až na pár přidaných míst vyprodané.

23. července 2023
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