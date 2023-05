Festival Cirkulum přiveze na hrad světové hvězdy cirkusu a pouličního divadla

Mezi hlavní hvězdy festivalu bude patřit proslulý provazochodec David Dimitri, jenž účinkoval v Cirque du Soleil. Do Ostravy přiveze své vlastní umělecké představení L'Homme Cirque.

„Bude se pohybovat vysoko nad hlavami diváků, až se jim bude tajit dech. A to všechno dělá David bez jištění,“ přiblížil ředitel festivalu Václav Pokorný.

Díky prostředí hradu bude mít celý festival atmosféru cirkusové vesnice. Chybět nebude ani šapitó, kde zahraje představení francouzská kočovná skupina L'Enjoliveur.

Dalším lákadlem pro diváky bude rovněž ve světě oceňované představení Shake Shake Shake. Předvede jej trojice Cia Paki Paya ze Španělska a součástí bude i akrobatická disciplína hands flying, kterou budou moci lidé na festivale spatřit vůbec poprvé.

„Akrobati jsou hlavou dolů a ve vzduchu si přehazují svou kolegyni. Zní to obyčejněji, než to vypadá. Je to velice napínavé a energické představení,“ vysvětlil podobu neobvyklé disciplíny Pokorný. „Většinou návštěvníci po zhlédnutí vůbec nechápou, jak to mohli akrobati dokázat.“

Část programu se uskuteční v předhradí, kde bude vstup pro návštěvníky zdarma. Tam lidé uvidí například známého fotbalového žongléra Simona Llewellyna z Irska či akrobatické duo Zaperoco Cirkus z Venezuely, jež předvede své umění na perské tyči. Skupina akrobatů Asphalt Theatre pak přiblíží izraelskou hudbu v představení The Chef’s Orchestra.

Scéna s názvem Herniště bude zajímavá především pro mladší návštěvníky. Děti si na ní vyzkouší motoriku, postřeh, logiku i přesnost a v předhradí se budou moci zapojit do cirkusových dílniček.