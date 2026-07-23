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Ve fakultní nemocnici zní předení a mňoukání. Kocour pomáhá pacientům zvládat stres

Josef Gabzdyl
  13:38

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Ve Fakultní nemocnici Ostrava nově funguje felinoterapie. Jedná se o terapeutickou metodu, při které se ke zlepšení psychického i fyzického stavu pacienta uplatňuje kontakt s kočkou. | foto: Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava zavedla na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství felinoterapii. O psychickou pohodu a rychlejší rekonvalescenci hospitalizovaných se tam stará certifikovaný kocour Teuš. Speciálně cvičená kočka pomáhá odbourávat stres, úzkosti i pocit osamělosti. První reakce pacientů i zdravotnického personálu potvrdily pozitivní dopad na stav nemocných.

Předení a mňoukání se ozývá z pokojů Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Největší zdravotnické zařízení v kraji totiž poprvé ve své historii zavádí kočičí terapii, odborně felinoterapii. O větší pohodu pacientů se tam stará kocour Teuš.

Podle Eleny Berčíkové, zdravotní sestry a členky Mezinárodní felinoterapeutické asociace, kočky lidi uklidňují.

„U pacientů dochází k vyplavení protistresových hormonů. Tato metoda pomáhá snižovat stres, úzkost a pocit osamělosti. Při kontaktu s kočkou dochází u člověka ke koregulaci nervového systému, což podporuje pocit bezpečí a psychickou pohodu,“ vypočítala výhody této kočičí metody.

Ve Fakultní nemocnici Ostrava nově funguje felinoterapie. Jedná se o terapeutickou metodu, při které se ke zlepšení psychického i fyzického stavu pacienta uplatňuje kontakt s kočkou.

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A hned přidala konkrétní případ. „Pracovali jsme třeba s pánem, který po felinoterapii začal více komunikovat, což bylo moc krásné.“

Předení kočky o frekvenci přibližně 25 až 150 herzů mívá příznivý vliv na relaxaci organismu a podle některých studií také na regeneraci tkání.

Pro tuto pozitivní, ale náročnou úlohu zdaleka není vhodná každá kočka. Kocour Teuš však má výtečné předpoklady.

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„Je přátelský, mazlivý, klidný, dobře snáší kontakt s pacientem a nové prostředí zvládá bez známek výrazného stresu. Díky tomu také úspěšně zvládl felinoterapeutické zkoušky,“ přiblížila Elena Berčíková náročnost Teušova přijetí mezi zvířecí terapeuty.

Mazíčci, kteří pomáhají

Pacientka Vladimíra Mazalová prý vůbec netušila, že takové možnosti fakultní nemocnice poskytuje.

„Spoustě nemocných totiž při hospitalizaci domácí mazlíček chybí. Pro mě osobně to byl velký zážitek. Pomazlila jsem se a vlastně našla i spřízněnou duši,“ vylíčila své pocity.

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Staniční sestra na klinice Ludmila Vidlářová potvrdila, že pacientům kočičí terapie zlepšuje náladu a zdravotnický personál má výborné ohlasy.

„Tuto terapii používáme zejména u těch, kteří jsou smutní nebo jim je teskno. Když však vidí zvíře, úplně se rozzáří. Doslova je to nabíjí energií,“ popsala staniční sestra.

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