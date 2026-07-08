Vejcomat i bramboromat. Farmáři stále častěji vsázejí na samoobslužné prodejny

K mání jsou už řadu let mlékomaty, objevují se ale i masomaty, vejcomaty či automatizovaná farmářská prodejna s širokým sortimentem zboží.
Farmářská samoobslužná prodejna funguje teprve několik týdnů v Závišicích na Novojičínsku.
„Před časem jsem něco slyšel o automatizované samoobslužné prodejně, která je otevřená v režimu 24/7. Hned mne to zaujalo a začalo mi to vrtat hlavou. Jako zemědělec mám totiž plné ruce práce s výrobou a péčí o hospodářství a na prodej už tolik času nezbývá,“ popsal farmář Martin Lichnovský, který stojí za jejím vznikem.
Nakonec se zrodil koncept, kdy si zákazník stáhne potřebnou aplikaci, s její pomocí se dostane do prodejny, v ní si vybere a naskenuje zboží a nakonec zaplatí. Vše bez asistence případného prodavače.
„Původním záměrem bylo prodávat maso z mé farmy. Ale nakonec jsem to vymyslel tak, že nabízím i produkty farmářů z okolí, ať zde lidé najdou co nejširší spektrum potravin,“ objasnil Lichnovský.
Ohlasy na samoobslužnou prodejnu jsou zatím podle jeho slov velmi pozitivní a zákazníků postupně přibývá. „Teď zbývá dořešit ještě některé mouchy, například vyladit některé dodavatelsko-odběratelské vztahy,“ podotkl Lichnovský.
S novinkou přišla Farma ve vsi manželů Nováčkových z Ostravy – Staré Bělé. Uvedli do provozu dva masomaty, jeden ve Staré Bělé a druhý ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
„Rozhodli jsme se nabídnout lidem naši produkci i prostřednictvím dvou masomatů. Zákazníci si k nám běžně jezdí pro maso na naši farmu, ale jedná se o rodinné balíčky, které navíc vydáváme jen jednou měsíčně. Takto mají možnost zajet si třeba pro maso na oběd nebo na grilování, kdykoliv se jim zamane,“ vysvětlila farmářka Markéta Nováčková.
Kromě masa lidé v samoobslužných chlazených boxech získají i další produkty od zpřátelených farmářů, například česnek, zelí a klobásy. „Naším hlavním cílem přitom nebylo zvýšit odbyt našeho masa, s tím nemáme problém, ale chtěli jsme nějak vyjít vstříc našim zákazníkům,“ připomněla Nováčková.
Se stejným cílem otevíral automat na vejce Dalibor Socha, který provozuje drůbežárnu v místní části Příbora Klokočově.
Automaty mají velkou budoucnost
„Na farmě nejsem celý den, otevírací dobu tady máme jen dopoledne, tak jsme chtěli umožnit koupit si vejce i těm, kteří se k nám v daný čas nedostanou. Takhle mají možnost prakticky celý den, ale nonstop to nefunguje, otevírací doba je od 7 do 19 hodin,“ uvedl Socha.
Inspirace přišla náhodou při cestě přes nedaleký Kunín, kde podobný automat funguje už delší dobu. „Zaujalo mne to, řekl jsem si, že bych mohl něco takového taky zkusit,“ řekl Socha.
Lidé si podle něj na zmíněnou možnost nákupu rychle zvykli. „Zvýšení odbytu nepřišlo, ani to nebylo v plánu. Fungujeme už přes dvacet let, za tu dobu máme vybudovanou dostatečně širokou klientelu, včetně různých jídelen a cukráren, takže udat celou naši produkci není problém,“ podotkl Socha.
Podle něj podobné automaty mají velkou budoucnost. „Při svých cestách je potkávám stále častěji, viděl jsem už například i bramboromat,“ sdělil.
Právě samoobslužný prodej brambor nyní plánují zřídit farmáři ze Sedlnic. „Lidé si běžně jezdí pro brambory k nám domů, ale tam často nejsme, ať kvůli práci, nebo kvůli tomu, že jezdíme s vážně nemocným synem po doktorech. Takhle budou mít možnost si je koupit, i když tu nebudeme,“ přiblížil Bohumil Kovalský ze Sedlnice.
Takzvaný Brambox bude fungovat na podobném principu jako lesní bary. „Lidé si naberou, kolik potřebují brambor, a zaplatí do kasičky nebo QR kódem. Je to založené na důvěře,“ řekl Kovalský s tím, že Brambox bude uveden do provozu během následujících týdnů.
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14. května 2025